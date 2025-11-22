排队8年半三派市区新楼 公屋「转区之王」自爆历时1年编配过程｜Juicy叮

有申请公屋的幸运儿排队8年半后，三派市区新屋欢天喜地上楼，由于经历特别，被网民喻为「转区之王」。这位「转区之王」早前在网上自爆历时1年的编配过程。详情见下图及下文：

排队8年半三派市区新楼 公屋「转区之王」自爆历时1年编配过程逐张睇↓↓↓↓

楼主：排咗8年半终于等到

匿名楼主本月18日在「公屋讨论区 - 香港facebook群组」以「排咗8年半，终于等到啦！」为题发帖，一口气上载3次派楼的「配房通知信」相片，总结自己的幸运过程。

相中见到，楼主按一派至三派，由上而下顺序排放「配房通知信」，第一派是东涌新屋邨翔东邨，二派是位于柴湾逾40年楼龄的兴民邨，三派石硖尾白田邨第10期重建住宅项目雅田楼。

网民：第一派二派全部骨

楼主获派市区新楼，网民恭喜之声不绝，表示「白田真系赢咗」、「最后一派白田，你真系中六合彩咁开心！」。同时，也有网民把第一派和第二派的单位形容为「全部骨」，楼主也承认「东涌真系搞唔掂，返工返学好唔方便」。

有网民更加分析楼主的申请过程，认为楼主在一派东涌后便已申请转区（由扩展市区转为市区），指「咁怪，东涌，白田不同区」、「估唔到派完东涌咁快已经派到第三派，仲可以派到白田」、「白田应该转咗区？」、「应该系兴民前转区」，有人因而形容楼主为「转区之王」。

楼主：旧年11月审查4月首派

另有网民分别查问「请问你由审查到第一派，需时几耐？」、「一派系东涌？一派到三派几耐时间？三派是自己要求要的吗？」。楼主慷慨回应「旧年11月审查，4月第一派」、「（一派到三派）4月尾到11月头」，并补充「我攞屋嘅时候，带我去睇屋个姐姐话好多人第三派派咗嚟白田邨」。

另有同样转区的公屋申请人分享经历「我都系4月一派（翔东邨）翔月楼25楼，冇要到，8月𨍭咗市区，9月二派竹园南邨1楼（拒绝咗），等三派」。

网上下载转区申请表格

资料显示，公屋申请人于编配房屋时可享最多3次机会（每次编配一个单位），获编配位于所选择区域的公屋单位。如果拒绝全部3个配屋建议，必须提出可接纳的理由，否则申请会被取消。因此，申请者口中的「一派」、「二派」、「三派」，即是选择单位的机会。

而全港公共屋邨主要分布在4个区域，分别为 ：(a) 市区（包括港岛及九龙）；(b) 扩展市区（包括东涌、沙田、马鞍山、将军澳、荃湾、葵涌及青衣）；(c) 新界（包括屯门、元朗、天水围、上水、粉岭及大埔）；及(d) 离岛（不包括东涌）；申请人可更改选择的区域。（附网上提供下载的相关申请表格——

https://www.housingauthority.gov.hk/tc/common/pdf/global-elements/forms/flat-application/HD10.pdf）

有网民分享获派心水公屋的喜悦，她一家五口在见主任后，2个月左右获首派东涌公屋，她嫌远转市区，结果一个半月左右获二派，命中其心水屋邨，她形容是「超级无敌幸运」「搬屋连车都不用」↓↓↓↓