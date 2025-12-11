40岁港妻老公出轨「直播」摊牌 对方咁反应 网民献「教科书级」攻略自保｜Juicy叮

一位40多岁的港妻昨日（10日）在网上发文求助，表示与丈夫结婚近20年，对方却出轨，令她瞬间崩溃，不知所措，楼主又以全纪录方式「直播」与对方深夜摊牌情况，帖文的字里行间充满徬徨与无助，掀起网民热烈回响。

40岁港妻老公出轨「直播」摊牌 对方咁反应 网民献「教科书级」攻略自保↓↓↓↓

一名女网民昨（10日）在社交平台发帖，沉痛地写道：「四十几岁人，先发现老公出轨，可以点算...一齐咗接近二十年，楼又未供完，连老公都冇埋真系唔知点算...唔想离婚...」楼主在帖文中道尽了她所面临的巨大冲击。

她在回应网民的追问时，透露了更多细节，她坦承不想离婚的原因非常复杂，几乎「全部都中哂」，包括害怕孤独、依然爱著对方、生活上依赖对方，并且在意别人的目光。她与丈夫并无子女，但层楼有她的名字，这让情况更显复杂。

20年感情一夜崩塌 女事主：「我都想系假」

事件来得非常突然，楼主向网民直击摊牌情况，她表示：「琴晚都好夜先知道呢件事，佢承认后大家未有时间一齐倾，希望今晚可以好好同佢倾吓...」

面对网民质疑事件的真实性，她心酸地回应：「我都想胶，我都想假。」此外，她对自己的事业前景也感到忧虑，担心「年纪又唔细」，工作可能「只系可以做埋今年」，经济上的不安全感加深了她的无助。

网民吁及时止损 活出更精彩下半场

帖文一出，大量网民涌入留言纷纷献策，不少网民力主「斩缆」，认为长痛不如短痛，有人直言，出轨在香港十分普遍，楼主能及早发现已是「不幸中嘅大幸」，与其哑忍，不如潇洒离场。

有网民认为四十岁是人生的新起点，而非终点，不少留言都鼓励楼主增值自己，「先将你老公摆埋一边，然后狂做运动狂扮靓，跟住你会发现你有更多选择。」

有网民豪言：「垃圾永远都系垃圾，唔好揽过世！！」更有人分享身边朋友或自己的经历，证明离婚后能找到第二春，甚至活得更快乐。

一位「过来人」写道：「依家多谢当年选择，唔好太担心冇佢生活唔到，你可以好叻架其实，会改变去生活～最后发现原来冇佢仲快乐～」。

他们建议楼主采取实际行动，保障自己：「依家最紧要搜集好确实证据喺手，再揾律师同佢倾财产分配、离婚等等，尽量争取最有利条件」。

网民：冷静部署 扮唔知谋定后动

有网民则认为楼主不应冲动行事，建议楼主先冷静下来，进行「战略性部署」，「如果唔想离婚，就首先忍住扮唔知唔好踢爆住，揾啲嘢做分散自己注意力，去扮吓靓执正番自己先。」

网民建议，在这段时间内，楼主应悄悄「收集所有出轨证据，存档多份」，并同时「管理好自己财产」，确保即使关系最终破裂，自己仍有经济依靠。

不少网民又提醒楼主，旁人说「离婚」总是轻易，但「承受既系你自己」，建议楼主想清楚自己的底线，以及是否有信心对方会回心转意，毕竟，丈夫的心可能早已不在，有网民指出：「你老公就系睇死你唔会选择离婚，先会出轨」，因此，在摊牌前，必须做好万全准备。

来源：deer.6035072＠Threads