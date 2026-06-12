JUPAS改选2026︱理工大学PolyU 10个最多人申请/竞争最激烈课程 边科近43人争1学位？即睇收生分数！

理工大学JUPAS改选2026︱中学文凭试（DSE）将于7月15日放榜，同学现时或忙于准备大学面试。《星岛教育》早前向向8所教资会资助大学查询，了解各大学在5月27日，即JUPAS首轮改选后课程竞争的情况。今日就根据理工大学提供的数据，介绍该校改选后5个最多人申请(以Band A计算)的组合课程/课程，及5个学位竞争最激烈的组合课程/课程(以Band A申请人数对比学额计算)，并提供有关课程2026年的收生资讯，包括学额、计分方法及加权科目，及2025年收生分数等资讯，助同学了解今年理大课程的竞争情况。

理大5个最多人申请的课程

理大5个竞争最激烈的课程

理工大学JUPAS改选2026︱理大分数换算

理大的文凭试分数换算方式如下：

级别 分数 5** 8.5 5* 7 5 5.5 4 4 3 3 2 2 1 1

在首轮课程改选结束后，理大统计5个最多人申请课程(以Band A计算)，依次为护理学（荣誉）理学士、酒店及旅游管理（荣誉）理学士组合课程（酒店管理 / 智慧旅游及酒店产业 / 会展及体验管理）、设计学（荣誉）文学士组合课程（广告设计/环境设计/沉浸式媒体与游戏设计/信息设计/交互设计/室内设计/产品设计/服务创新设计/社会创新设计）、应用社会科学（荣誉）文学士组合课程（社会工作 / 社会政策及社会创业），最后是会计及金融（荣誉）工商管理学士组合课程（会计学 / 会计及金融 / 数码金融及投资学）。

第5位：会计及金融（荣誉）工商管理学士组合课程（会计学 / 会计及金融 / 数码金融及投资学）

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数： 791

791 学额： 约69*

约69* 计分方法： 任何最佳5科

任何最佳5科 加权比例较高科目： 英文、数学，详见JUPAS网页

英文、数学，详见JUPAS网页 课程详细资讯：>>按此<<

2025年收生分数：

中位数： 185.5

185.5 下四分位数：185

第4位：应用社会科学（荣誉）文学士组合课程（社会工作 / 社会政策及社会创业）

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数： 843

843 学额： 64*

64* 计分方法： 任何最佳5科

任何最佳5科 加权比例较高科目： 无，详见JUPAS网页

无，详见JUPAS网页 课程详细资讯：>>按此<<

2025年收生分数：

中位数： 171.5

171.5 下四分位数：164.5

第3位：设计学（荣誉）文学士组合课程（广告设计/环境设计/沉浸式媒体与游戏设计/信息设计/交互设计/室内设计/产品设计/服务创新设计/社会创新设计）

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数： 916

916 学额： 83*

83* 计分方法： 任何最佳5科

任何最佳5科 加权比例较高科目： 中文、设计与应用科技、英文、资讯与通讯科技、数学、视觉艺术，详见JUPAS网页

中文、设计与应用科技、英文、资讯与通讯科技、数学、视觉艺术，详见JUPAS网页 课程详细资讯：>>按此<<

2025年收生分数：

中位数： 178

178 下四分位数：190

第2位：酒店及旅游管理（荣誉）理学士组合课程（酒店管理 / 智慧旅游及酒店产业 / 会展及体验管理）

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数： 1157

1157 学额： 74*

74* 计分方法： 任何最佳5科

任何最佳5科 加权比例较高科目： 英文，详见JUPAS网页

英文，详见JUPAS网页 课程详细资讯：>>按此<<

2025年收生分数：

中位数： 166.5

166.5 下四分位数：163

第1位：护理学（荣誉）理学士

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数： 2248

2248 学额： 193*

193* 计分方法： 任何最佳5科

任何最佳5科 加权比例较高科目： 中文、组合科学(生物+物理)、组合科学(生物+化学)、英文、数学，详见JUPAS网页

中文、组合科学(生物+物理)、组合科学(生物+化学)、英文、数学，详见JUPAS网页 课程详细资讯：>>按此<<

2025年收生分数：

中位数： 218

218 下四分位数：213.5

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延伸阅读：JUPAS改选2026︱香港大学HKU 10个最多人申请/竞争最激烈课程 有2个热门课程逾千人申请！

如以学额竞争情况计算，理大5个竞争最激烈的课程（以Band A申请人数对比学额），排名榜首的课程和去年同期相同，均为工商管理组合学士课程，然而，去年约26人争1个学位，今年却大增至约43人争1个学位；其余竞争率最高的4个课程，依次为理学组合学士课程，第3为应用数学及金融分析（荣誉）理学士组合课程（应用数学 / 投资科学及金融分析 / 量化金融及金融科技），第4为体育科技（荣誉）理学士，排名第5的是计算机及数学科学组合学士课程。

第5位：计算机及数学科学组合学士课程：约18人争1个学位

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数： 247

247 学额： 约14*

约14* 申请人对比学额比例： 约17.6

约17.6 计分方法： 任何最佳5科

任何最佳5科 加权比例较高科目： 英文、数学、M1、M2、生物、化学、物理、企业、会计与财务概论、综合科学（生物+化学）、综合科学（生物 + 物理）、综合科学（物理+化学）、经济，详见JUPAS网页

英文、数学、M1、M2、生物、化学、物理、企业、会计与财务概论、综合科学（生物+化学）、综合科学（生物 + 物理）、综合科学（物理+化学）、经济，详见JUPAS网页 课程详细资讯：>>按此<<

2025年收生分数：

中位数： 215

215 下四分位数：210

第4位：体育科技（荣誉）理学士：约18人争1个学位

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数： 332

332 学额： 约18*

约18* 申请人对比学额比例： 约18.4

约18.4 计分方法： 任何最佳5科

任何最佳5科 加权比例较高科目： 数学、M1、M2、生物、化学、物理、综合科学（生物+化学）、综合科学（生物+物理）、综合科学（物理+化学）、设计与应用科技、资讯和通讯科技

数学、M1、M2、生物、化学、物理、综合科学（生物+化学）、综合科学（生物+物理）、综合科学（物理+化学）、设计与应用科技、资讯和通讯科技 课程详细资讯：>>按此<<

2025年收生分数：

中位数： 26学年新课程，未有去年数据

26学年新课程，未有去年数据 下四分位数：26学年新课程，未有去年数据

延伸阅读：JUPAS改选2026︱中文大学CUHK 10个最多人申请/竞争最激烈课程 边科38人争1学额？附2026年预计收生分数

第3位：应用数学及金融分析（荣誉）理学士组合课程（应用数学 / 投资科学及金融分析 / 量化金融及金融科技）：约25人争1个学位

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数： 466

466 学额： 约19*

约19* 申请人对比学额比例： 约24.5

约24.5 计分方法： 任何最佳5科

任何最佳5科 加权比例较高科目： 英文、数学，详见JUPAS网页

英文、数学，详见JUPAS网页 课程详细资讯：>>按此<<

2025年收生分数：

中位数： 193.5

193.5 下四分位数：189.5

第2位：理学组合学士课程：约25人争1个学位

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数： 371

371 学额： 约15*

约15* 申请人对比学额比例： 约24.7

约24.7 计分方法： 任何最佳5科

任何最佳5科 加权比例较高科目： 英文、数学、M1、M2、生物、化学、物理、企业、会计及财务概论、综合科学（生物+化学）、综合科学（生物+物理）、综合科学（物理+化学）、经济、资讯及通讯科技、综合科学，详见JUPAS网页

英文、数学、M1、M2、生物、化学、物理、企业、会计及财务概论、综合科学（生物+化学）、综合科学（生物+物理）、综合科学（物理+化学）、经济、资讯及通讯科技、综合科学，详见JUPAS网页 课程详细资讯：>>按此<<

2025年收生分数：

中位数： 208

208 下四分位数：205

第1位：工商管理组合学士课程：约43人争1个学位

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数： 725

725 学额： 约17*

约17* 申请人对比学额比例： 约42.6

约42.6 计分方法： 任何最佳5科

任何最佳5科 加权比例较高科目： 英文、数学，详见JUPAS网页

英文、数学，详见JUPAS网页 课程详细资讯：>>按此<<

2025年收生分数：

中位数： 179

179 下四分位数：177

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*工商管理学院、计算机及数学科学学院、建设及环境学院、工程学院、人文学院和理学院的组合课程 / 课程学额为共设学额，最终数目或会略作修订。

资料来源：院校提供、JUPAS及理大网页

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