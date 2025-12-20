Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

排队7年派无敌公屋王 入住4人海景单位羡煞旁人 网民一窝心原因提醒少买家私｜Juicy叮

更新时间：11:11 2025-12-20 HKT
发布时间：11:11 2025-12-20 HKT

有申请公屋上楼的幸运儿，排队近7年后获派无敌公屋王，入住4人海景单位羡煞旁人，窝心的网民更因为一现实原因，提醒楼主最好少买家私。详情见下图及下文：

排队7年派无敌公屋王 入住4人海景单位羡煞旁人 网民一窝心原因提醒少买家私逐张睇↓↓↓↓

楼主：去睇过，决定要咗

楼主本月12日在facebook群组「公屋讨论区」上载新居和配房通知信相片发帖，留言指「今日去睇过，决定要咗，排咗6年差不多7年，终于毕业🎓」。

获派华富二邨华泰楼的楼主，在回应网民提问时补充，新居属4人单位，「网上话有39.85平方」。相中见到单位景观开扬，采光充足，远眺一片蔚蓝海景，确实如网民所言「向海，无敌」，单是这点已羡煞不少旁人。

网民：好过中六合彩

不少网民留言祝贺楼主——「恭喜🎉🎉🎉」、「安居乐业喇👏👏👏」。有人更形容楼主「好过中六合彩」、「人生胜利组」，甚至有网民将其与豪宅景观相提并论，直言「个景无得输」、「对住个海超级靓」，「无敌海景，正呀！」、「有露台向海仲想点」。有留言指「望海，好靓，又有阳台，我都好想抽中呢d有阳台又有海景嘅😍」，并感叹「真系中六合彩」、「羡慕死了😀」。

网民：就嚟重建尽量少家私

由于华富邨正踏上重建日程，有窝心的网民提醒楼主「唔好大装好快要搬」，并表示「就嚟重建，将来有新楼，而家简单为主，尽量少家私」、「简单装修便可」，认为「住一阵就拆唔好装修啊」、「重建后又有新楼住！」，亦有网民和应「住一阵就拆唔好装修啊」。

资料来源：Wei Leung＠公屋讨论区 - 香港facebook群组

相关阅读：

获派激罕公屋有「海景+林景+山景」 地点揭盅掀议 街坊提留意1隐患

获派海景公屋兼获资助3个月租 轮候6年半上楼 1方法「赚完又赚」掀议

申请公屋等足8年半 首派海景靓楼竟附送XX 大赢家自爆上手住户原来系......

马鞍山公屋宽敞户 极速调迁海景单位 快到住户吓一跳 自爆仲有几样大优惠

华富邨重建相关阅读：

华富邨重建︱房屋局邀新加坡建屋发展局实地考察 交换经验与见解

参观华富邨「华富大厅」何永贤：搬迁过程与街坊共同过渡

彩虹邨重建第1期2029年清空 涉3楼宇 华富邨第3期清拆提早6年

 

