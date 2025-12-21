公屋男分享自己装修经验 跟足5个步骤重油墙身 厨厕天花吊顶买料500元搞掂｜Juicy叮

装修不求人。一位公屋居民热心分享其「DIY装修」的经验，包括墙身重做，及花500元买料自行安装厨房和厕所的天花吊顶，并强调「其实都唔难」和「好易整」。详情见下图及下文：

公屋男分享自己装修经验 跟足5个步骤重油墙身 厨厕天花吊顶买料500元搞掂逐张睇↓↓↓↓

楼主：分享下自己装修

楼主早前在facebook群组「公屋讨论区 - 香港facebook群组」上载相片「分享下自己装修」。就墙身翻新，楼主提供了5步曲的步骤：「批灰 + 2次底漆 + 2次乳胶漆」；天花吊顶方面，楼主更加表示「自己买料，厨厕大约500元好易整」，并在回应栏贴出照片展示了「差开2个窿，装筒灯搅掂」的成果。

网民：好过假手于人

有网民大赞装修的效果，「劲呀👍自己亲力亲为，好过假手于人💪」。此外，回应的网民普遍认为DIY装修优点多。不少人和应楼主的「其实都唔难」说法，指「普通墙自己整真系好容易」、「最紧要有时间有心机有知识就唔会难」。

另一网民则提到「自己接受到就可以，材料唔会太贵，系人工贵」、「依家连用几多都可以问AI嘅时候，自己油真系平好多」。楼主在回应栏也答话：「自己整可能仲靓过俾人整，慢工出细货」。

DIY装假天花

针对天花吊顶，有网民留言「分享下整假天花可以吗？」，结果获其他网民及楼主细心回应。有网民推荐「集成铝扣板，厨房同洗手间必拣！我屋企全靠佢防油烟同水气，坏咗单块都可以换㗎」，楼主则提供了安装方法「四边铝角铁、玻璃胶固定、度尺网上买天花铝板（尺寸要订制）装上去就可以」。

编按：DIY为Do It Yourself的缩写，意思是自己动手做；AI为Artificial Intelligence的缩写，意思是人工智能。

资料来源：Choi Billy＠公屋讨论区 - 香港facebook群组

