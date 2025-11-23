年尾流流「鎅袋党」出没 观塘街头作恶 打工仔中招：俾人攞把嘢鎅个袋｜Juicy叮

年尾流流是偷窃案件发生的旺季，「鎅袋党」怀疑在观塘一带出没，有打工仔大呻中招，在网上呼吁「喺观塘返工嘅朋友注意」。详情见下图及下文：

楼主：俾人攞把嘢鎅个袋

楼主前日（21日）下午在社交平台Threads上载相片发帖，留言指「今日孭住个侧孭袋，中size（大小），啱啱放工喺巧明街上APM（商场）电楼梯，俾人攞把嘢鎅个袋，Ｘ佢老Ｘ转身佢即刻走，喺观塘返工嘅朋友注意」。

楼主特别#hashtag（话题标记）「小心扒手」和「提防扒手」。从楼主上载的3张相片可见，侧孭袋被利器划出一道裂痕。

网民：咁癫、好狼死

回应的网民直呼「吓咁癫！」、「好狼死！」。有网民慨叹「好多年冇喺香港听过有扒手啦😮」。

有曾在附近工作的网民忆述，「好多年前喺APM返工，有同事返工时间俾人抢嘢，好彩抢唔到。返工时间㖞，近地铁站人来人往，俾人捉冇路走㗎㖞，都要抢」；有人好心提醒「周街人多地方都有人揾食，大家小心啲」。

网民：报警处理

有网民建议楼主报警，指「报警处理，等佢地睇CCTV（闭路电视）」，有人直指唔报警「就系直接放佢一马🧐」，但认为「发文叫人注意未必有效，条友有攻击性武器喺手，就算见到，都应该唔会有人出手去帮🤔」；有人更加脚软地直言「捉到会唔会俾佢鎅两刀㗎」。

有网民则提及，「几日前有人影到喺附近有个戴帽嘅扒手，开个听住耳机嘅女仔背囊过程，唔知系咪同一伙」。

今年初，马鞍山一名女途人在街头与一名大妈迎面撞手臂后离奇受伤，两层衣服连环破损，上臂惨遭画下一道伤痕。事主在facebook群组「马鞍山之友 2.0」上载4张相片发帖讲办述在街头的受伤经过↓↓↓↓

