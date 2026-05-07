JUPAS收分2026｜盘点8大语文课程 中文/英文/语言学入学资讯 边科收分达42分？

辉达（NVIDIA）执行长黄仁勋早前在一个Podcast节目，回应年轻人未来应如何选科时，就提到深度科学和数学仍然重要，但语言（Language）却不容忽视，因语言是和AI（人工智能）沟通的语言程式，更指主修英文的学生，有可能是未来最成功的一群。访谈引来不少教育界人士讨论，亦为有意读语文的学生，打了支强心针。

JUPAS收分2026︱香港大学HKU语文相关课程（部分）*

《星岛教育》整理了「8大」的语文课程，包括2025年的收生分数（Admission Scores）及2026年计分方法等资讯，发现中文大学及教育大学有较多语文相关课程，科大则未见相关课程；此外，中大的「文学士 (中国语文研究) 及教育学士 (中国语文教育)」去年收生分数较高，中位数高达42分；同校的「文学士(英国语文研究)及教育学士(英国语文教育) 」，中位数亦达39分，适合英文成绩好的同学。如有意于大学联招(JUPAS)改选的同学，记得在本月27日下午5时前申请。

文学士及教育学士(语文教育) - 英文教育

课程编号： JS6066

JS6066 计分方法： 英文 x 1.5 + 最佳4科（可包括M1/M2或丙类科目较高分科目）

英文 x 1.5 + 最佳4科（可包括M1/M2或丙类科目较高分科目） 上四分位数： 34

34 中位数： 32

32 下四分位数： 32

32 课程详细资讯：>>按此<<

文学士及教育学士(语文教育) - 中文教育

课程编号： JS6080

JS6080 计分方法： 英文 x 1.5 + 最佳4科（可包括M1/M2或丙类科目较高分科目）

英文 x 1.5 + 最佳4科（可包括M1/M2或丙类科目较高分科目） 上四分位数： 36

36 中位数： 35

35 下四分位数： 34

34 课程详细资讯：>>按此<<

JUPAS收分2026︱香港中文大学CUHK语文相关课程（部分）*

中国语言及文学

课程编号： JS4018

JS4018 计分方法： 最佳5科

最佳5科 科目比重： 中文 x 1.2

中文 x 1.2 上四分位数： 31.9

31.9 中位数： 30.4

30.4 下四分位数： 29.2

29.2 课程详细资讯：>>按此<<

英文

课程编号： JS4032

JS4032 计分方法： 最佳5科

最佳5科 科目比重： 英文 x 1.5

英文 x 1.5 上四分位数： 28.5

28.5 中位数： 27.25

27.25 下四分位数： 26.5

26.5 课程详细资讯：>>按此<<

翻译

课程编号： JS4123

JS4123 计分方法： 最佳5科

最佳5科 上四分位数： 26

26 中位数： 23

23 下四分位数： 23

23 课程详细资讯：>>按此<<

文学士 (中国语文研究) 及教育学士 (中国语文教育)

课程编号： JS4331

JS4331 计分方法： 中文+最佳4科

中文+最佳4科 科目比重： 中文 x 2

中文 x 2 上四分位数： 45

45 中位数： 42

42 下四分位数： 40.5

40.5 课程详细资讯：>>按此<<

文学士(英国语文研究)及教育学士(英国语文教育)

课程编号： JS4343

JS4343 计分方法： 英文+最佳4科

英文+最佳4科 科目比重： 英文 x 2

英文 x 2 上四分位数： 40.5

40.5 中位数： 39

39 下四分位数： 37.5

37.5 课程详细资讯：>>按此<<

JUPAS收分2026︱香港理工大学PolyU语文相关课程（部分）*

英文及应用语言学(荣誉)文学士

课程编号： JS3240

JS3240 计分方法： 中文及英文 + 任何最佳3科（第6科如获得第3级或以上有额外分数）

中文及英文 + 任何最佳3科（第6科如获得第3级或以上有额外分数） 科目比重： 各科目比重不同，详见JUPAS网页

各科目比重不同，详见JUPAS网页 中位数： 178

178 下四分位数： 175

175 课程详细资讯：>>按此<<

JUPAS收分2026︱香港城市大学语文相关课程（部分）*

文学士(中文及历史) (专修: 中文/历史及文化遗产)

课程编号： JS1103

JS1103 计分方法： 3个核心科 + 2科选修

3个核心科 + 2科选修 科目比重： 英文/中文x 2；中史/中国文学/历史/视觉艺术 x 1.5；其他选修科 x 1

英文/中文x 2；中史/中国文学/历史/视觉艺术 x 1.5；其他选修科 x 1 中位数： 36

36 下四分位数： 35.5

35.5 课程详细资讯：>>按此<<

文学士(英语语言) (专修: 英语及专业传意 / 语言及文学)

课程编号： JS1104

JS1104 计分方法： 最佳5科（包括英文）

最佳5科（包括英文） 科目比重： 英文 x 2.5；英国文学 x 1.5；其他选修科x 1

英文 x 2.5；英国文学 x 1.5；其他选修科x 1 中位数： 32

32 下四分位数： 29.5

29.5 课程详细资讯：>>按此<<

文学士(语言学及语言应用) (特点: 普通语言学 / 计算语言学 / 语料库语言学 / 实验语言学 / 语言技术及应用)

课程编号： JS1109

JS1109 计分方法： 3个核心科 + 2科选修

3个核心科 + 2科选修 科目比重： 英文 x 2；中文/数学 x 1.5；其他选修科 x 1

英文 x 2；中文/数学 x 1.5；其他选修科 x 1 中位数： 30

30 下四分位数： 29.5

29.5 课程详细资讯：>>按此<<

延伸阅读：JUPAS收分2026︱一文看清「8大」AI相关课程 21分都有机会收？

JUPAS收分2026︱香港浸会大学BU语文相关课程（部分）*

文学士(荣誉) (中国语言文学 / 创意及专业写作 / 英国语言文学 / 人文学 / 翻译学)

课程编号： JS2020

JS2020 计分方法： 最佳5科

最佳5科 平均数： 21.95

21.95 课程详细资讯：>>按此<<

JUPAS改选2026︱岭南大学语文相关课程资讯（部分）*

中文(荣誉)文学士(课程特色: 中国语言与文学/创意写作/数字人文)

课程编号： JS7101

JS7101 计分方法： 最佳5科

最佳5科 中位数： 25.845

25.845 下四分位数： 25.27

25.27 课程详细资讯：>>按此<<

翻译(荣誉)文学士 (专修: 跨文化传意/数码企业传讯)

课程编号： JS7204

JS7204 计分方法： 最佳5科

最佳5科 中位数： 25.125

25.125 下四分位数： 24.5

24.5 课程详细资讯：>>按此<<

英语语言文学课程(荣誉)文学士 (可选专修: 文学/语言学)

课程编号： JS7503

JS7503 计分方法： 最佳5科

最佳5科 中位数： 27.05

27.05 下四分位数： 26.2

26.2 课程详细资讯：>>按此<<

延伸阅读：副学士VS高级文凭｜Asso与HD全方位比较！升学率/课程/学费有咩分别？

JUPAS改选2026︱香港教育大学EdUHK语文相关课程资讯（部分）*

数码中国文化与传意荣誉文学士及中文教育荣誉学士

课程编号： JS8003

JS8003 计分方法： 最佳5科

最佳5科 科目比重： 中文x 1.5、英文x 1.5、中国文学x 1.5、资讯及通讯科技x 1.5

中文x 1.5、英文x 1.5、中国文学x 1.5、资讯及通讯科技x 1.5 中位数： 27.5

27.5 下四分位数： 26

26 课程详细资讯：>>按此<<

英语研究及数码传讯荣誉文学士及英文教育荣誉学士

课程编号： JS8004

JS8004 计分方法： 最佳5科

最佳5科 科目比重： 英文x 1.5、资讯及通讯科技 x 1.5、英语文学 x 1.5

英文x 1.5、资讯及通讯科技 x 1.5、英语文学 x 1.5 中位数： 23.5

23.5 下四分位数： 23.5

23.5 课程详细资讯：>>按此<<

数码中国文化与传意荣誉文学士

课程编号： JS8674

JS8674 计分方法： 最佳5科

最佳5科 科目比重： 中文x 1.5、中国文学x 1.5、资讯及通讯科技 x 1.5

中文x 1.5、中国文学x 1.5、资讯及通讯科技 x 1.5 中位数： 23.8

23.8 下四分位数： 23.1

23.1 课程详细资讯：>>按此<<

英语研究及数码传讯荣誉文学士

课程编号： JS8675

JS8675 计分方法： 最佳5科

最佳5科 科目比重： 英文x 1.5、资讯及通讯科技 x 1.5、英语文学 x 1.5

英文x 1.5、资讯及通讯科技 x 1.5、英语文学 x 1.5 中位数： 21.5

21.5 下四分位数： 21

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2026年JUPAS招生8间大学的DSE成绩计算方法

DSE成绩 5** 5* 5 4 3 2 1 香港大学 8.5 7 5.5 4 3 2 1 香港中文大学 8.5 7 5.5 4 3 2 1 香港科技大学 8.5 7 5.5 4 3 2 1 香港理工大学 8.5 7 5.5 4 3 2 1 香港城市大学 8.5 7 5.5 4 3 2 1 香港浸会大学 7 6 5 4 3 2 1 岭南大学 7 6 5 4 3 2 1 香港教育大学 7 6 5 4 3 2 1

资料来源：JUPAS网站及各院校网页。

注：上述计算方法的实际比重，或会视乎学科或课程要求而有所不同，资讯以院校公布公准。

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<