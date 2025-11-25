5200万六合彩买电脑飞中5个字 一原因竟变空宝 事主：运气不好！｜Juicy叮

有女网民分享购买上期5200万六合彩「中空宝」的经历，她用$150元买电脑飞，核对搅珠结果，惊喜地发现中了5个号码，但最终因为投注方法竟变成中空宝。

5200万六合彩买电脑飞中5个字 一原因竟变空宝 事主：运气不好！↓↓↓↓

上一期（25/124期）六合彩已于本月（11月）20日搅珠，头奖若一注独中，奖金高达5200万元，有女网民在「齐齐研究六合彩」FB专页发文，指自己买了该期六合彩。

楼主上载六合彩截图显示，她以胆拖方式购买了「电脑飞」，她以「4胆拖6脚」，共买了10个号码。在胆拖的投注方式下，等同购买了15注六合彩，楼主每注买10元，总支出150元。

核对搅珠结果后，楼主共中了5个号码，全部均为选中「搅出号码」，分别为19、26、35、36及39。

中5个号码全是「脚」

虽然六合彩领奖规则，选中5个「搅出号码」符合获取三奖的资格，但楼主公开的「电脑飞」显示，她因为以胆拖方式下注，而今次选中的5个号码，全部均为「脚」，作为「胆」的4个号码，全部不中。换言之，在胆拖方式下等同每注只中2个号码，变相中空宝。

楼主在帖文中虽以「feeling sad」的EMOJI显示失望心情，但显然未受太大打击，仍保持乐观：「电脑飞中5只脚，运气不好唯有下次！没有瞓唔著！」

楼主：「运气不好唯有下次！没有瞓唔著！」

帖文吸引大批网民留言，不少网民替楼主感到不值：「开晒脚出嚟」、「全部脚呀！」「阴功啰！」

不少网民更补充指以胆拖方式下注，难免要承担此风险，部分网民提出补救方法，指会减少胆的号码，「试下1胆2胆会好好多」。有网民分享个人经验指若买「4胆6脚」，「通常我会补返1注6只脚去买」，有人提醒楼主：「你犯咗大忌，拖4只脚以上一定要补返单注。」「应该系话以防中晒脚，就要补多一条单注买脚就保险啲。」

六合彩官方网页显示，该期六合彩共有126注中三奖，每注获奖金$71690元。

来源：「齐齐研究六合彩」FB