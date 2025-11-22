「电光奇侠」搭港铁 长褛闪唔停如行走圣诞树 网民发现LED眼镜另藏奥秘｜Juicy叮

「电光奇侠」搭港铁，穿上闪唔停的长褛和波鞋，还有随身的LED背包和眼镜，好比一棵行走的圣诞树闪爆车厢，引发一场视觉冲击。一身奇特的闪光打扮吸引网民目光外，还有人细心地发现，「电光奇侠」头上载上的LED眼镜荧幕，原来另藏奥秘。详情见下图及下文：

「电光奇侠」搭港铁 长褛闪唔停如行走圣诞树逐张睇↓↓↓↓

「电光奇侠」全身闪烁

楼主本月19日在社交平台Threads以「香港🇭🇰」为题上载短片发帖，留言「香港地铁，只要我唔尴尬，尴尬嘅就系人哋🤣」；楼主在回应栏留言时承认「确实睇耐咗，眼睛都系花嘅」。

短片以港铁车厢为背景，穿上闪光装的「电光奇侠」全身闪烁，光芒抢眼，全程郁身郁势在戴耳机。细看LED背包的荧幕，除展示不同造型照外，还打出「未来香港先生」和「望各选民可以投票给朕谢谢」的字样。

「电光奇侠」的出现吸引了网民的目光，有人留言称「系咪得我一个care（关心）啲字写乜，包括佢头上𠮶句」——套在闪光帽外的LED眼镜，小荧幕原打出了「好腰好肾绝世好男人」字样。

网民：日日做巨星

部分网民对其自信表示赞赏，认为「日日做巨星」，并指出「点会尴尬？佢根本就系想吸引你去睇，吸引你去影，佢已经成功咗」。另有网民则幽默地回应「无嘢惊，惊漏电电屎（死）佢啫😆😆😆」，楼主则提醒「虽然唔怕，但系都系要注意安全，毕竟呢样嘢唔系闹住玩嘅，哈哈」。

对于「电光奇侠」的身份，有网民表示「我都见过佢，好奇怪」，更有不少人上载相片，声称曾在不同地区遇上，包括「日日在屯门西铁都见到佢」、「成Ｘ日都喺油塘见过佢」、「这个人是在将军澳的」。

对于其行为，有网民持正面态度，认为「真心觉得OK，只要不发出扰人噪音，不喜欢别看！👌」、「其实佢想出众引人注意啫，冇骚扰别人问题不大」、「几得意呀，又冇骚扰人，香港有啲生气唔好咩」，并有人赞扬其「真心心理质素非常强大☺️☺️俾两千银我都唔敢行出街」，甚至呼吁「大家要多支持衣著自由」。

另有人笑言「著到成棵 🎄咁仲有成个月先到（圣诞节）㖞」；然而，也有网民表示不满，指「造成光污染，搞到我唔C（舒）服」。

2023年中，荃湾出现应节的「行走圣诞树」，无论是巴士上还是车厢内都有网民捕捉到「树」影，回应的街坊大都表示曾见过「树」踪。

网民当时在facebook专页「荃湾人」上载于巴士上拍摄到的相片，问「在愉景新城站落车，有冇荃湾人遇到？」回应的网民上载在列车上拍得的正面照，清楚见到「圣诞树」灯饰结构复杂，状似冠状病毒，身前并挂著有冠状病毒图案作衬托的「身心疲惫，抗疫疲劳」标语↓↓↓↓