英中插班︱英皇书院 6.1接受插班申请 附申请要求

位于中西区、屹立半山一世纪的传统官立名校英皇书院，多年来人才辈出。该校不仅有众多知名校友，近年亦诞生多位中学文凭试（DSE）「超级状元」。近日，校方宣布招收中二至中四插班生，有意为儿子转校的家长，可于下周二（5月26日）起在学校网页下载或亲临学校索取申请表，并于6月1日至12日期间亲身交回学校。申请者须于7月中旬进行笔试及面试，录取结果将在7月20日或之前公布。

曾诞多位DSE超级状元

英皇书院于1926年创校，为官立男校，但早于60年代，该校曾接受女生申请入读预科班，直至2013年才全面停收女生。此外，学校早在1951年便成立口琴队，并于1988年增设乐器必修课程，推行「一人一乐器」计划，是本港较早推动此计划的学校之一。一直以来，英皇书院以「慎思笃行」为校训，推行全人教育，五育并重，全面照顾学生需要，协助他们发掘潜能、均衡发展。

延伸阅读：英中插班｜林忆莲母校迎百周年 玛利曼中学插班申请有甚么准则？

作为百年学府，该校可谓人才辈出。近年更诞生多位DSE「超级状元」，例如去年的容卓言、2024年的叶劭源，以及2022年的甘仲轩等。历年校友更遍及社会各界，包括前行政长官梁振英、前天文台台长林超英、前劳工及福利局局长罗致光、前财经事务及库务局局长陈家强、著名骨科医生何百昌，以及前香港建筑师学会会长吴永顺等。

延伸阅读：英中插班｜圣若瑟书院 5.20起招收插班生 校方提供申请贴士

是次插班申请一律只接受亲身递交。初步入围者将获邀参与7月14日的笔试，其后合资格的考生须再通过7月18日的面试甄选。

英皇书院招收插班生资料

年级：中二至中四

重要日子：

6月1日至12日：递交申请表（截止时间为6月12日16：30）

6月18日或之前：以电话或电邮通知获邀笔试者

7月14日：举行入学考试（包括中、英、数三科）

7月18日：举行面试（只限合资格考生，主要考核中英文沟通能力）

7月20日或之前：通知获录取之申请者前往学校办理注册手续

申请资格：

学业成绩必须优异（其中必须包括中国语文、英国语文和数学科）

品德操行达乙+（B+）或以上

兼具其他成就或才能等

申请所需文件：

插班生学位申请表

申请人之身份证明文件

申请人成绩表复印本

课外活动纪录和表现等资料（如有）

英皇书院插班申请详情：>>按此<<

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<

