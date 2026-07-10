DSE放榜2026｜JUPAS如何改选？专家教Band A、Band B这样填 附例子教学

2026年中学文凭试（DSE）下周三(7月1５日)放榜，考生在放榜后至大学联合招生办法（JUPAS）正式遴选结果公布前，在7月16至18日期间，将有一次免费修改课程选择的机会。今年DSE报考人数与JUPAS申请人数均较去年增加约5%。面对竞争加剧，学友社学生辅导顾问吴宝城建议考生改选时，Band A要采取「搏前稳后」的策略，并拆解Band B的选科诀窍，提升入读大专院校学位课程的机会。

放榜前确立志向 切忌「分数先决」

Band A 策略：「搏前稳后」

Band B 策略：必须设「楼梯级」距离

综合考虑其他因素

8大院校文凭试收生分数换算表

吴宝城强调，JUPAS改选的最基本原则是了解自己的兴趣与发展方向。

考生应在放榜前预先制定不同成绩下的应对方案，包括首选、次选及后备方案。

举例心仪工商管理，若成绩稍逊预期，应在同一范畴内退而求其次，如由三大（香港大学、中文大学及科技大学）改为浸会大学、城市大学或岭南大学的相关课程。

吴宝城强调，JUPAS改选的最基本原则是了解自己的兴趣与发展方向。考生应在放榜前预先制定不同成绩下的应对方案，包括首选、次选及后备方案。「放榜后，同学很容易受成绩影响情绪，若事前没有明确方向，很容易变成按计分器盲目选科。」他建议同学可先按兴趣选择心仪学科范畴，再因应分数而拣选。「举例心仪工商管理，若成绩稍逊预期，应在同一范畴内退而求其次，如由三大（香港大学、中文大学及科技大学）改为浸会大学、城市大学或岭南大学的相关课程。」而非胡乱选择完全没有兴趣的学科，以免入学后失去学习动力。

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JUPAS内Band A的三个选择（A1、A2、A3）是获取录的关键，吴宝城提醒，整体的排位策略应为「搏前稳后」，意思是前进取、后保守。

1. A1及A2选「搏得过」学科

吴宝城建议A1及A2应放置心仪且「搏得过」的学科，如选择入读港大、中大及科大课程，三大会公布院校经数据分析后的预期分数（Expected Score），考生可参考预期分数去改选。「若考生成绩达到或高于该预期分数，例如预期分数为30分，考生获31分，绝对值得一搏；但若差距太大，如只有28分，则属浪费选择，不应勉强。」

2. 下四分位数的合理差距

若考生成绩距离心仪课程的去年收生下四分位数（Lower Quartile）只差1至2分，在合理范围内亦值得放在A1或A2。

3. A3必须「稳阵」守尾门

何谓稳阵？即去年收生的中位数（Median）再加5%。吴宝城指出，「由于今年DSE及JUPAS人数均上升约5%，预计各学科的收生中位数平均亦会微升5%。」因此，考生成绩若达到去年中位数再加5%，例如心仪学科去年中位数为20分，今年则推断中位数为21分，该学科放在A3才算隐阵。

4. 留意学额数量

若心仪学科的学额较少，如只收20至30人，吴宝城认为收生分数则波动较大，必须严格按照「中位数加5%」的标准来评估。相反，收生2、300人的学科，分数转变相对亦较小。

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延伸阅读：DSE放榜2026｜弹性收生安排 考试失手都有得救！9间JUPAS大学申请条件/适用课程一览

除了Band A，吴宝城特别提醒考生要注意Band B的排位技巧。「Band B的选择绝对不能与Band A的分数相若，必须制造出『楼梯级』的分数差距，以发挥安全网的作用。」

1. 拉开分数梯级

假设Band A的课程去年平均收生为25分，Band B就绝对不应再填写收24、25分的学科。

2. 按院校或学位类型降级

例子一：若考生分数较高，Band A全选三大（港大、中大、科大）的工商管理；Band B则应选择收生分数明显较低的其他资助院校，如浸大、城大、岭大的工商管理。

例子二：若考生分数属中游，Band A已经选择了浸大或岭大；Band B的选择则应考虑「指定专业/界别课程资助计划」（SSSDP）的学位课程，以确保能有学科接轨。

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若整体分数够高但其中一科「失手」（低一级），仍有机会获取录，但必须留意这类课程通常需要放在Band A。

考生要留意分数转换机制，部分大学如港大、中大、科大、城大和理大，对考获5**的成绩有额外加分，可换算为8.5分，而其他院校则只作7分计算。

其次，同学要留意科目比重的差异，因应自己较优秀的科目，选择适合的JUPAS课程，有机会将科目分数倍大，从而增加优势。

若成绩处于边缘水平，可优先考虑在放榜后仍设有面试的JUPAS课程；若放榜前曾参与面试且表现良好，亦应保留该选择，以增加获取录的筹码。

吴宝城总结道，「在运用上述排位策略时，考生亦不可忽略各大院校的个别计分机制。」

1. 弹性收生安排

若整体分数够高但其中一科「失手」（低一级），仍有机会获取录，但必须留意这类课程通常需要放在Band A。

2. 额外加分与比重

考生要留意分数转换机制，部分大学如港大、中大、科大、城大和理大，对考获5**的成绩有额外加分，可换算为8.5分，而其他院校则只作7分计算。其次，同学要留意科目比重的差异，因应自己较优秀的科目，选择适合的JUPAS课程，有机会将科目分数倍大，从而增加优势。

3. 放榜后面试机会

若成绩处于边缘水平，可优先考虑在放榜后仍设有面试的JUPAS课程；若放榜前曾参与面试且表现良好，亦应保留该选择，以增加获取录的筹码。

延伸阅读：DSE放榜2026｜放榜压力飙升 精神科医生4招化解「预期性焦虑」

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院校 5** 5* 5 4 3 2 1 香港大学 8.5 7 5.5 4 3 2 1 香港中文大学 8.5 7 5.5 4 3 2 1 香港科技大学 8.5 7 5.5 4 3 2 1 香港理工大学 8.5 7 5.5 4 3 2 1 香港城市大学 8.5 7 5.5 4 3 2 1 香港浸会大学 7 6 5 4 3 2 1 香港教育大学 7 6 5 4 3 2 1 岭南大学 7 6 5 4 3 2 1

注：*内外全科医学士及内外全科医学士环球医学领袖培训专修组别的分数换算为5**=7；5*=6；5=5；4=4；3=3；2=2；1=1

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