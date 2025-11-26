千海肥牛哥新造型「单拖」再战放题 直击实况：今次有冇带袋？结果令人愕然｜Juicy叮

因在荃湾千海水产火锅放题店「又食又拎」，加上「肥牛Gel头」一事而红遍网络的「千海肥牛哥」，昨日（25日）被网民在旺角一间放题店「野生捕获」，最新实况照显示肥牛哥有新造型，目击者并向网民直击他在店内的一举一动，与及交代网民最关心的问题：「今次有冇带袋？」

千海肥牛哥新造型「单拖」再战放题 直击实况：今次有冇带袋？结果令人愕然↓↓↓↓

有网民昨日（25日）在社交平台「香港茶餐厅及美食关注组」Facebook发相发帖，表示在旺角一间韩式料理放题店，野生捕获「肥牛哥」，楼主在回应留言时又再发相，表示前日（24日）已在寿司店遇过他。

楼主在帖文中兴奋表示：「今日去旺角ＸＸ撞到千海肥牛哥」，并附上照片。从相片及留言可见，肥牛哥今次是「单拖」出击，独自一人挑战放题，身边未见其女伴。

据楼主观察，肥牛哥此次「两手fing fing入坐」，并无携带上次又食又拎的标志性环保袋或任何腰包。

楼主指他「一人自由坐，好似冇楼面理佢」，他静静地吃完后便悄然离去，未有引起其他食客注意，「食完之后5（唔）见咗人，唔知去咗边度......」

楼主：呢间放题店好似冇CCTV

楼主又幽默地回应网民「又想挞嘢？」的问题，表示店内的猪脚姜「冇少到」。有网民笑问：「呢间系咪冇CCTV？」楼主答「好似冇」，看来今次肥牛哥只是纯粹的食客。

从楼主上传的相片可见，肥牛哥一改昔日形象，换上了一头漂染的抢眼金发，虽然有网民笑称「啲头发咁乱嘅，系咪啱啱梳完头？」，但其标志性的身型，依然让人一眼认出，楼主亦谓，肥牛哥「只系漂染咗金毛」。

照片中，他身穿一件深色衫，骤眼看去似与上次在千海水产所著为同一款衣服，其略显疲惫的神情，似乎未有减退他对放题的热爱，四周食客则未见对他特别行注目礼。

楼主在留言中亦贴出相片，指前晚亦遇过他，他「寻晚食寿司」，可见其对美食的热爱始终如一。

楼主连续两日遇到他：佢寻晚食寿司

对于肥牛哥再度现身，网民反应两极。不少人继续以「Gel头」旧事开玩笑，纷纷留言「今次有冇用肥牛gel头先」、「用韩牛都可以gel头」，甚至有人担心他「小心他把整间XX偷走」。

由于处境喜剧《爱·回家之开心速递》亦有桥段向其「致敬」，有网民视他为另类明星，笑称「佢就好似漆黑嘅萤火虫一样咁鲜明咁出众」、「TVB台庆都见有人扮佢」，询问楼主有否上前索取签名合照。

网民反应两极 嘲讽以外吁宽容

除了一片嘲讽声外，不少网民亦留言呼吁大众给予宽容，有网民直言：「算啦，如果冇再犯，放过佢啦，唔算罪大恶极到要系咁攞件事嚟鞭尸」。

不少人认为，肥牛哥当日的行为固然有错，但「上次单嘢都够丢脸俾人笑」，有人从同理心出发，感叹道：「其实佢都好惨，佢唔识街外人，但街外人个个都识佢，每一次入食店开餐都要畀人点相」。

网民：如果冇再犯，放过佢啦

有网民亦指出在千海水产的事件中，肥牛哥当日被发现后「都好合作拎番晒啲嘢出嚟，又无发烂渣或恶人先告状，态度都唔差」，因此恳请各位「高抬贵手，放佢一马啦」，让他「被时间淡忘吧」。

「千海肥牛哥」的称号，源于早前在荃湾千海水产海鲜火锅放题店的惊人行径。当时他与女伴被职员发现，用餐期间将大量肥牛、海鲜等食材，偷偷装入自备的环保袋中企图带走。在职员要求他将食材放回时，他徒手抓起一把肥牛，随后竟用同一只手整理头发，这个动作被网民戏称为「肥牛Gel头」，影片在今年九月疯传后，使他瞬间成为网络红人。

