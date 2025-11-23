轻铁头班车捉到全家逃票！疯传父母断正「神级回应」自爆惊人真相 网民嘲：感谢诚实｜Juicy叮

有网民在社交平台发文，指在乘搭头班轻铁时，目睹职员捉到一家三口涉嫌「无拍卡」，最令人哗然的是，当事人逃票断正，竟以一句「神级回应」埋怨职员，间接自爆惊人真相，掀起网民热议，有人更嘲当事人「诚实」。

轻铁头班车捉到全家逃票！疯传父母断正「神级回应」自爆惊人真相 网民嘲：感谢诚实↓↓↓↓

有网民在「车cam L（香港群组）」FB专页发帖指，上周五（21日）在一个轻铁站目睹一家三口被查票情况，当时为「最早𠮶班」车。资料显示，轻铁最早的头班车是早上5时11分开出。

根据楼主拍到事发相片可见，由于是头班车时间，天仍未光，仿如夜晚，多名港铁职员包围截查一些乘客，而乘客须出示车票或八达通卡，供职员检查是否付足车资。

楼主在帖文中指出，现场有一家三口被捉到搭霸王车：「今朝最早𠮶班轻铁捉到一家三口冇拍卡」。楼主记述当事人父母被「捉到正」的反应，「事主仲埋怨（职员）：都未曾试过咁早捉？？？」楼主听到当事人这样说，不禁吃惊地写道：「咁即系次次佢吔都有可能冇拍？？」

帖文一出引发热议，当时人的「神回应」成为焦点，大批网民认为这句话等同「鬼拍后尾枕」，间接承认了他们是逃票惯犯，有网民嘲讽道：「（当事人说话）都有诚实部份。」

网民嘲：完美身教系列

不少留言讽刺这对父母的行为是「完美身教系列」，为区区几蚊车费，在子女面前做了最坏的榜样，「这种家庭长大嘅细路，第二时大个咗都只系会做贼。」

据《港铁附例》，轻铁逃票不论年龄将被罚款港币370元。有网民指出，这一家三口为了节省几元车费而逃票最终被罚款，根本是「因小失大」，有网民更嘲讽道：「咁即系咁多年车费一次过畀啫」。

有居住在该区的网民表示，逃票情况一直存在，「自己去轻铁站望吓，大把人唔会拍入站/出站机，有几多人逃票，心知肚明啦」。有网民指自己「成日都见到人唔拍卡！佢会特登行去拍卡个位嘅，但系唔拍卡啰」。

有网民感叹，轻铁不设闸机是基于对市民的信任，「轻铁比自由度出入，唔加闸， 系信得过港人，有本质，系会自律拍卡」，批评此等逃票行为辜负了这份信任，更影响了港人的整体形象。

来源：车cam L（香港群组）FB