港男深圳按摩点「名媛」大奇遇！真人现身视觉冲击太震撼：「知道会骗人，但谂唔到咁夸张」｜Juicy叮

有男网民在社交平台发文，指近日在深圳一间按摩店遇到极度夸张的「奇遇」，他按店家的图片点了一名「名媛技师」，虽然图片只供参考，但真人来到，与「名媛」的巨大落差，那份视觉震撼，让他不禁惊呼：「我知道会骗人，但系真系念唔到会咁夸张。」

港男深圳按摩点「名媛」大奇遇！真人现身视觉冲击太震撼：「知道会骗人，但谂唔到咁夸张」↓↓↓↓

有男网民在「深圳大陆吃喝玩乐交流」FB专页发相发帖，语带愤怒又无奈地表示：「深...圳，而家照骗越来越夸张......居然真人系咁样？我知道会骗人，但系真系念唔到会咁夸张」。

楼主呻「照骗夸张」：名媛技师变...

从楼主上载的相片可见，按摩店的门面宣传照阵容鼎盛，一众被标榜为「名媛技师」的女子穿上黑色紧身晚装，身材窈窕，样貌标致。

楼主从宣传照中点名选择的「左边第二位」技师，相中她拥有一头微染啡色长曲发，瓜子脸、大眼睛，配上性感的黑色晚装，手臂上还有纹身，散发著名媛气质，令人充满遐想。

然而，楼主拍下技师真人现身的照片，可见现实中的技师，是一位将头发整齐盘起的女士，身穿朴素的白色高领衫和深色长裤，照片中她正专业地为楼主进行足底按摩。

对比两张照片，虽然五官轮廓依稀有几分相似，但无论是身形、气质，还是打扮，都与宣传照中的「名媛」仿佛判若两人。宣传照中的纤瘦骨感，变成了真人的稳重实在；相中的性感晚装，换成了方便工作的朴实制服，视觉落差之大，难怪楼主感到大失所望。

网民：「无骗你，只系你迟咗三十年帮衬」

帖文一出引发大量网民回应「食花生」，有网民笑言，这根本不是「照骗」，只是「时空穿越」，照片可能不是假的，只是「旧」了点。

不少啜核留言比楼主的经历更精彩：「应该无呃你，只系张相系20年前，你系咪无问张系相几时影呢？」、「无骗你，只系你迟咗三十年帮衬」、「可能三十年前嘅入职照呢」，有网民更将此事比作经典电影，笑称这是「唐伯虎点秋香，点到过期秋香！」

有网民则认为楼主太大惊小怪，将矛头直指他「心术不正」，对按摩服务有不切实际的幻想：「用个脑谂吓都知喇，咁靓又好身材又年轻，帮你按脚，收你几多钱呀？冇一皮嘢都唔得喇。」

有人直言「揾食啫，收你百多元，有照片质素你自己都不信」，质问楼主：「按脚跟个样有关系吗？」不少人又幽默地呼吁楼主乐观面对此奇遇：「起码真系女人」、「唔系男人已经算好彩啦」。

来源：「深圳大陆吃喝玩乐交流」＠Facebook