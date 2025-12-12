港男游日惨中美人计！心斋桥被㓥6万円 当地报警求助反被警串爆：「你有责任问清楚」结局更嬲｜Juicy叮

有港男今日（12日）在连登讨论区发文，大呻独游大阪时惨中「美人计」，被日本男女搭讪邀请饮酒，结果堕入游客陷阱，两杯啤酒竟被索价6万円（约3001港元），最后更要报警求助，但日本警察的处理手法，却令他大感无奈和愤怒，直呼「好Ｘ柒bad trip」。

事主在帖文中表示，事发当日他独自一人在心斋桥闲逛，突然有「日本妹同架仔」上前搭讪，问他要不要一起去饮酒。楼主见对方看似已喝得醉醺醺，「谂住佢带我佢嘅bar，听下当地人推荐会好啲」，于是便放下了戒心。

堕桃色陷阱 两杯啤酒埋单6万円

谁知，这正是恶梦的开始，他们带楼主到一间「格局就系香港太子酒吧街嘅楼上版」的酒吧，店内一个客人也没有，楼主已心知不妙。

他查看餐牌，见一杯啤酒标价1000円（约50港元），虽然觉得贵，但见没有列明其他隐藏收费，便以为「掠水喺呢个位掠」，于是点了两杯啤酒。

岂料埋单时，店员竟递上一张6万円（约3001港元）的帐单！楼主心想「wtf」，细看帐单才发现，当中竟包含一笔高达4万円（约2001港元）的「女仔陪饮」费用，他不禁爆粗怒斥：「Ｘ！仲贵Ｘ过去飞田新地（日本红灯区）！」

报警求助反被警员指责

楼主表示，他身上只剩下3万円（约1500港元）现金，根本无法支付，这时，一名「纹晒身」的店员不断催促他用PayPay付款，又想带他到便利店提款，但楼主因支付工具不适用及只有香港提款卡而无法成事，在无计可施下，楼主决定报警。

但是，日本警员到场后，却未有站在楼主一方，他们认为事件不涉及诈骗，更将责任推到楼主身上，指他「有责任去问清楚佢哋系咪Staff」，以及「佢哋手揸住个杯嘢饮要唔要计钱」，楼主形容到场处理的日本警员言论，是「直接将所有责任卸晒落我度」。

无奈付2万円和解 网民：破财挡灾

事件由深夜扰攘至凌晨四点多，楼主身心俱疲，最终在警察在场下，无奈支付2万円（约1000港元）和解。最令他气愤的是，警察竟还对他说，余下的4万円（约2001港元）由店家自行承担，让他感觉「佢哋自己呃Ｘ人钱，然后仲觉得我系争佢」。

经历此事后，楼主身上只剩1万円（约500港元）现金要挨过余下四日行程，他坦言虽然是「自己攞嚟」，但仍然「好嬲好嬲」。事后他上载了一张啤酒相片，并自嘲说：「突然间觉得呢一杯680yen（约34港元）嘅手工啤酒好平。」

帖文引来大批网民留言，不少人直斥楼主「衰咸湿」，但楼主反驳：「要咸湿一早去咗飞田新地」。有网民则指出，心斋桥这些专呃游客的酒吧「疫情之前已经出哂名」，奉劝港人游日要打醒十二分精神，切勿轻信陌生人的搭讪，以免被迫「破财挡灾」。



