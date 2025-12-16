亡父红白蓝袋引爆全网泪点！港女半夜发帖揭孝顺子女「最痛秘密」：不敢打开｜Juicy叮

「爸爸已经走咗一年......但他的东西仍然用红白蓝大袋收起......」，有女网民今日（16日）半夜凌晨在社交平台发文，道尽了对已故父亲的无尽思念与不舍，这沉重的红白蓝袋令不少网民泪腺瞬间崩溃，亦揭开了孝顺子女的「最痛秘密」，引来全网共鸣。

亡父红白蓝袋引爆全网泪点！港女半夜发帖揭孝顺子女「最痛秘密」：不敢打开↓↓↓↓

一位女网民今日（16日）凌晨于「Carers Voice照顾者大大声」FB专页，写下了她对亡父最深沉的思念：「爸爸已经走咗一年，亦已经安放系石门（石门灵灰安置所），但他的东西仍然用红白蓝大袋收起，不舍得掉亦不敢打开睇(怕会忍唔住)。」

从楼主的帖文中，可以深深感到这个红白蓝袋，装著的满是对亡父回忆，也锁著难以承受的悲伤。

丧亲者不愿触碰的痛：「我连打开的勇气都无」

帖文一出激起巨大回响，不少网民感同身受地分享，反映楼主那种「怕会忍唔住」的心情，原来并非孤例，而是无数孝顺子女一种普遍的「最痛秘密」。

有网民坦言，母亲离世一年半后，自己才终于鼓起勇气整理她的衣柜，那种「执起每一件妈咪著过既衫，心里还是依依不舍」的感觉，让无数人为之动容。

另一位网民亦伤感地表示，因陪葬品放不下，父亲的遗物只能「放咗在个大行李箱中」，至今「我连打开行李箱的勇气都无」。

回忆如何安放？过来人：如皮肤受伤...

面对这份共同的伤痛，网民们的温暖也如潮水般涌来，有人劝解道：「慢慢吧，跟随自己感觉/心松一点后才去安排如何安置。」

一位网民将这种悲伤比喻为皮肤受伤，「一开始好痛，消毒包好后会慢慢无咁痛，好番𠮶层皮会变厚，时间会慢慢将痛冲淡。」

这份智慧，正是从痛苦中积累而来。因此，许多人都认为，处理遗物无需强迫，「随顺因缘，慢慢来」，当自己有足够的心理准备时再行动也不迟。

「最好的回忆，永远在心中」

至亲那些充满回忆的遗物，该何去何从？有网民认为，最好的纪念是放在心中，而物品则可以「留部份留个念想就好」，比较新的衣物不妨捐赠出去，让爱意延续，毕竟「所有物品都系身外物，最好嘅回忆永远在心中」。

有人选择将这份思念化为家中的一道风景，建议「可选一些重要又代表他的遗物，放在家中一个小小的角落作纪念」。

一位网友分享，他离世十三年的父亲钟爱音响，至今那些器材还放在原位，虽然早已不再启动，但「偶然看到它便会想起跟先父的有趣往事」。除了实物，数码足迹的处理也同样重要。

经历丧亲之痛时，亦要防止有人乘虚而入，有人温馨提醒，亲人走后「记得将他们whatsapp及微信类特别是支付户口一定要删除帐户」，以免日后电话号码被重用时引发不必要的麻烦，但同时，网民提醒记得保留那些珍贵的语音记录，因为那是思念时最好的慰藉。

来源：Carers Voice照顾者大大声＠Facebook



