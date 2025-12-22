旺角公公婆婆当街讨吃 声称金融海啸失去一切 仗义港女请食饭解困：宁愿被呃都要帮｜Juicy叮

一对公公婆婆早前在旺角港铁站向陌生人讨吃，声称因为金融海啸失去一切。一名仗义港女本著宁愿被呃都要帮的心态，不但帮忙两人搬家当落楼梯和提供金钱资助，还慷慨解囊陪同购买餐点「请食鸡髀、食焗猪，帮佢哋加底加菜加汤」。详情见下图及下文：

薄薄收条背后的沉重故事

楼主昨日（21日）在社交平台Threads上载快餐店收据相片发帖，留言讲述这一纸薄薄的收条背后的沉重故事——「喺旺角地铁见到两个好瘦嘅公公婆婆每人慢慢搬住两袋嘢落楼梯，婆婆一只眼睇应该睇唔到嘢。虽然赶时间，但忍唔住主动问帮佢哋搬」。

楼主忆述「公公话佢哋由一间麦当劳去紧另一间麦当劳，因为无消费，所以唔可以喺同一间太多日。话两日无食饭，所以无力搬嘢。但佢哋拎紧嘅都唔系咩好大袋嘅红白蓝胶袋，4个大嘅万宁胶袋就已经系佢哋全部嘅家当」。

楼主续称「对路边乞讨无动于衷嘅我，俾咗身上只有几十蚊现金佢哋。公公问我可唔可以买饭俾佢哋食。听到我话赶时间，婆婆主动话唔好阻住姐姐啦。我内心都扎挣咗两秒，但一谂到，宁愿俾人呃过少少钱，都唔想可能错过咗我，佢哋真系会几日冇饭食」。

楼主花150元请两人食饭

接著，楼主表示「最后就近陪佢哋去大家乐买饭。食鸡髀、食焗猪，帮佢哋加底加菜加汤，但其实都只系150蚊嘅事。佢哋讲纯正广东话，讲嘢有文有路咁同我分享佢哋，因为金融海啸而失去一切嘅故事。我问佢哋有冇社工帮手，佢哋话冇」。

楼主满有感触地表示「社会资源真系好短暂，度度要人帮，个个都有Valid（确凿的）嘅故事。就算系为咗自我感觉良好都好，起码我今日用自己嘅行动投咗一票」。

网民：凭一口气、点一盏灯

不少网民高度赞扬楼主的善举，留言「好人有好报」、「好人一世平」、「有爱」、「凭一口气、点一盏灯👍🏻」、「您系啱，骗你都系150吊钱，但你在心中留下精彩印记，与人为善，何乐而不为。😂」、「多谢你相信自己直觉去帮助佢哋！🙏🏻」。

另有人指，「做得很对，对我来说$150元不是小数，叫我轻易拿出，真舍不得。但把150元助长者解困，确是无以尚之的道德光环！不管其为诈为骗，岂码你直觉已断定有此出手的必要，应该错不到哪里！」、「做认为值得、应该做嘅事情，对得住自己就够。系咪俾人呃，唔需要谂咁多」、「有时帮人出心，唔好想是否呃您，可能阿Q咗，但总好过真的错过了有需要帮助的人」、「无论对方是真是假，当你帮公公婆婆当刻觉得心安理得，就已经值得啦！好人一生平安💖」。

网民：宁愿帮错都唔会唔帮

有网民打开心窗说亮话，指「❤️楼主好温暖，感谢你帮助公公婆婆，好人有好报。如果系我都会宁愿帮错都唔会唔帮，因为人哋都系想要食饭啫，应该真系有需要」、「多谢你，如果大家都唔会视而不见，咁我地个城市就有多啲人情味，唔系乜都讲钱、钱、钱🙏🙏🙏」、「佢要饭唔系要钱应该都真系去到尽先求救，唉尽做啦，多谢你」、「你好好人，我以前都惊俾人呃，后尾谂通咗，帮人咪当帮frd（朋友）啰，呃人嘅话影响到嘅只会系佢自己，影响唔到做善事嘅自己」。

有网民则鼓励楼主「你讲得啱呀，当刻见到需要帮就帮咗先，唔会谂佢哋背后既目的💪🏻」、「情愿俾人呃，都唔想错过一个需要帮助的人🙏」。

网民心酸：揾社工帮

另外，网民也心疼两位长者的处境。建议「应该要帮他们联络社会福利署，他们绝对需要综援及住屋」、「揾社工帮......」、「真系心酸，真正需要一间屋嘅人连公屋都无得住」、「希望后续社福会帮2位老人家😢。」、「其实真系好多长者三餐不继⋯⋯希望佢哋主动揾社工帮手」、「好多老人家都唔识揾社工帮忙」。

不过，在回应栏中有网民提到，「你人心地好好，但佢两位系出咗名系旺角及太子出没嘅惯犯，下次见到呢啲人，可以叫佢直接去佢𠮶区家庭服务中心揾社工求助」。

另外，部分网民趁机自爆过往类似的经历：

