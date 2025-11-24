北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮

北角码头惊现「瀡滑梯」式放生奇景，旁边还有人持大水喉侍候。参与的大人细路倒完一盘又一盘。而当中的最大得益者，可能是大家意想不到的另一群。详情见下图及下文：

北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘逐张睇↓↓↓↓

设瀡滑梯方便海鲜逃出生天

楼主前日（22日）在社交平台Threads以「班放生X又搞事！」为题上载短片发帖，片中见到疑似放生行为，大人细路排队在码头旁倒完一盘又一盘。

现场的放生设施相当齐备，不但设有瀡滑梯方便海鲜「逃出生天」，旁边还站有一名大婶级人马，拿著长开的大水喉侍候，令放生仪式更加顺畅。

相关阅读：港女码头放生带卵红花蟹 冀「生多啲蟹仔造福人群」惹议

现场为北角码头

有回应网民查问「系喺边度嚟㗎 ？」，获楼主现身回应，指是「北角码头，呢个位成日都有㗎，起埋条滑梯出嚟就知啦」。于是有人留言「唔怪得知北角咁多人钓鱼」、「无钓开鱼，不过有啲想去放生点执死鸡」。

有实际的网民表示「佢喂紧雀 ，唔系放生，你误会咗」、「啲海鸥已经系到等食」、「喂雀功德无量🦩」、「只夜鹭醒呀」、「其实我留意咗只雀仔好耐，我发觉佢食滞咗」；有人更替在等食的最大得益者——雀鸟代言，指「🐦 : Yeah，鱼仔放题」、「只雀： 有放题食」。

相关阅读：荃湾海傍现巨型龙趸疑是佛诞放生鱼 网民批如杀生

机智网民：下面有个网

还有机智网民如长有透视眼般，看出水底的个中端倪，指出「下面有个网，店家会捞返起㗎」、「你见不见左右有绳子，等等会收网的」、「下面大大个网，桥底准备，傻人俾晒钱，转头拎去对面分好再放返嚟」、「请放心这个是安全放生！下面已经安置好回收网，环保回收，循环再放！」。

见到岸边的瀡滑梯，有人笑言「系咪同宠物鱼落街玩瀡滑梯咋？」；有人则正经地指出，「胡乱放生，放生都变放死」、「其实要做嘅系救生，唔系放生。帮助有需要嘅动物好过乱咁放生，生灵涂炭」。

相关阅读：红磡海面现死鱼疑被放生所致 网民批放生变杀生罪孽深重

渔护署：放生对动物未必系好事

渔护署亦有提醒市民，放生动物前必须谨慎思量。署方发言人指，近年有市民进行放生动物活动时不当地放生动物，包括放置动物于不合适的环境，可能会影响该等动物的存活。另外，若放生的动物属外来物种或与本地生态不协调，有可能对自然生态造成负面的影响。因此，政府并不鼓励市民放生动物。

根据《防止残酷对待动物条例》（第169章），任何人不当地放生动物令动物承受不必要的痛苦即属违法。一经定罪，最高可被判罚款20万元及监禁3年。

发言人重申，为保障动物福利，市民参与放生活动前必须谨慎思量，亦可考虑参与其他公益活动，例如植树或参与动物福利团体和环保组织的义工服务。

渔护署也曾在facebook专页以「放生对动物未必系好事！」发帖，指「无论你有几特别嘅原因，将动物放生，可能会好心做坏事﹖例如放淡水龟入大海，或者放生被困于笼中嘅雀鸟，都有机会令动物带来痛苦甚至死亡，仲有机会将疾病带去野生环境，对本地动物带来负面影响！所以，为动物著想，就千祈唔好放生动物喇！」。

资料来源：tumtumtummy_tommy＠Threads

2022年底，一只生猛大墨鱼在中环海滨上钓，直击全程由上钓、起网，到著陆的网友，将过程放上facebook群组报喜，网民即时出来多谢放生善信，指「人哋一面放生，转头畀人钓返」、「上面放生，下面放题」，并为墨鱼因「太不谨慎」上钓而神伤↓↓↓↓