港女晒$2乐悠咭自称「本小姐」 相中「1破绽」全网起疑：60岁？本尊咁回应｜Juicy叮

一位刚踏入60岁的女网民，本周一（22日）兴奋地在社交平台分享自己首次使用乐悠咭的自拍照，帖文以一句：「本小姐今日开始两蚊！」宣告自己加入「$2搭车」行列，不过，

相片中的一处「破绽」，却令大量网民「错重点」，对楼主是否已届60岁起疑，当事人其后亦就此作出回应。

港女晒$2乐悠咭自称「本小姐」 相中「1破绽」全网起疑：60岁？本尊咁回应↓↓↓↓

乐悠咭是专为60岁或以上本港居民而设的个人八达通，持咭人可享用长者二元乘车优惠。

有女网民本周一（22日）在社交平台发相发帖宣告正式踏入60岁，并首次使用乐悠咭「嘟卡」搭巴士。

从楼主上载的相片可见，她正将一张放在卡套里的乐悠咭，拍向巴士的八达通收费机，收费机萤幕显示「扣除金额 -$2.0」，象征著她正式开启了$2乘车优惠的新篇章。

网民「错重点」：只手...

然而，网民的焦点却完全被她那只拿著乐悠咭的手所吸引，相中可见，那是一只非常白滑、细嫩，丝毫不见皱纹的「少女手」，完全不像一位60岁女士的手。

相中「逆龄神手」瞬间令帖文「错重点」，网民纷纷惊叹：「只手后生过我」、「只手唔似阿婆」、「妹妹仔，你只手keep得咁靓得唔得架」。大量留言涌入，跪求楼主的保养秘诀：「姐姐你用咩hand cream」。面对网民的热情，楼主亦大方回应上载其使用hand cream的牌子相片，表示自己「一直都用呢只hand cream」，并感谢大家的赞美。

除了双手成为焦点，楼主以「本小姐」自居，亦引发网民两极意见，有网民语带嘲讽地表示：「恭喜哂婶婶，你不再是小姐了」，但更多人欣赏她的年轻心态，力撑：「几多岁都可以系小姐！」、「心境年青永远都系少女」。

无惧「白花油味」负评 楼主：「各自修行吧！」

面对一些带有「白花油味」的尖酸负评，楼主亦只是淡然回应：「多谢！各自修行吧！」，尽显高雅气度。

帖文中，楼主不慎将印有真实姓名「张XX」的乐悠咭一角摄入镜头，被眼利网民发现并戏称她为「张XX婆婆」。对此，她大方地自嘲：「唔记得遮咗个名」。

有网民「温馨提示」她作为长者，繁忙时间搭车可能会「畀人闹废老㗎啦」，楼主则幽默回应，自己仍是上班族，必须在繁忙时间乘车：「哈哈，唔好意思仲要返工，必须系繁忙时间搭！」

正能量爆灯：「我仲返工㗎，我仲纳税」

当有人提到政府补贴时，暗示她会加重政府负担时，她更理直气壮地表示：「我仲返工㗎，我仲纳税的。」

整个帖文以充满正能量的回应，掩没网民们的疑窦，楼主大方得体的互动赢得了大量网民的好感，她感谢网民的生日祝福，并分享了自己的人生格言：「谢谢祝福！女人最紧要健康、开心同靓！」

来源：chanmay9919＠Threads