港铁大叔手机叠手机偷拍女仔 点解部电话咁长!? 正义港女当场拆穿蛊惑手法 ｜Juicy叮

时事热话
更新时间：15:47 2025-12-21 HKT
发布时间：15:47 2025-12-21 HKT

港铁东铁线一名大叔，早前以手机叠手机作遮掩，怀疑偷拍女乘客。期间被一名正义港女发现「点解部电话咁长」，继而揭发事件，当场拆穿蛊惑手法并直斥其非。详情见下图及下文：

点解部电话咁长！？ 港铁大叔手机叠手机偷拍女仔 正义港女当场拆穿蛊惑手法逐张睇↓↓↓↓

楼主：偷拍真系零容忍

楼主本月17日在社交平台Threads以「偷拍」为题上载相片发帖，留言讲述挺身而出的经过——「偷拍真系零容忍！！！！啱啱喺东铁见到个阿叔打机但点解部电话咁长，本身死八婆嘅我望到佢下面仲有部电话！偷影紧前面个女仔！！！！我影低个阿叔先费事佢一阵话我屈佢」。

楼主接著指「之后再大声讲，先生你做咩偷影前面个女仔啊！！，个阿叔仲要大我，我边有偷影啊，我话你下面部电话咪影紧啰！之后谂住一句唔好意思我会del（删除）就大晒？见佢熟晒手势，肯Ｘ定系惯犯」。

楼主呼吁「大家见到人偷拍一定要出声啊！帮到一个得一个。希望啱啱个女仔心情而家会好番啲喇，啱啱搭车望到你，你个样好唔开心😣」。

网民佩服：唔系个个够胆出声

网民佩服楼主，一面倒赞扬其勇敢行为，指「大快人心！」、「做得好!!!!!」、「同伴好型！唔系个个够胆出声😮‍💨」、「会影低证据再揭发佢好叻!!!」、「叻～ proud of u!!!」、「好人👍🏻👍🏻多谢你」、「楼主型到爆炸」。

网民：用教科书夹咸书概念一样

对于大叔的恶行，有网民言简意刻地指「同用教科书夹住咸书概念一样🤡」；另有人口诛笔伐，直斥行为「变态」，指出「真系唔明点解咁多呢啲变态😠」、「成日咁多变态 🙈」，甚至有网民激动地表示：「依家真系好多变态佬，喺地铁成日都有，唔知点解」，并认为他们「根本唔配喺地球生存。」

另有网民错重点地留意大叔的指甲，称「指甲超似我返学攞萤光笔油𠮶啲」的特征，有网民直言「见到麻甩佬啲指甲咁长，有啲反胃」。

资料来源：wtkwan＠Threads

