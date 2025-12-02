嫲嫲过身请假被拒HR冷血对话曝光 港女心碎控诉：原来可以咁冇人性！｜Juicy叮

有港女昨日（1日）在社交平台发文，控诉公司人事部职员（HR）在其嫲嫲过身后，竟以「非直系家属」为由，拒绝批出丧假：「原来我嫲嫲唔系我直系家属，原来HR唔会讲任何野慰问。」事件引发网民哗然。

嫲嫲过身请假被拒HR冷血对话曝光 港女心碎控诉：原来可以咁冇人性！↓↓↓↓

有女网民昨日（1日）下午在社交平台发文控诉其任职公司人事部职员，拒绝就其嫲嫲离世批出丧假，她在帖文中写道：「原来我嫲嫲唔系我直系家属，原来HR唔会讲任何野慰问，原来可以咁冇人性。」

楼主同时上载了一张与公司HR的对话截图，曝光HR的凉薄对话。从截图对话可见，楼主向HR表示因嫲嫲「啱啱过咗身」，需要请丧假处理后事，「想问下公司丧假有几多日。」

HR却冷冰冰地回复：「抱歉啊，ＸＸ，嫲嫲不属于直系家属，并不可以行使丧假。」

HR温提可能影响勤工奖

HR不但没有一句慰问，更再「温馨提示」楼主无安公司规定请假有可能影响领取勤工奖：「想提提你之后要拎假嘅话，需要预先申请假期先符合资格领取勤工奖。」

HR随即再发给楼主员工手册截图，重申：「员工手册Mark咗只限直系家属。」

楼主无奈回复，想取消原定已申请的丧假，HR继续冷冰冰的回复，传来「撤销假期申请表」表示：「需要填销假纸并由主管签署确认，唔该。」

整个对话中，HR零慰问，更「温馨提示」会扣钱（勤工奖），冷血的回应令楼主及一众网民感到心寒。

事主称之前请病假 被问：「点解要病」

事件在网上极速发酵，有眼利的网民凭著对话截图中模糊的公司标志，认出该公司为太子的一间兽医诊所。楼主未有否认，但强调：「我认识嘅同事上司都好好，我只系评论HR」。她更补充，之前请病假亦曾被刻薄对待，「请一扣三，仲问我点解要病」。

讽刺的是，楼主日前才分享过该诊所派出流动兽医诊所专车，到大埔宏福苑火灾现场支援受影响的猫狗，当时的善举与今次对待员工的冷漠形成强烈对比。

帖文引来大量网民留言，不少网民怒轰该公司及HR「CLS（黐线）」、「毫无人性」。一名自称是楼主前同事的网民更留言大爆内幕，指该公司的HR部门问题多多，经常「揸住鸡毛当令箭」，并建议楼主可引用劳工处守则与公司对质。

网民：政府对「直系亲属」定义包括嫲嫲

有网民亦提供实际建议，著楼主将政府对「直系亲属」的官方定义传送给HR。根据网民提供的截图，《家庭岗位歧视条例》的定义中，「直系亲属」是指雇员的配偶、父母、子女、兄弟、姊妹、祖父母、外祖父母、孙、外孙等。

不少网民亦分享自己过去，与楼主一样请丧假被为难的惨痛经历，有NGO员工控诉表示：「我外公走了，公司SM同HR话外公唔entitle丧假，我请AL佢话系unplanned，要早一个月申请。我问佢系咪要我预知外公几时死，佢竟然叫我下次有屋企人走，最好就一就唔好撞正开会。」

有银行员工则表示：「我老窦死咗，老细话『唔觉得你有需要』，唔批足10日恩恤假。一年后佢阿妈死咗，佢自己就请咗一个月。」

有网民撑HR：佢只系直接讲事实

不过，亦有部分网民认为HR只是按本子办事，并无过错：「我唔觉得HR有问题...佢只系直接讲事实，俾返公司指引你睇。...唔好将个人情感期望，放向工作上吧！」

有网民指出，不少公司的员工手册会列明恩恤假所涵盖的亲属，入职时员工亦已同意遵守。「若公司policy唔包嫲嫲，又唔可以话个HR系错。」

一名自称也是HR的网民表示，恩恤假并非劳工法例保障，公司有权自行定义，劳工处亦未必能介入。她慨叹：「我系好同意系呢个时代，公司系好应该考虑多啲呢啲情况...更希望劳工法例唔好咁落后。」

楼主嫲嫲是否宏福苑火灾死难者惹猜测

由于楼主发帖控诉至亲离世未获批丧假，适逢大埔宏福苑严重火灾，有网民猜测楼主的嫲嫲是否火灾的死难者，楼主未有回应，有网民则认为「应该唔系」「有写系大埔灾民家属？」

有网民在讨论区留言指：「如果系灾民家属，我觉得应该酌情处理」。不过，从对话中可见，大部分网民认为即使不是灾民，公司亦应在员工办理家人丧事时给予基本的人情和弹性，正如其中一位网民所言：「人之所以系人，因为有血有肉有感觉，理应要比冰冷既制度更弹性」。

政府雇员「恩恤假」范围包括嫲嫲

根据香港的《雇佣条例》，恩恤假并非法定假期，而是由雇主自行决定是否提供及其具体安排。政府雇员从2024年4月1日起，可享有最多3天的恩恤假，恩恤假的亲属范围，包括父母、祖父母、子女、配偶及配偶的父母、女婿/媳妇、孙/外孙等。

来源：cannndicce＠Threads