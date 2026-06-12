JUPAS改选2026︱理工大学PolyU 10个最多人申请/竞争最激烈课程 边科近43人争1学位？即睇收生分数！
发布时间：10:41 2026-06-12 HKT
理工大学JUPAS改选2026︱中学文凭试（DSE）将于7月15日放榜，同学现时或忙于准备大学面试。《星岛教育》早前向向8所教资会资助大学查询，了解各大学在5月27日，即JUPAS首轮改选后课程竞争的情况。今日就根据理工大学提供的数据，介绍该校改选后5个最多人申请(以Band A计算)的组合课程/课程，及5个学位竞争最激烈的组合课程/课程(以Band A申请人数对比学额计算)，并提供有关课程2026年的收生资讯，包括学额、计分方法及加权科目，及2025年收生分数等资讯，助同学了解今年理大课程的竞争情况。
理工大学JUPAS改选2026︱理大分数换算
理大的文凭试分数换算方式如下：
|级别
|分数
|5**
|8.5
|5*
|7
|5
|5.5
|4
|4
|3
|3
|2
|2
|1
|1
理大JUPAS改选2025︱5个最多人申请的课程
在首轮课程改选结束后，理大统计5个最多人申请课程(以Band A计算)，依次为护理学（荣誉）理学士、酒店及旅游管理（荣誉）理学士组合课程（酒店管理 / 智慧旅游及酒店产业 / 会展及体验管理）、设计学（荣誉）文学士组合课程（广告设计/环境设计/沉浸式媒体与游戏设计/信息设计/交互设计/室内设计/产品设计/服务创新设计/社会创新设计）、应用社会科学（荣誉）文学士组合课程（社会工作 / 社会政策及社会创业），最后是会计及金融（荣誉）工商管理学士组合课程（会计学 / 会计及金融 / 数码金融及投资学）。
第5位：会计及金融（荣誉）工商管理学士组合课程（会计学 / 会计及金融 / 数码金融及投资学）
- 课程编号：JS3060
- 课程简介：第一年涵盖大学必修核心课程和基础商业主题，以及拓展性课程和模组，以满足语言和沟通方面的需求。课程内容涵盖广泛的商业、会计和金融学科，帮助学生根据自身情况，选择合适的专业发展方向。从二年级开始，学生将按照所选主修课程学习。
2026年收生资料/数据：
- Band A申请人数：791
- 学额：约69*
- 计分方法：任何最佳5科
- 加权比例较高科目：英文、数学，详见JUPAS网页
- 课程详细资讯：>>按此<<
2025年收生分数：
- 中位数：185.5
- 下四分位数：185
第4位：应用社会科学（荣誉）文学士组合课程（社会工作 / 社会政策及社会创业）
- 课程编号：JS3250
- 课程简介：课程具有扎实的社会科学基础，旨在培养学生的批判性思维和分析能力，并拓展他们的知识面。另外，课程亦提供海外学习机会，包括实习、交换生计划、游学等。
2026年收生资料/数据：
- Band A申请人数：843
- 学额：64*
- 计分方法：任何最佳5科
- 加权比例较高科目：无，详见JUPAS网页
- 课程详细资讯：>>按此<<
2025年收生分数：
- 中位数：171.5
- 下四分位数：164.5
第3位：设计学（荣誉）文学士组合课程（广告设计/环境设计/沉浸式媒体与游戏设计/信息设计/交互设计/室内设计/产品设计/服务创新设计/社会创新设计）
- 课程编号：JS3569
- 课程简介：课程旨在培养具有创新精神和前瞻性思维的设计师，课程提供广泛的设计专业方向，以满足未来设计师的需求，包括：广告设计、环境设计、沉浸式媒体及游戏设计（待批）、资讯设计、互动设计、室内设计、产品设计、服务设计和社会设计
2026年收生资料/数据：
- Band A申请人数：916
- 学额：83*
- 计分方法：任何最佳5科
- 加权比例较高科目：中文、设计与应用科技、英文、资讯与通讯科技、数学、视觉艺术，详见JUPAS网页
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2025年收生分数：
- 中位数：178
- 下四分位数：190
第2位：酒店及旅游管理（荣誉）理学士组合课程（酒店管理 / 智慧旅游及酒店产业 / 会展及体验管理）
- 课程编号：JS3310
- 课程简介：课程旨在培养学生酒店、智慧旅游以及会展和体验管理方面的专业知识，该跨学科课程为学生在酒店、旅游、会展和体验以及更广泛的服务业的管理职位做好准备，不论在本地还是国际市场。
2026年收生资料/数据：
- Band A申请人数：1157
- 学额：74*
- 计分方法：任何最佳5科
- 加权比例较高科目：英文，详见JUPAS网页
- 课程详细资讯：>>按此<<
2025年收生分数：
- 中位数：166.5
- 下四分位数：163
第1位：护理学（荣誉）理学士
- 课程编号：JS3648
- 课程简介： 这是一个5年制的全日制课程，毕业生可获得向香港护士管理局申请成为注册护士（普通科）的资格。课程旨在培养学生在各种医疗机构中，为各年龄层的患者及其家属提供安全、合乎伦理、合法且兼顾文化差异的护理治疗，从而提供全方位的护理服务。
2026年收生资料/数据：
- Band A申请人数：2248
- 学额：193*
- 计分方法：任何最佳5科
- 加权比例较高科目：中文、组合科学(生物+物理)、组合科学(生物+化学)、英文、数学，详见JUPAS网页
- 课程详细资讯：>>按此<<
2025年收生分数：
- 中位数：218
- 下四分位数：213.5
理工大学JUPAS改选2026︱理大5个竞争最激烈的课程
延伸阅读：JUPAS改选2026︱香港大学HKU 10个最多人申请/竞争最激烈课程 有2个热门课程逾千人申请！
如以学额竞争情况计算，理大5个竞争最激烈的课程（以Band A申请人数对比学额），排名榜首的课程和去年同期相同，均为工商管理组合学士课程，然而，去年约26人争1个学位，今年却大增至约43人争1个学位；其余竞争率最高的4个课程，依次为理学组合学士课程，第3为应用数学及金融分析（荣誉）理学士组合课程（应用数学 / 投资科学及金融分析 / 量化金融及金融科技），第4为体育科技（荣誉）理学士，排名第5的是计算机及数学科学组合学士课程。
第5位：计算机及数学科学组合学士课程：约18人争1个学位
- 课程编号：JS3006
- 课程简介：课程为学生提供充足的时间和灵活性，让他们在选择主修课程之前探索电脑和数学科学的各个领域，从而培养具备技能和全球视野的下一代专业人才。
2026年收生资料/数据：
- Band A申请人数：247
- 学额：约14*
- 申请人对比学额比例：约17.6
- 计分方法：任何最佳5科
- 加权比例较高科目：英文、数学、M1、M2、生物、化学、物理、企业、会计与财务概论、综合科学（生物+化学）、综合科学（生物 + 物理）、综合科学（物理+化学）、经济，详见JUPAS网页
- 课程详细资讯：>>按此<<
2025年收生分数：
- 中位数：215
- 下四分位数：210
第4位：体育科技（荣誉）理学士：约18人争1个学位
- 课程编号：JS3160
- 课程简介：除提供传统的运动科学知识外，还教授学生必要的技术和工程技能，应用于开发最新的运动技术，以应对快速增长的体育和健康市场。
2026年收生资料/数据：
- Band A申请人数：332
- 学额：约18*
- 申请人对比学额比例：约18.4
- 计分方法：任何最佳5科
- 加权比例较高科目：数学、M1、M2、生物、化学、物理、综合科学（生物+化学）、综合科学（生物+物理）、综合科学（物理+化学）、设计与应用科技、资讯和通讯科技
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2025年收生分数：
- 中位数：26学年新课程，未有去年数据
- 下四分位数：26学年新课程，未有去年数据
延伸阅读：JUPAS改选2026︱中文大学CUHK 10个最多人申请/竞争最激烈课程 边科38人争1学额？附2026年预计收生分数
第3位：应用数学及金融分析（荣誉）理学士组合课程（应用数学 / 投资科学及金融分析 / 量化金融及金融科技）：约25人争1个学位
- 课程编号：JS3220
- 课程简介：透过教授扎实的数学、统计学和电脑技能基础，培养学生成为金融分析、金融科技和应用数学领域的领导者。
2026年收生资料/数据：
- Band A申请人数：466
- 学额：约19*
- 申请人对比学额比例：约24.5
- 计分方法：任何最佳5科
- 加权比例较高科目：英文、数学，详见JUPAS网页
- 课程详细资讯：>>按此<<
2025年收生分数：
- 中位数：193.5
- 下四分位数：189.5
第2位：理学组合学士课程：约25人争1个学位
- 课程编号：JS3008
- 课程简介：在一年级的课程中，会教授学生必要的知识和技能，使他们能够从二年级开始，根据自身的抱负、能力和兴趣选择特定的科学专业。
2026年收生资料/数据：
- Band A申请人数：371
- 学额：约15*
- 申请人对比学额比例：约24.7
- 计分方法：任何最佳5科
- 加权比例较高科目：英文、数学、M1、M2、生物、化学、物理、企业、会计及财务概论、综合科学（生物+化学）、综合科学（生物+物理）、综合科学（物理+化学）、经济、资讯及通讯科技、综合科学，详见JUPAS网页
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2025年收生分数：
- 中位数：208
- 下四分位数：205
第1位：工商管理组合学士课程：约43人争1个学位
- 课程编号：JS3003
- 课程简介：有9个主修课程让学生选择。学生在完成首年课程后，可按照个人兴趣、期望和学习需求选择合适的主修课程。
2026年收生资料/数据：
- Band A申请人数：725
- 学额：约17*
- 申请人对比学额比例：约42.6
- 计分方法：任何最佳5科
- 加权比例较高科目：英文、数学，详见JUPAS网页
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2025年收生分数：
- 中位数：179
- 下四分位数：177
*工商管理学院、计算机及数学科学学院、建设及环境学院、工程学院、人文学院和理学院的组合课程 / 课程学额为共设学额，最终数目或会略作修订。
资料来源：院校提供、JUPAS及理大网页
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