万呎高空追光 纽约飞香港航班罕与极光同行 乘客传授拍摄秘技｜Juicy叮

机舱外紫绿流光翩然起舞，如发光绸缎般，在机翼边缘把绚烂流淌成河。一位幸运旅客从美国纽约飞往香港的航班上，意外地捕捉到极光奇观。在万呎之上与光同行，兴奋之余，事后还慷慨传授了透过舷窗捕捉极光的摄影秘技。详情见下图及下文：

万呎高空追光 纽约飞香港航班罕与极光同行 乘客传授拍摄秘技逐张睇↓↓↓↓

楼主：原来搭飞机真系见到北极光

楼主前日（11日）在社交平台Threads以「北极光」为题上载相片发帖，留言指「原来搭飞机真系见到北极光👀。纽约➡️香港CX」。

楼主在帖文中分享了多帧在从机舱内拍摄到的极光照片。虽然照片由手机拍摄，但仍能清晰可见机翼旁的星空中，泛著紫绿色光芒的极光，景色壮丽。

楼主在回应网民提问时确认并教路：「我系用手机影，不过要用被遮住室内反光」，展现了即使是手机摄影，只要掌握技巧，也能捕捉到扣人心弦的画面。

网民：真幸运

这组照片一经发布，即引来网民的羡慕与赞叹，留言包括「好靓喔👍👍」、「万尺高空上睇极光真系毕生难忘」、「你真幸运」、「好靓」。

另有网民分享了类似的空中观赏极光经验，并上载美拍分享，例如：「我上次飞YVR（加拿大温哥华）都见到」、「几年前，芝加哥➡️香港CX，当时睇多过影，实际极光比相靓好多，真系会成世记住💕🥺」。

2024-25年太阳活动高发期

极光是由太阳活动引起的。太阳风（太阳喷发出的粒子流）里的带电粒子吹到地球，会在地球磁场的作用下，沿磁力线方向进入南北两个磁极附近，并激发大气中的氧、氮、氩原子产生电离，从而形成不同颜色的光带，就是极光。

太阳活动平均每11年为一个周期，第25个太阳活动周从2019年12月开始，2024-2025年进入太阳活动的高发期。近两年太阳活动强度上升，可以对地球磁场造成比较大的扰动，极光带甚至向低纬度地区延展，故内地北方地区，如黑龙江漠河、新疆、内蒙古等地，也可能出现极光。

