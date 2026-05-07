JUPAS收分2026｜盘点8大语文课程 中文/英文/语言学入学资讯 边科收分达42分？
更新时间：07:30 2026-05-07 HKT
发布时间：07:30 2026-05-07 HKT
发布时间：07:30 2026-05-07 HKT
辉达（NVIDIA）执行长黄仁勋早前在一个Podcast节目，回应年轻人未来应如何选科时，就提到深度科学和数学仍然重要，但语言（Language）却不容忽视，因语言是和AI（人工智能）沟通的语言程式，更指主修英文的学生，有可能是未来最成功的一群。访谈引来不少教育界人士讨论，亦为有意读语文的学生，打了支强心针。
JUPAS收分2026︱香港大学HKU语文相关课程（部分）*
《星岛教育》整理了「8大」的语文课程，包括2025年的收生分数（Admission Scores）及2026年计分方法等资讯，发现中文大学及教育大学有较多语文相关课程，科大则未见相关课程；此外，中大的「文学士 (中国语文研究) 及教育学士 (中国语文教育)」去年收生分数较高，中位数高达42分；同校的「文学士(英国语文研究)及教育学士(英国语文教育) 」，中位数亦达39分，适合英文成绩好的同学。如有意于大学联招(JUPAS)改选的同学，记得在本月27日下午5时前申请。
文学士及教育学士(语文教育) - 英文教育
文学士及教育学士(语文教育) - 中文教育
JUPAS收分2026︱香港中文大学CUHK语文相关课程（部分）*
中国语言及文学
英文
翻译
文学士 (中国语文研究) 及教育学士 (中国语文教育)
文学士(英国语文研究)及教育学士(英国语文教育)
JUPAS收分2026︱香港理工大学PolyU语文相关课程（部分）*
英文及应用语言学(荣誉)文学士
- 课程编号：JS3240
- 计分方法：中文及英文 + 任何最佳3科（第6科如获得第3级或以上有额外分数）
- 科目比重：各科目比重不同，详见JUPAS网页
- 中位数：178
- 下四分位数：175
- 课程详细资讯：>>按此<<
JUPAS收分2026︱香港城市大学语文相关课程（部分）*
文学士(中文及历史) (专修: 中文/历史及文化遗产)
- 课程编号：JS1103
- 计分方法：3个核心科 + 2科选修
- 科目比重：英文/中文x 2；中史/中国文学/历史/视觉艺术 x 1.5；其他选修科 x 1
- 中位数：36
- 下四分位数：35.5
- 课程详细资讯：>>按此<<
文学士(英语语言) (专修: 英语及专业传意 / 语言及文学)
文学士(语言学及语言应用) (特点: 普通语言学 / 计算语言学 / 语料库语言学 / 实验语言学 / 语言技术及应用)
延伸阅读：JUPAS收分2026︱一文看清「8大」AI相关课程 21分都有机会收？
JUPAS收分2026︱香港浸会大学BU语文相关课程（部分）*
文学士(荣誉) (中国语言文学 / 创意及专业写作 / 英国语言文学 / 人文学 / 翻译学)
JUPAS改选2026︱岭南大学语文相关课程资讯（部分）*
中文(荣誉)文学士(课程特色: 中国语言与文学/创意写作/数字人文)
翻译(荣誉)文学士 (专修: 跨文化传意/数码企业传讯)
英语语言文学课程(荣誉)文学士 (可选专修: 文学/语言学)
延伸阅读：副学士VS高级文凭｜Asso与HD全方位比较！升学率/课程/学费有咩分别？
JUPAS改选2026︱香港教育大学EdUHK语文相关课程资讯（部分）*
数码中国文化与传意荣誉文学士及中文教育荣誉学士
英语研究及数码传讯荣誉文学士及英文教育荣誉学士
数码中国文化与传意荣誉文学士
英语研究及数码传讯荣誉文学士
2026年JUPAS招生8间大学的DSE成绩计算方法
|DSE成绩
|5**
|5*
|5
|4
|3
|2
|1
|香港大学
|8.5
|7
|5.5
|4
|3
|2
|1
|香港中文大学
|8.5
|7
|5.5
|4
|3
|2
|1
|香港科技大学
|8.5
|7
|5.5
|4
|3
|2
|1
|香港理工大学
|8.5
|7
|5.5
|4
|3
|2
|1
|香港城市大学
|8.5
|7
|5.5
|4
|3
|2
|1
|香港浸会大学
|7
|6
|5
|4
|3
|2
|1
|岭南大学
|7
|6
|5
|4
|3
|2
|1
|香港教育大学
|7
|6
|5
|4
|3
|2
|1
资料来源：JUPAS网站及各院校网页。
注：上述计算方法的实际比重，或会视乎学科或课程要求而有所不同，资讯以院校公布公准。
诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<
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