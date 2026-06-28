DSE放榜2026︱城市大学CityU 10个最多人申请/竞争最激烈JUPAS课程 边科33人争1个位？附收生分数+计分方法
发布时间：12:53 2026-06-28 HKT
DSE放榜2026︱中学文凭试（DSE）将于7月15日放榜，应届考生现阶段正积极搜集各升学资讯，为未来铺路。《星岛教育》特意向8所教资会资助大学查询大学联合招生办法（JUPAS）首轮改选后的竞争情况，助同学及早部署放榜后的选科策略。本文整合了香港城市大学（城大/CityU）的最新数据，盘点首轮改选后5个最多人申请（以Band A计算）的热门学科，以及学位竞争最激烈的5个课程（以Band A申请人数对比学额计算）。同时，文章亦附上各课程的计分方法及收生分数，让同学能更准确评估自己的入读机会。
城大5个最多人申请JUPAS课程
城大5个收生竞争最激烈JUPAS课程
DSE放榜2026︱城大分数换算方法
城大课程的分数转换方式如下：
|级别
|分数
|5**
|8.5
|5*
|7
|5
|5.5
|4
|4
|3
|3
|2
|2
|1
|1
DSE放榜2026︱城大5个最多人申请JUPAS课程
JUPAS首轮更新课程选择已于5月27日结束，城大统计5个最多人申请的课程（仅以Band A计算），依次为工商管理学士(会计) (专修: 专业会计 / 环境，社会，治理和科技)、工商管理学士 (管理学) (专修 : 人力资源管理 / 策略及国际管理 )、社会科学学士(社会工作) (特点: 社会参与及人文关怀 – 健康与福祉 / 社会多元与持续 / 人在环境的专业介入)、智能资讯系统学 [主修: 工商管理学士(环球商业系统管理) 、工商管理学士(商业人工智能)]及工商管理学士(市场学) (专修: 环球市场营销 / 营销数据分析)。
第5位：工商管理学士(市场学) (专修: 环球市场营销 / 营销数据分析)
- 课程编号：JS1007
- 课程简介：提供两个专修课程，分别为环球市场营销及营销数据分析。环球市场营销旨在培养学生在全球背景下的市场营销知识，而营销数据分析则培养学生成为具备高级数据分析技能的大数据市场营销专家。
2026年收生资料/数据：
- Band A申请人数：765
- 学额：82
- 计分方法：最佳5科（包括英文及数学）
- 加权科目：英文x1.5
- 课程详细资讯
收生分数*：
- 中位数：24.5
- 下四分位数：23.5
第4位：智能资讯系统学 [主修: 工商管理学士(环球商业系统管理) 、工商管理学士(商业人工智能)]
- 课程编号：JS1017
- 课程简介：因应社交网路、手机应用程式、人工智能、大数据分析、云端服务及金融科技等资讯科技的快速发展，培养学生沟通能力、专案管理技能和职业素养，因此课程主要结合商业与现代科技，以培育数码化时代的管理及技术人才。
2026年收生资料/数据：
- Band A申请人数：784
- 学额：62
- 计分方法：最佳5科（包括数学）
- 加权科目：无
- 课程详细资讯
收生分数*：
- 中位数：21
- 下四分位数：20.5
第3位：社会科学学士（社会工作） （特点：社会参与及人文关怀–健康与福祉/社会多元与持续/人在环境的专业介入）
- 课程编号：JS1113
- 课程简介：课程为学生提供扎实的社会科学及社会工作基础训练，助他们掌握相关的专业知识、技能和实务能力。
2026年收生资料/数据：
- Band A申请人数：1078
- 学额：54
- 计分方法：最佳4科（包括英文）
- 加权科目：英文x 2
- 课程详细资讯
收生分数*：
- 中位数：23
- 下四分位数：23
第2位：工商管理学士（管理学）（专修：人力资源管理/策略及国际管理）
- 课程编号：JS1005
- 课程简介：提供两个专修课程。人力资源管理专为希望在该领域成为企业内部专家或外部顾问的学生而设；策略及国际管理则旨在为学生提供知识与技能，以制定有效的策略来管理国际商业环境，尤其是在亚太地区。
2026年收生资料/数据：
- Band A申请人数：1090
- 学额：58
- 计分方法：最佳5科（包括数学）
- 加权科目：无
- 课程详细资讯
收生分数*：
- 中位数：22
- 下四分位数：21.5
第1位：工商管理学士（会计）（专修：专业会计/环境，社会，治理和科技）
- 课程编号：JS1002
- 课程简介：提供两个专修课程。专业会计旨在为学生提供会计知识和专业技能，以适应职业需求；环境、社会、治理和科技为学生提供数码科技、风险管理和数据分析技能，同时涵盖基础会计知识。
2026年收生资料/数据：
- Band A申请人数：1141
- 学额：148
- 计分方法：最佳5科（包括数学）
- 加权科目：无
- 课程详细资讯
收生分数*：
- 中位数：22
- 下四分位数：21.5
DSE放榜2026︱城大5个收生竞争最激烈JUPAS课程
如以收生竞争情况计算，城大5个竞争最激烈的课程（以Band A申请人数对比预计收生人数），排名榜首的是工学士(创新与企业工程) (特点: 工程学 / 科技 / 创新 / 企业 / 创业)，其次为工学士(智能制造工程学) (特点: 物联网 / 工业大数据 / 机器人技术与自动化 / 物流与供应链 / 智慧城市工程)，第3为文学士（创意媒体）（特点：动画/电影及摄影/批判理论及实践/游戏及可玩媒体/新媒体艺术/声音艺术），排名第4的是工商管理学士 (商业人工智能) (专修: 商务智能 / 信息系统审计 / 互联网服务及社交网络 / 数据信息学)，最后是环球可持续发展科创课程 [主修: 工学士(能源科学及工程学) / 工学士(环境科学及工程学)＋特点：环球视野]。
第5位：环球可持续发展科创课程 [主修: 工学士(能源科学及工程学) / 工学士(环境科学及工程学)＋特点：环球视野]: 约25人争1个学位
- 课程编号：JS1050
- 课程简介：课程旨在透过加强海外学习、研究参与、行业实习、指导支援和创业培训，提供能源和环境工程的全面教育。
2026年收生资料/数据：
- Band A申请人数：253
- 学额：10
- 申请人对比学额比例：25.3
- 计分方法：最佳5科（包括英文、数学及其中1科包括生物、化学或物理）
- 加权科目：数学x2.5；生物 /化学/物理作为第1选修x2.5；英文x2；生物/化学/地理/ M1/M2/物理作为第2选修x1.5
- 课程详细资讯
收生分数*：
- 中位数：38
- 下四分位数：36.5
第4位：工商管理学士 (商业人工智能) (专修: 商务智能 / 信息系统审计 / 互联网服务及社交网络 / 数据信息学)：约27人争1个学位
- 课程编号：JS1019
- 课程简介：学生可透过接触最新的资讯系统商业策略和网路商业模式，培养商业思维、沟通和专案管理能力。
2026年收生资料/数据：
- Band A申请人数：266
- 预计收生人数：10
- 申请人对比学额比例：26.6
- 计分方法：最佳5科（包括数学）
- 加权科目：无
- 课程详细资讯
收生分数*：
- 中位数：21
- 下四分位数：21
第3位：文学士（创意媒体）（特点：动画/电影及摄影/批判理论及实践/游戏及可玩媒体/新媒体艺术/声音艺术）：约29人争1个学位
- 课程编号：JS1042
- 课程简介：提供跨媒介的创作实践，融合了艺术、文化和媒体技术，强调应用学习及创意与技术的综合训练。
2026年收生资料/数据：
- Band A申请人数：484
- 学额：17
- 每学额竞争比率：28.5
- 计分方法：最佳5科（包括英文）
- 加权科目：英文x 2
- 课程详细资讯
收生分数*：
- 中位数：27.5
- 下四分位数：27
第2位：工学士(智能制造工程学) (特点: 物联网 / 工业大数据 / 机器人技术与自动化 / 物流与供应链 / 智慧城市工程)：约30人争1个学位
- 课程编号：JS1216
- 课程简介：协助学生培养工程知识，并掌握计算、实验、分析及管理技巧，借此策划、设计、实施和改善制造及营运系统，以适应现代企业、智能生产等方面带来的急速技术进步。
2026年收生资料/数据：
- Band A申请人数：729
- 学额：24
- 申请人对比学额比例：30.4
- 计分方法：最佳5科（包括英文及数学）
- 加权科目：无
- 课程详细资讯
收生分数*：
- 中位数：20
- 下四分位数：18
第1位：工学士(创新与企业工程) (特点: 工程学 / 科技 / 创新 / 企业 / 创业): 约33人争1个学位
- 课程编号：JS1219
- 课程简介：课程涵盖系统设计与流程、工程创新及创业等要素。学生会在首两个学年接受工程与商业基础训练，了解创新和企业工程的科学原理和应用；第三、四个学年可按个人兴趣与事业目标选择专门的学习路径。
2026年收生资料/数据：
- Band A申请人数：526
- 学额：16
- 申请人对比学额比例：32.9
- 计分方法：最佳5科（包括英文及数学）
- 加权科目：无
- 课程详细资讯
收生分数*：
- 中位数：19.5
- 下四分位数：18.5
*城大的收生分数，是根据2026年的计分方法，及于2025年获得JUPAS正式遴选取录资格的申请人的DSE成绩计算得出，详情请参考城大网站
注：各课程的收生资讯，以院校公布为准。
资料来源：院校提供、JUPAS及城大网页
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