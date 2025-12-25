圣诞最伏交换礼物巡礼！网民晒冷「地狱级」创意 1款「绝交级」礼物竟大受欢迎｜Juicy叮

一年一度圣诞节交换礼物，有人越送越无厘头，不少收到喊三声的「地狱级」礼品却创意100分，其中一款「绝交级」重榜礼物，今年竟然大受网民欢迎，大赞「呢个正！」、「还是太有用了」。详情见下图及下文：

圣诞最伏交换礼物巡礼！网民晒冷「地狱级」创意 1款「绝交级」礼物竟大受欢迎逐张睇↓↓↓↓

楼主上年圣诞节收到30个橙

上年圣诞节收到30个橙争啲食唔切的楼主，本月20日在社交平台Threads上载摄于超市食米架的相片发帖，满心欢喜地留言指「圣诞节交换礼物$100budget（预算）已经揾到」，准备展开送礼报仇计划。

对于楼主别出心裁地准备送出食米，有人回应时直言「绝交」、「准备好绝交了吗」、「咁大整蛊呀🤣🤣🤣🤣」。但原来有不少网民抱相反看法，坦言「我觉得超越咗我买一箱出前一丁了」、「讲真呢个礼物唔算玩嘢，仲好实用，至少摆得又食得，唔系嚟手转头掉落垃圾桶𠮶啲」。

楼主：物重情意更重

由于获得支持，楼主壮胆后指：「送杯送相框𠮶啲全部自己反省」，并以「物重情意更重」来形容这份「重手礼物」。

力撑送米的网民认为这「太实用」、「人人屋企都需要」、「好正㖞呢啲礼物唔怕收」，甚至有人表示「我可能老了，如果有呢啲活动，我真系想收到米⋯⋯」。有网民因为看到此帖文后，立即效仿购买，并想像「听日放学30几个人中，其中一个要攞住袋米返屋企就想笑🤣」。

还有人建议分甘同味，指「好似几实用，每人50粒好自己都有剩」；另有人却只买细细包的1公斤米「我用报纸包咗第一层，就将佢塞咗落去耳机盒，再包一层」。还有人提议「白米易用呀，你试下糙米红米粘米」。

圣诞最伏交换礼物巡礼

楼主和不少网民同时分享自己或朋友收过、送过的奇特礼物，实行来个圣诞最伏交换礼物巡礼，当中有网民上载相片展示战绩，包括：耳机盒放维他命C补充剂、15kg嘅洗衣粉、扫把、镬铲，甚至有人想当年，自爆送水泥。其他奇葩礼物如下：

•50包盐；

•我买咗两张凳；

•我买咗一桶水交换；

•100元买够两包英泥；

•送纸巾／厕纸最有用；

•去五金舖买100元螺丝；

•买咗块厕所板交换礼物；

•我收到呢个——红色A4纸；

•已经准备好三色豆同西兰花；

•腊味又如何？坊间有售真空包装的；

•之前我都有谂过送洗头水沐浴露🤣；

•有人po（发帖）过生田鸡做圣诞礼物；

•当年中学时交换礼物有人买条咸鱼交换；

•我哋班10至40蚊🤣，我买咗皮蛋🤣🤣🤣；

•我试过买两大支沐浴露，连包装都冇🤣🤣；

•仍记得见过人哋送一箱（扁盒）麦乐鸡酱的震撼；

•啱啱先将呢个15kg嘅洗衣粉送咗出去，圣诞节送礼必备；

•有次买咗好多枝茶去抽奖🎟️，点知回力镖，自己抽番d茶🤣。

相关阅读：

圣诞交换礼物收到「报警级」咕𠱸？网民晒出「暗黑机关版」更震撼

交换圣诞礼物换来大惊喜 网民笑翻安慰：至少很实用

圣诞抽中心仪男生「地狱礼物」 港女批恶梦开始直言「扣晒分」