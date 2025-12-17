罕有流出！泳池「中伏」获康文署发「紧急专用券」 事主爆超呕心真相：游水十几年首次收到｜Juicy叮

有网民在社交平台上分享，指自己「游咗十几年水，第一次收到」一份来自康文署的「神秘礼物」，那是一张标明「只限于紧急事件时发出」的公众游泳池入场卷，由于情况罕见引发热议，事主其后亦揭开获此「紧急专用券」背后的原因。

罕有流出！泳池「中伏」获康文署发「紧急专用券」 事主爆超呕心真相：游水十几年首次收到↓↓↓↓

有资深公众泳池的泳客在社交平台发相发帖表示，在泳池游水期间，因遇上突发事件。事后，他收到由康乐及文化事务署发出的一张青绿色的入场券，楼主晒出这张并非常见的门票，他在帖文中表示：「游咗十几年水，第一次收到。」

罕见青绿色入场券：「只限于紧急事件时发出」

从楼主上载的相片可见，这张有独立编号的入场券，券上以中英文特别注明「Issued in Emergency Event Only 只限于紧急事件时发出」。

券上列明「持此劵者可免费使用任何康乐及文化事务署公众泳池一节」，并盖有「14 DEC 2025」（2025年12月14日）的日子印章，有效日期为发出后12个月内。

帖文一出迅即引起网民关注好奇，究竟是何等「紧急事件」？楼主在回应中揭开了这个令人哭笑不得的谜底。当有网民猜测「通常有人濑屎」时，楼主坦白回复：「你估中了」，并补充当时情况是「游游下泳池有污糟嘢」。原来，他遇上了泳池最令人闻之色变的「啡色警报」，即有人在池中排泄，导致泳池需要紧急关闭。楼主透露，事件发生在显径游泳池。

过来人纷现身：我都收过！

事件谜底揭开进一步引爆网民热议，数名过来人现身表示自己有过相同经历：「上个月我都收过，刚冲凉就听到广播『池水受污染』」、「我都收过」、「早上可能系屎，下午可能系呕吐物。」

有网民笑称这张券是「化粪池见证卡」及「屎池卡」，更有人形容事件简直是「恐袭」。有网民更对涉事泳池的高「命中率」感到惊讶，留言指「呢个池命中率好高」，楼主也无奈回应「竟然系咁」。

最令人发笑的是，有网民提出一个「终极地狱级问题」：「会唔会有人连续两次或以上遇到事件？即系用呢张嘢入场呢之又发生事件？」楼主闻言即时崩溃求饶：「唔好咁啦，我想游水。」

来源：shum_ck_o_o＠Threads