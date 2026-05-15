香港建造学院开放日5月底举行 互动科技体验 引领DSE生规划前景

随着今届中学文凭试（DSE）落幕，不少考生正积极规划升学路向。近年本港基建及大型发展项目接踵而来，业界对专业技术人才的需求日益殷切。香港建造学院将于5月29至30日，一连两天于九龙湾院校举行开放日，为有志投身建造业的年轻人及家长提供升学及就业资讯。

AI与机械人技术互动体验

今年开放日特别强调科技应用，现场设有建造科技示范与互动体验。参加者可亲身尝试操控无人机、测量及放样机械人，甚至与建造机械狗互动。为展现行业数码转型的成果，学院更设立沉浸式虚拟实境（VR）专区，并展示结合人工智能（AI）相机、安全智慧工地系统（4S）以及 AR ＋ BIM 技术的「建筑透视空间」。此外，现场亦备有 STEAM 创意工作坊及现代树艺技术展示。

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针对应届考生及有意转职的青年，开放日提供一对一课程咨询，并设有即场报名及面试环节，更有升学与就业专题讲座协助厘清发展方向。5月29日开幕当天，学院更邀请到创作歌手洪嘉豪担任嘉宾，与年轻人分享互动。

全日制课程免学费设津贴

香港建造学院目前提供一系列全日制免学费课程，并为合资格学生提供每月训练津贴，金额由 $3600至$12910不等（视乎课程而定）。学院近年积极将机械人操作及数码施工应用纳入教学内容，确保学生掌握紧贴趋势的专业技能。同时，校方提供就业配对服务，而修读高等文凭课程的学生更可衔接学位课程，进一步完善职业生涯发展。

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除了全日制课程，学院亦开办多元化的兼读制课程，涵盖机械人应用、安全训练及大师级培训等，协助在职人士取得相关专业认可资历。

香港建造学院开放日2026

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