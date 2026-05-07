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JUPAS收分2026｜盘点8大语文课程 中文/英文/语言学入学资讯 边科收分达42分？

升学攻略
更新时间：07:30 2026-05-07 HKT
发布时间：07:30 2026-05-07 HKT

辉达（NVIDIA）执行长黄仁勋早前在一个Podcast节目，回应年轻人未来应如何选科时，就提到深度科学和数学仍然重要，但语言（Language）却不容忽视，因语言是和AI（人工智能）沟通的语言程式，更指主修英文的学生，有可能是未来最成功的一群。访谈引来不少教育界人士讨论，亦为有意读语文的学生，打了支强心针。

JUPAS收分2026︱香港大学HKU语文相关课程（部分）*

《星岛教育》整理了「8大」的语文课程，包括2025年的收生分数（Admission Scores）及2026年计分方法等资讯，发现中文大学及教育大学有较多语文相关课程，科大则未见相关课程；此外，中大的「文学士 (中国语文研究) 及教育学士 (中国语文教育)」去年收生分数较高，中位数高达42分；同校的「文学士(英国语文研究)及教育学士(英国语文教育) 」，中位数亦达39分，适合英文成绩好的同学。如有意于大学联招(JUPAS)改选的同学，记得在本月27日下午5时前申请。

文学士及教育学士(语文教育) - 英文教育

  • 课程编号：JS6066   
  • 计分方法：英文 x 1.5 + 最佳4科（可包括M1/M2或丙类科目较高分科目）
  • 上四分位数：34
  • 中位数：32
  • 下四分位数：32
  • 课程详细资讯：>>按此<<

文学士及教育学士(语文教育) - 中文教育

  • 课程编号：JS6080   
  • 计分方法：英文 x 1.5 + 最佳4科（可包括M1/M2或丙类科目较高分科目）
  • 上四分位数：36
  • 中位数：35
  • 下四分位数：34
  • 课程详细资讯：>>按此<<

JUPAS收分2026︱香港中文大学CUHK语文相关课程（部分）*

中国语言及文学

  • 课程编号：JS4018 
  • 计分方法：最佳5科
  • 科目比重：中文 x 1.2
  • 上四分位数：31.9
  • 中位数：30.4
  • 下四分位数：29.2
  • 课程详细资讯：>>按此<<

英文 

  • 课程编号：JS4032  
  • 计分方法：最佳5科
  • 科目比重：英文 x 1.5
  • 上四分位数：28.5
  • 中位数：27.25
  • 下四分位数：26.5
  • 课程详细资讯：>>按此<<

翻译

  • 课程编号：JS4123  
  • 计分方法：最佳5科
  • 上四分位数：26
  • 中位数：23
  • 下四分位数：23
  • 课程详细资讯：>>按此<<

文学士 (中国语文研究) 及教育学士 (中国语文教育)

  • 课程编号：JS4331 
  • 计分方法：中文+最佳4科
  • 科目比重：中文 x 2
  • 上四分位数：45
  • 中位数：42
  • 下四分位数：40.5
  • 课程详细资讯：>>按此<<

文学士(英国语文研究)及教育学士(英国语文教育)

  • 课程编号：JS4343  
  • 计分方法：英文+最佳4科
  • 科目比重：英文 x 2
  • 上四分位数：40.5
  • 中位数：39
  • 下四分位数：37.5
  • 课程详细资讯：>>按此<<

JUPAS收分2026︱香港理工大学PolyU语文相关课程（部分）*

英文及应用语言学(荣誉)文学士

  • 课程编号：JS3240   
  • 计分方法：中文及英文 + 任何最佳3科（第6科如获得第3级或以上有额外分数）
  • 科目比重：各科目比重不同，详见JUPAS网页
  • 中位数：178
  • 下四分位数：175
  • 课程详细资讯：>>按此<<

JUPAS收分2026︱香港城市大学语文相关课程（部分）*

文学士(中文及历史) (专修: 中文/历史及文化遗产)

  • 课程编号：JS1103  
  • 计分方法：3个核心科 + 2科选修
  • 科目比重：英文/中文x 2；中史/中国文学/历史/视觉艺术 x 1.5；其他选修科 x 1
  • 中位数：36
  • 下四分位数：35.5
  • 课程详细资讯：>>按此<<

文学士(英语语言) (专修: 英语及专业传意 / 语言及文学)

  • 课程编号：JS1104  
  • 计分方法：最佳5科（包括英文）
  • 科目比重：英文 x 2.5；英国文学 x 1.5；其他选修科x 1
  • 中位数：32
  • 下四分位数：29.5
  • 课程详细资讯：>>按此<<

文学士(语言学及语言应用) (特点: 普通语言学 / 计算语言学 / 语料库语言学 / 实验语言学 / 语言技术及应用)

  • 课程编号：JS1109  
  • 计分方法：3个核心科 + 2科选修
  • 科目比重：英文 x 2；中文/数学 x 1.5；其他选修科 x 1
  • 中位数：30
  • 下四分位数：29.5
  • 课程详细资讯：>>按此<<

延伸阅读：JUPAS收分2026︱一文看清「8大」AI相关课程 21分都有机会收？

JUPAS收分2026︱香港浸会大学BU语文相关课程（部分）*

文学士(荣誉) (中国语言文学 / 创意及专业写作 / 英国语言文学 / 人文学 / 翻译学)

  • 课程编号：JS2020  
  • 计分方法：最佳5科
  • 平均数：21.95
  • 课程详细资讯：>>按此<<

JUPAS改选2026︱岭南大学语文相关课程资讯（部分）*

中文(荣誉)文学士(课程特色: 中国语言与文学/创意写作/数字人文)

  • 课程编号：JS7101  
  • 计分方法：最佳5科
  • 中位数：25.845
  • 下四分位数：25.27
  • 课程详细资讯：>>按此<<

翻译(荣誉)文学士 (专修: 跨文化传意/数码企业传讯)

  • 课程编号：JS7204   
  • 计分方法：最佳5科
  • 中位数：25.125
  • 下四分位数：24.5
  • 课程详细资讯：>>按此<<

英语语言文学课程(荣誉)文学士 (可选专修: 文学/语言学)

  • 课程编号：JS7503   
  • 计分方法：最佳5科
  • 中位数：27.05
  • 下四分位数：26.2
  • 课程详细资讯：>>按此<<

延伸阅读：副学士VS高级文凭｜Asso与HD全方位比较！升学率/课程/学费有咩分别？

JUPAS改选2026︱香港教育大学EdUHK语文相关课程资讯（部分）*

数码中国文化与传意荣誉文学士及中文教育荣誉学士

  • 课程编号：JS8003  
  • 计分方法：最佳5科
  • 科目比重：中文x 1.5、英文x 1.5、中国文学x 1.5、资讯及通讯科技x 1.5
  • 中位数：27.5
  • 下四分位数：26
  • 课程详细资讯：>>按此<<

英语研究及数码传讯荣誉文学士及英文教育荣誉学士

  • 课程编号：JS8004
  • 计分方法：最佳5科
  • 科目比重：英文x 1.5、资讯及通讯科技 x 1.5、英语文学 x 1.5
  • 中位数：23.5
  • 下四分位数：23.5
  • 课程详细资讯：>>按此<<

数码中国文化与传意荣誉文学士

  • 课程编号：JS8674  
  • 计分方法：最佳5科
  • 科目比重：中文x 1.5、中国文学x 1.5、资讯及通讯科技 x 1.5
  • 中位数：23.8
  • 下四分位数：23.1
  • 课程详细资讯：>>按此<<

英语研究及数码传讯荣誉文学士

  • 课程编号：JS8675  
  • 计分方法：最佳5科
  • 科目比重：英文x 1.5、资讯及通讯科技 x 1.5、英语文学 x 1.5
  • 中位数：21.5
  • 下四分位数：21
  • 课程详细资讯：>>按此<<

2026年JUPAS招生8间大学的DSE成绩计算方法

DSE成绩 5** 5* 5 4 3 2 1
香港大学 8.5 7 5.5 4 3 2 1
香港中文大学 8.5 7 5.5 4 3 2 1
香港科技大学 8.5 7 5.5 4 3 2 1
香港理工大学 8.5 7 5.5 4 3 2 1
香港城市大学 8.5 7 5.5 4 3 2 1
香港浸会大学 7 6 5 4 3 2 1
岭南大学 7 6 5 4 3 2 1
香港教育大学 7 6 5 4 3 2 1

资料来源：JUPAS网站及各院校网页。
注：上述计算方法的实际比重，或会视乎学科或课程要求而有所不同，资讯以院校公布公准。

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<

↓即睇DSE2026专页↓

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