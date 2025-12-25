10年冇见同学婚礼Wishlist癫过抢钱？港男获邀观礼「R人情」 最绝竟是张「禁忌清单」｜Juicy叮

有网民在网上发文表示，一位失联十年的中学同学，最近竟然透过WhatsApp向他发送「红色炸弹」，邀请他出席婚礼，楼主坦言与该中学同学已非常陌生：「衰啲嚟讲，（佢）另一半系男系女都唔知」，本着「八卦」心态，他按下了邀请讯息中的Google Form连结，结果却是婚礼礼物的「愿望清单」（Wishlist），更绝的是还附有一份讲明「谢绝」的礼物清单。

10年冇见同学婚礼Wishlist癫过抢钱？港男获邀观礼「R人情」 最绝竟是张「禁忌清单」↓↓↓↓

有网民在连登讨论区以「10年冇见嘅中学同学突然邀请我去饮」为题，分享奇遇，楼主一开始便道出事件的荒诞：「是咁的，我有个中学同学成10年冇见，中学𠮶阵都有一两句讲，一毕业就完全断哂联络，好似连Facebook、IG都冇add大家。」

正当快完全遗忘这位旧同学时，楼主却在上星期收到对方「无缘无故嘅WhatsApp」，内容竟是婚礼邀请。

楼主坦言，与这位同学的关系极为疏离，对其现况一无所知，更直言：「衰啲嚟讲，另一半系男系女都唔知。」如此疏离仍收被派帖让人费解，然而，楼主点开了这中学同学，婚礼邀请讯息中的Google Form连结，更令他瞠目结舌。

婚礼邀请附Google Form「愿望清单」

楼主点开Google Form连结后，不禁爆粗怒言：「X那星有愿望清单，夹钱请佢去饮仲要送埋晒啲咖啡机、insta360。」

根据楼主上载的截图，这份Google Form并非简单的出席回条，而是一份赤裸裸的「愿望清单」，截图看到，这张Google Form「愿望清单」巨细无遗地列出了新人想要的礼物，清单开宗明义写着「以下清单只作参考，可随心表达心意」，更「温馨提示」宾客「欢迎大家以群组为单位送出」。

只请观礼索人情 楼主：连食都无

清单上罗列的礼物均为「名贵」物品，包括「DELONGHI EC685 Dedica Style 半自动咖啡机」、「DELONGHI KG89 咖啡研磨器」，甚至还有「Insta360 X3 运动相机」和「QUICO HC201CB 2合1多功能极黑修护造型器」，不过这两项已被标示为「已认投」，看来已有宾客慷慨解囊。其他选项还有「Beurer TS15 双人德国电热床垫」及「电子相架」等等。

更令人拍案叫绝的是，清单下方还有一份「谢绝礼物清单」，明确指出「以下物品我们确实不需要」，当中包括「实体相架」、「餐具(包括杯)」、「厨具」、「结婚摆设/装饰」及「毛巾」，最后更附上一句：「欢迎将心意转化为届时多拍几下手掌！」这种指定礼物、谢绝「废物」的做法，令楼主哭笑不得，不禁向网民求助，考虑在这份Google Form的愿望清单「Other」一栏填上「condom」。

楼主其后再补充：「原来佢净系邀请去教会见证婚礼，连食都无」，换言之，楼主只获请去观礼却被要求夹钱送大礼。

网民：好似诈骗电话 搏总有一个半个上当

帖文引来大量网民留言，大部分人对楼主这位同学的行为表示震惊，不少人直斥对方「真系要几厚面皮先做得出」、「个wishlist都几Ｘ肉酸」。有人更尖锐地形容这是「花式乞食」，认为这种行为与诈骗电话无异，「好似诈骗电话咁打开电话簿逐个打，搏总有一个半个儍仔上当」。

面对如此「厚礼」要求，网民纷纷向楼主献计，最直接的建议是「直接BlockＸ佢咪得」，认为「反正都唔Ｘ识，做乜去」，有人则建议用幽默方式回应，例如「下次一定到」或「祝佢婚礼𠮶日年年有今日」。

有网民则站在对方立场分析，指出这种广发邀请的行为，很可能是为了「摄人数」，「通常佢哋有啲人想请，但唔系你，但买哂酒席后，又唔想蚀钱，就会周围揾人fill位」，不过，在得知「连食都无」后，有网民恍然大悟：「因为你无被归纳为之后夜晚party批fd，所以净系请你日头行礼做临记充撑场面。」

虽然有留言指出，「外国都系兴送礼物」，但随即有人反驳，外国文化通常没有「人情」的习惯，而这对新人怀疑是想「食晒两家茶礼」，「好明显呢对新人又想收人情又想收礼物」。



