JUPAS改选2026︱岭南大学LU 10个最多人申请/竞争最激烈课程 附必睇申请资讯
发布时间：09:00 2026-06-19 HKT
岭南大学LU JUPAS改选2026︱中学文凭试（DSE）将在7月15日放榜，相信现阶段同学都正搜集不同的升学资讯。大学联合招生办法（JUPAS）首轮改选已在5月27日结束，《星岛教育》早前向8所教资会资助大学查询，不同院校的课程竞争情况。今日会根据岭南大学LU提供的数据，详列以Band A计算下，改选后5个最多人申请、及5个竞争最激烈课程，并整理相关课程的计分方法、加权科目及2025年收分等资讯，有申请岭南大学课程的同学可以留意。
岭南大学JUPAS改选2026︱岭大分数换算方法
岭大课程的分数转换方式如下：
|级别
|分数
|5**
|7
|5*
|6
|5
|5
|4
|4
|3
|3
|2
|2
|1
|1
岭南大学JUPAS改选2026︱岭大5个最多人申请课程
根据岭大的统计，该校5个最多人申请的课程（仅以Band A计算），依次为历史（荣誉）文学士、中文（荣誉）文学士、社会科学（荣誉）学士-心理学、工商管理（荣誉）学士-市场学与社交媒体，以及动画及数码艺术（荣誉）文学士。
第5位：动画及数码艺术（荣誉）文学士
- 课程编号：JS7133
- 课程简介：主修课程分为三类：岭大核心课程、艺术及动态影像史、动画及数码艺术技能课程等。为了让学生的专业发展路向做好准备，课程还提供一系列涵盖动画、数码媒体装置艺术及其他创意媒体领域的选修科目。
2026年收生资料/数据：
- Band A申请人数：401
- 学额：18
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：中文x1.5；英文x1.5；资讯及通讯科技x1.5；视觉艺术x1.5
- 课程详细资讯：>>按此<<
2025年收生分数：
- 中位数：24
- 下四分位数：23.5
第4位：工商管理（荣誉）学士-市场学与社交媒体
- 课程编号：JS7215
- 课程简介：课程涵盖广泛内容，旨在提升学生的适应能力、分析能力及创造力，以在当今竞争激烈的商业环境中取得成功。通过与全球学者的互动，课程可培养学生的全球视野，以现实世界的市场营销和商业实践连接学术研究。
2026年收生资料/数据：
- Band A申请人数：414
- 学额：38
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：英文x2；数学x2；M1/M2x1.5；企业、会计与财务概论x1.5；经济x1.5；资讯及通讯科技x1.5
- 课程详细资讯：>>按此<<
2025年收生分数：
- 中位数：28.5
- 下四分位数：27.05
第3位：社会科学（荣誉）学士-心理学
- 课程编号：JS7303
- 课程简介：学生将透过心理学导论、生物心理学、社会心理学、发展心理学、认知心理学以及心理学研究方法与统计学等课程，掌握基础知识。在高级阶段，学生将学习如何将心理学知识应用于健康心理学、环境心理学、压力管理和正向心理学等领域。
2026年收生资料/数据：
- Band A申请人数：427
- 学额：20
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：英文x2；数学x1.5
- 课程详细资讯：>>按此<<
2025年收生分数：
- 中位数：25
- 下四分位数：24.5
第2位：中文（荣誉）文学士
- 课程编号：JS7101
- 课程简介：课程涵盖多元课题，包括文学、专业写作等，为学生提供修习、理解和欣赏中国文学与中文的机会。课程特别著重提升学生的中文水平、参与学术研究的能力及传媒写作技巧。
2026年收生资料/数据：
- Band A申请人数：443
- 学额：42
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：中文x1.5；英文x1.5；中国历史/中国文学x1.5
- 课程详细资讯：>>按此<<
2025年收生分数：
- 中位数：25.845
- 下四分位数：25.27
第1位：历史（荣誉）文学士
- 课程编号：JS7709
- 课程简介：历史系涵盖从古代到现代的世界历史，包括中国史、香港史、日本史、韩国史、欧洲史、美洲史以及比较史等。本科生首先学习基础课程，了解历史研究的基本概念和工具，然后根据自身兴趣选择更专业的课程。学生可选择亚洲史或全球史作为研究方向，并在毕业年透过历史方向研究计划进行深入的研究。
2026年收生资料/数据：
- Band A申请人数：462
- 学额：31
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：中文x1.5；英文x2；中国历史x1.2；历史x1.2
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2025年收生分数：
- 中位数：26.2
- 下四分位数：26
岭南大学JUPAS改选2026︱岭大5个竞争最激烈的课程
至于岭大5个竞争最激烈的课程（以Band A申请人数对比学额），排名榜首的是社会科学（荣誉）学士-健康及社会服务管理，其次为工商管理(荣誉)学士-商业分析与创新、第3为动画及数码艺术（荣誉）文学士、第4为社会科学（荣誉）学士-心理学，排名第5的是工商管理(荣誉)学士-人力资源管理与分析。
第5位：工商管理(荣誉)学士-人力资源管理与分析：约16人争1个学位
- 课程编号：JS7214
- 课程简介：课程旨在培育未来的商业领袖，让学生具备数智化时代的管理能力，以全球视野迎接人工智能时代的挑战。此主修设有两个专修，分别为环球商业管理与分析(GBMA)及人力资源管理与分析(HRMA)。
2026年收生资料/数据：
- Band A申请人数：274
- 学额：17
- 申请人对比学额比例：16.12
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目 : 英文x2；数学x2；M1/M2x1.5；企业、会计与财务概论x1.5；经济x1.5；资讯及通讯科技x1.5
- 课程详细资讯：>>按此<<
2025年收生分数：
- 中位数：28.5
- 下四分位数：26.5
第4位：社会科学（荣誉）学士-心理学：约21人争1个学位
- 课程编号：JS7303
- 课程简介：学生将透过心理学导论、生物心理学、社会心理学、发展心理学、认知心理学以及心理学研究方法与统计学等课程，掌握基础知识。在高级阶段，学生将学习如何将心理学知识应用于健康心理学、环境心理学、压力管理和正向心理学等领域。
2026年收生资料/数据：
- Band A申请人数：427
- 学额：20
- 申请人对比学额比例：21.35
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目 : 英文x2；数学x1.5
- 课程详细资讯：>>按此<<
2025年收生分数：
- 中位数：25
- 下四分位数：24.5
第3位：动画及数码艺术（荣誉）文学士：约22人争1个学位
- 课程编号：JS7133
- 课程简介：主修课程分为三类：岭大核心课程、艺术及动态影像史、动画及数码艺术技能课程等。为了让学生的专业发展路向做好准备，课程还提供一系列涵盖动画、数码媒体装置艺术及其他创意媒体领域的选修科目。
2026年收生资料/数据：
- Band A申请人数：401
- 学额：18
- 申请人对比学额比例：22.28
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：中文x1.5；英文x1.5；资讯及通讯科技x1.5；视觉艺术x1.5
- 课程详细资讯：>>按此<<
2025年收生分数：
- 中位数：24
- 下四分位数：23.5
第2位：工商管理(荣誉)学士-商业分析与创新：约30人争1个学位
- 课程编号：JS7212
- 课程简介：由市场及国际企业学系与运营及风险管理学系联合开办。课程全面涵盖电子商务、资讯系统、运营管理、数据科学与人工智能等专业知识，并鼓励创业实践和制定初创企业计划的实战训练。
2026年收生资料/数据：
- Band A申请人数：210
- 学额：7
- 申请人对比学额比例：30
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目 : 英文x2；数学x2；M1/M2x1.5；企业、会计与财务概论x1.5；经济x1.5；资讯及通讯科技x1.5
- 课程详细资讯：>>按此<<
2025年收生分数：
- 中位数：27
- 下四分位数：25.05
第1位：社会科学（荣誉）学士-健康及社会服务管理：约49人争1个学位
- 课程编号：JS7305
- 课程简介：课程旨在介绍健康和社会服务领域的最新理论和实践，并为学生提供实习机会，使其能够将课堂知识应用于实际工作中。
2026年收生资料/数据：
- Band A申请人数：395
- 学额：8
- 申请人对比学额比例：49.38
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目 : 英文x1.5；健康管理与社会关怀x1.5
- 课程详细资讯：>>按此<<
2025年收生分数：
- 中位数：21.5
- 下四分位数：21
注：各课程的收生资讯，以院校公布为准。
资料来源：院校提供、JUPAS及岭大网页
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