大叔茶记搣脚皮 无随地丢竟有手尾储起咁样做 网民呕心：加料自制咸香薄脆｜Juicy叮

有港男早前光顾一间茶餐厅时，目击有食客长时间搣脚皮，并「有手尾」地不随地丢，而是将搣出来的脚皮一块一块的堆放枱面，过程令人侧目。详情见下图及下文：

大叔茶记搣脚皮 无随地丢竟然储起咁样做逐张睇↓↓↓↓

楼主：搣咗成个钟脚皮

楼主早前在facebook群组「好fashion呀你」上载相片发帖，留言指「几十人嘅餐厅入面，搣咗成个钟头脚皮，放喺枱面🤮🤮」。

相片充满动感，相中的背心短裤穿施鞋赤脚大叔，正摆起四字脚坐于茶餐厅一座位上，左手边滑手机，右手边搣脚皮，并把搣下的脚皮放在桌上，在手机旁逐渐形成一座脚皮小山。

帖文一出即在网上炸开了锅，回应的网民感到极呕心，纷热烈回应，指「很呕心」、「肉~酸」、「唔衞生🤮🤮」、「哗，不合衞生，仲放枱面」及「隔住个画面，都感觉到有阵死老鼠味」。

为数不少的网民更加脑洞大开，笑言大叔正「谂住一阵加餸」、「可能准备一啖食咗佢😂」，甚至揣测「搣完仲摆返喺枱，应该想脚皮沟水饮咗去」、「佢储埋嚟食呀」。

网民：加料自制薄脆

具创意的网民还把脚皮说成了各种食材——「加料自制薄脆」、「🤯加入去做牛奶麦皮」、「燕窝碎放汤」、「湿蒜，再加啲豉油辣椒🤣」、「木鱼碎，热辣辣加上餸面可能会郁下郁下」、「之后餐到加上去，有咸香」、「刀削面」、「加落冻奶茶度」、「焗肉酱意粉上面啲芝士碎😆😆」、「明早麦皮早餐加脚皮😂😂」、「当胡椒粉用，加落个雪菜肉丝米上面」，甚至想像成「人哋谂住留嚟今晚宵夜，你厚多士」、「等阵攞嚟捞饭」。

部分网民更讲反话，「称赞」搣脚皮大叔「好有手尾，放枱面」，指他「选择摆自己枱面，已经好好人！」；并将心比己地称「喺佢眼中，佢觉得冇将啲脚皮跟手扔落地，有手尾咁放返上枱面，已经系有顾及别人感受㗎喇」。还有人认为大叔此刻应该「好enjoy（享受）吓」。

网民：大风一吹全场飘雪

有网民则担心场内「大风一吹。。。全场飘雪」，认为「老板应该请佢走🤭」，并指大叔此举「好明显帮餐厅赶客」、「有几厚颜无耻唔要面先做得出？好明显帮餐厅赶客，如果俾我见到，永远再唔会入去食嘢，谂起作呕！」、「呢啲客唔应该招呼，衞生问题，其他客以后唔会再帮衬」。

也有网民聚焦在楼主身上，惊讶「你都好犀利，对住佢影咗咁耐都唔反胃」；有网民还反问：「肯定很治逾，唔系点会坐定定成个钟睇人玩脚趾👍」。

资料来源：Terry Lee＠facebook好fashion呀你

今年9月，观塘有饼店员工赤脚踩上食物枱，站正标榜新鲜出炉的鸡批旁疑似抹玻璃，有网民对此感到呕心，形容脚趾旁的是「脚皮蛋挞」↓↓↓↓