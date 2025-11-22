Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

将军澳路旁惊见恐怖白骨 至少10块散落一地 网民抽丝剥茧齐估来历｜Juicy叮

时事热话
更新时间：13:13 2025-11-22 HKT
发布时间：13:13 2025-11-22 HKT

将军澳路旁日前惊见一堆恐怖白骨，至少10块白雪雪的骨骼散落一地。惊闻奇案的网民热心地抽丝剥茧，齐齐猜测白骨的来历。详情见下图及下文：

将军澳路旁惊见恐怖白骨 至少10块散落一地 网民深抽丝剥茧齐估来历逐张睇↓↓↓↓

楼主：唔知系咩嘢骨

楼主本月16日在facebook群组「将军澳主场」上载相片发帖，指「今天在将南旧桥对面发现一堆很细的白骨，唔知系咩嘢骨」。

满地白骨让人毛骨悚然，有网民感叹「古来白骨无人收」。有人基于现场的恐怖情况，建议「报警吧！」、「报警处理」、「拎去化验」。

也有幽默的网民笑称「无事㗎，刚刚练完九阴白骨爪留低咗！😂」；或是猜测「香港都有熊出没？」，并笑指白骨似「秀珍菇」。

网民：可能是脆香鸡翼

对于白骨的物种身份，网民众说纷纭。有人估计可能是「脆香鸡翼」、「似鸡翼鸡脾」、「泰式辣酱鸡全翼」、「似系人哋食完𠮶啲鸡翼骨」，都是食物残骸。有人更夸张地笑言可能是「走私恐龙骨」、「初步相信有个叫白必图嘅人偷咗恐龙骨」、「发达啦，呢堆恐龙骨嚟」。

网民检视大腿及肩胛骨

不少好奇的网民则热心地抽丝剥茧，有人心疼地猜测是「流浪狗/鸡翼」、「狗嚟」、「猫狗」、「似系猫骨」，并有人认真地指出「猫，从大腿及肩胛骨可以看出来。成猫， 是死了之后晒成的白骨」。

此外，更有网民「错重点」，将目光转向白骨后方的背景图案，笑称「第一眼我以为见到蜡笔小新」、「似河马多啲㖞」、「系姆明呀」。

资料来源：Patty Lee＠facebook将军澳主场

