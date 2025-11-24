港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮

一名育有两女的港妻，深夜在网上公开丈夫疑似出轨的证据，并曝光双方摊牌的对话，引发网民关注热议，女事主以一句「好奇心杀死一只猫」公开事件始末，字里行间充满挣扎。

港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫↓↓↓↓

有港妻在昨日（23日）及前日（22日）于社交平台，先后两次发相发文，公开丈夫疑似出轨偷食的证据，两次发文时间均在凌晨深夜时分。

楼主在首篇帖文中，以一句「好奇心杀死一只猫」作为开首，坦言自己犯了「唔应该」的错，就是半夜趁丈夫熟睡时，打开了他「冇lock机」的手机。

楼主看到一封其丈夫预约时钟酒店的确认电邮，楼主说，起初一刻都会欺骗自己，以为丈夫只是收到诈骗电邮，更「好心」地试图帮他重设密码。然而，这个举动却打开了缺口，当时已是凌晨两点多，丈夫半夜醒来，楼主公开两人的对话，内容充满张力。

丈夫以「受害者姿态」反击：我压力好大

其丈夫似乎意识「瞓著」时，其手机「冇lock机」被楼主「揿咗入去睇」，楼主冷静地向丈夫说：「我有个app用咗你email登记想reset password。」用作解释察看丈夫手机的举动，并暗示已看到其电邮收件箱。

随之而来的是「一阵寂静」，然后，楼主形容丈夫以典型「受害者姿态」反击：「你咩都睇到晒啦，肯定验尸咁验匀逐个check，我压力好大」。

楼主在帖文中感叹：「原来出轨只有0次同无数次。」

$268旺角订时钟酒店：2人入住2小时

楼主附上的截图，清楚显示一间旺角的时钟酒店预约确认电邮。电邮详列了预订资料，包括「2人入住」、「2小时」的房间使用时间，以及港币$268的交易金额。入住人数与预订时长，成为了丈夫难以辩驳的出轨证据。

事隔一天，楼主再发新帖，心态已然转变。她写道：「知道自己眼光太差，但我同时理解自己是值得被爱的。」她形容自己虽然打开了「潘朵拉的盒子」，却收获了名为「勇气」的果实。

她交代与丈夫再次对质，她以一句「你有冇收到reset password嘅email？」试探丈夫，但丈夫死口不认，坚称：「冇！我唔知咩嚟。」

丈夫企图毁灭出轨证据：我畀人呃

当楼主直接抛出「$268果个交易」这个关键字时，丈夫的谎言便舖天盖地而来，先是「唔系我㗎」，最后更使出绝招：「我冇去，我畀人呃」。

楼主上载的截图显示，丈夫更企图毁灭出轨证据，她发现丈夫的时钟酒店预订户口已经被删除。

画面显示，她试图再登入丈夫在该酒店预订平台的帐户时，系统以英文显示「帐户已被要求删除」，而有关要求是在楼主「意外」发现丈夫出轨当日提出，这些都显示丈夫在被揭发后，企图毁灭证据。

楼主坦言，这时才恍然大悟，为何对方可以「声大夹恶扮冇收到reset password email」。面对这一切，楼主决绝地表示：「学会释怀，学会放过自己，有今生无来世。」

网民：二百几蚊爆房 另一半应该都好穷

帖文引发热烈回响，不少网民为楼主送暖打气，网民们批评楼主丈夫是「渣男」，更精辟地指出「被揭发后，发烂渣系基本操作，然后就赖系你搞到佢咁」。

对于楼主丈夫一句「你咩都睇到晒啦，肯定验尸咁验匀逐个check，我压力好大」来反驳，不少网民封此句为渣男出轨常见「金句」，直指这是出轨者为自己行为合理化的惯用伎俩：「无用既男人就系咁，万大事都可以赖落对方度。」

虽然楼主丈夫迅速删走证据，但有过来人建议楼主立即检查丈夫的信用卡月结单，可以发现更多偷食的蛛丝马迹：「look for the patterns，到时到候无啦啦洗咗几百蚊喺酒店度、又或者无啦啦突然之间揿钱出嚟。」

女事主：今次系俾机会自己

在一片声讨中，也有网民以幽默方式讽刺男方：「有时做嘢到深夜呢，去时钟休息一下再返工，都正常的。」「压力大，唔识去gym room健身听跑出街跑步嘅？」「二百几蚊嘅爆房费，我估你另一半应该都好穷。」

在众多留言中，楼主仅回复了一名网民「You're not alone」的勉励说话，楼主在回复中总结了她的心路历程：「心里有说不出的痛，上次俾咗机会大家，今次系俾机会自己。」

来源：sincekay.km＠Threads



