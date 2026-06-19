JUPAS改选2026︱岭南大学LU 10个最多人申请/竞争最激烈课程 附必睇申请资讯

岭南大学LU JUPAS改选2026︱中学文凭试（DSE）将在7月15日放榜，相信现阶段同学都正搜集不同的升学资讯。大学联合招生办法（JUPAS）首轮改选已在5月27日结束，《星岛教育》早前向8所教资会资助大学查询，不同院校的课程竞争情况。今日会根据岭南大学LU提供的数据，详列以Band A计算下，改选后5个最多人申请、及5个竞争最激烈课程，并整理相关课程的计分方法、加权科目及2025年收分等资讯，有申请岭南大学课程的同学可以留意。

岭大5个最多人申请课程

岭大5个竞争最激烈课程

岭南大学JUPAS改选2026︱岭大分数换算方法

岭大课程的分数转换方式如下：

级别 分数 5** 7 5* 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1

根据岭大的统计，该校5个最多人申请的课程（仅以Band A计算），依次为历史（荣誉）文学士、中文（荣誉）文学士、社会科学（荣誉）学士-心理学、工商管理（荣誉）学士-市场学与社交媒体，以及动画及数码艺术（荣誉）文学士。

第5位：动画及数码艺术（荣誉）文学士

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数： 401

401 学额： 18

18 计分方法： 最佳5科

最佳5科 加权科目： 中文x1.5；英文x1.5；资讯及通讯科技x1.5；视觉艺术x1.5

中文x1.5；英文x1.5；资讯及通讯科技x1.5；视觉艺术x1.5 课程详细资讯：>>按此<<

2025年收生分数：

中位数： 24

24 下四分位数：23.5

第4位：工商管理（荣誉）学士-市场学与社交媒体

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数： 414

414 学额： 38

38 计分方法： 最佳5科

最佳5科 加权科目： 英文x2；数学x2；M1/M2x1.5；企业、会计与财务概论x1.5；经济x1.5；资讯及通讯科技x1.5

英文x2；数学x2；M1/M2x1.5；企业、会计与财务概论x1.5；经济x1.5；资讯及通讯科技x1.5 课程详细资讯：>>按此<<

2025年收生分数：

中位数： 28.5

28.5 下四分位数：27.05

第3位：社会科学（荣誉）学士-心理学

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数： 427

427 学额： 20

20 计分方法： 最佳5科

最佳5科 加权科目： 英文x2；数学x1.5

英文x2；数学x1.5 课程详细资讯：>>按此<<

2025年收生分数：

中位数：25

下四分位数：24.5

第2位：中文（荣誉）文学士

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数： 443

443 学额： 42

42 计分方法： 最佳5科

最佳5科 加权科目： 中文x1.5；英文x1.5；中国历史/中国文学x1.5

中文x1.5；英文x1.5；中国历史/中国文学x1.5 课程详细资讯：>>按此<<

2025年收生分数：

中位数： 25.845

25.845 下四分位数：25.27

第1位：历史（荣誉）文学士

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数： 462

462 学额： 31

31 计分方法： 最佳5科

最佳5科 加权科目： 中文x1.5；英文x2；中国历史x1.2；历史x1.2

中文x1.5；英文x2；中国历史x1.2；历史x1.2 课程详细资讯：>>按此<<

2025年收生分数：

中位数： 26.2

26.2 下四分位数：26

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至于岭大5个竞争最激烈的课程（以Band A申请人数对比学额），排名榜首的是社会科学（荣誉）学士-健康及社会服务管理，其次为工商管理(荣誉)学士-商业分析与创新、第3为动画及数码艺术（荣誉）文学士、第4为社会科学（荣誉）学士-心理学，排名第5的是工商管理(荣誉)学士-人力资源管理与分析。

第5位：工商管理(荣誉)学士-人力资源管理与分析：约16人争1个学位

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数： 274

274 学额： 17

17 申请人对比学额比例： 16.12

16.12 计分方法： 最佳5科

最佳5科 加权科目 : 英文x2；数学x2；M1/M2x1.5；企业、会计与财务概论x1.5；经济x1.5；资讯及通讯科技x1.5

英文x2；数学x2；M1/M2x1.5；企业、会计与财务概论x1.5；经济x1.5；资讯及通讯科技x1.5 课程详细资讯：>>按此<<

2025年收生分数：

中位数： 28.5

28.5 下四分位数：26.5

第4位：社会科学（荣誉）学士-心理学：约21人争1个学位

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数： 427

427 学额： 20

20 申请人对比学额比例： 21.35

21.35 计分方法： 最佳5科

最佳5科 加权科目 : 英文x2；数学x1.5

英文x2；数学x1.5 课程详细资讯：>>按此<<

2025年收生分数：

中位数： 25

25 下四分位数：24.5

第3位：动画及数码艺术（荣誉）文学士：约22人争1个学位

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数： 401

401 学额： 18

18 申请人对比学额比例： 22.28

22.28 计分方法： 最佳5科

最佳5科 加权科目： 中文x1.5；英文x1.5；资讯及通讯科技x1.5；视觉艺术x1.5

中文x1.5；英文x1.5；资讯及通讯科技x1.5；视觉艺术x1.5 课程详细资讯：>>按此<<

2025年收生分数：

中位数： 24

24 下四分位数：23.5

第2位：工商管理(荣誉)学士-商业分析与创新：约30人争1个学位

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数： 210

210 学额： 7

7 申请人对比学额比例： 30

30 计分方法： 最佳5科

最佳5科 加权科目 : 英文x2；数学x2；M1/M2x1.5；企业、会计与财务概论x1.5；经济x1.5；资讯及通讯科技x1.5

英文x2；数学x2；M1/M2x1.5；企业、会计与财务概论x1.5；经济x1.5；资讯及通讯科技x1.5 课程详细资讯：>>按此<<

2025年收生分数：

中位数： 27

27 下四分位数：25.05

第1位：社会科学（荣誉）学士-健康及社会服务管理：约49人争1个学位

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数： 395

395 学额： 8

8 申请人对比学额比例： 49.38

49.38 计分方法： 最佳5科

最佳5科 加权科目 : 英文x1.5；健康管理与社会关怀x1.5

英文x1.5；健康管理与社会关怀x1.5 课程详细资讯：>>按此<<

2025年收生分数：

中位数： 21.5

21.5 下四分位数：21

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注：各课程的收生资讯，以院校公布为准。

资料来源：院校提供、JUPAS及岭大网页

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