被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮

有港女昨日（18日）因婚宴主家席的问题，在社交平台放负呻苦，帖文却竟外引爆一宗新娘被逼向小学时性侵她的亲戚敬茶的恐怖事件，当事人现身告白当晚的情况，并无奈表示：「我可以点啫？」

被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」↓↓↓↓

有女网民昨（18日）在社交平台发帖，不满其父母因「重男轻女」观念，在妹妹的婚礼安排上将她视为外人。

楼主在帖文中透露，父母极有可能不让她坐主家席，甚至可能将她安排到「冇雷公咁远」的位置。她无奈地表示：「其实我唔求一定要坐主家席...但点解啲世叔伯既仔女可以坐到，反而亲生既冇得坐？」

妹结婚被当「外人」发帖放负

她更指出，哥哥就被父母规定「一定要坐主家席」，这种明显的「重男轻女」差别对待，令她感到自己「好似俾人踢开咗」，不再是家中的一份子。

这种被排挤的感觉并非首次，楼主忆述，自己结婚时，父母也差点将未出嫁的妹妹踢出主家席，幸好有长辈临时缺席，妹妹才幸免于难。她不解地问：「如果主家席斋系啲长辈坐唒，而我地呢一辈全部坐另一枱都合理啲丫，点解唔关事既反而得呢？」

楼主更无奈地补充：「平时有乜野就系女，而加就好似外人咁...」楼主无奈地补充，暗示需要她尽孝道、给家用时，她才会被视为「亲生女」。

主家席之争意外引爆传统婚宴最黑暗秘密

帖文引发热烈回响，正当讨论聚焦于楼主的委屈时，一名自称「身受传统婚宴所害」的女网民的回应留言，却将事件的严重性推向极点。

该女网民沉痛忆述自己身为新娘，却被父亲强迫向曾性侵自己的亲戚敬茶的经历，她写道：「身为十一年前曾经身受传统婚宴受害人...我。系。当。晚。嘅。新。娘。子！」

她自述在11年前自己的婚礼上，经历了外人无法想像的地狱：「我老豆坚持仲比（畀）喺小学时性侵犯过我一段日子𠮶条Ｘ街Ｘ家铲，即系佢阿叔，嚟我大日子仲要斟茶比（畀）佢！」

女当事人这短短一句话，包含了当晚所受的极致羞辱，她回忆那晚情况：「我𠮶晚成晚个样都系呆Ｘ晒咁呀......我可以点啫？硬食啰！」

习俗大定亲生血脉大？网民：佢点对你咪点对番佢

楼主闻言以「抱抱」回应，对女当事人极表同情。讨论区亦瞬间变成「传统婚宴受害人」的告解室，有网民说：「我呀哥结婚，我（亲妹）同我妈个保险agent一枱。」有网民控诉：「无事就当你系女！有事就话外家嘅事唔关我哋事，同我情况一样！」有网民点出问题症结：「佢地用自己定嘅传统做借口，显示权威啫！」

讨论其后再扩及力斥一些父母至今仍思想封建、重男轻女：「习俗大定亲生血脉大？...都2025年仲有人觉得自己好有道理咁用所谓习俗挞人。」更有人直斥：「所谓中国人传统的一堆歪理，还有人觉得冇问题和支持，不如返回石器时代算吧啦。」

有网民献上「以魔法打败魔法」的建议，认为既然父母以传统为由视她为外人，她也应该跟足传统：「外嫁女系外人咪唔驶比家用啰」，「他日你父母有咩唔合理嘅要求，你回返佢一句『外嫁女』就得」，「佢点对你咪点对番佢」。

来源：Threads