圣保罗男女中学招收插班生 4.27起接受申请 附报名详情

被誉为「状元摇篮」的传统名校圣保罗男女中学，向来深受家长欢迎，因该校不仅在中学文凭试（DSE）及国际文凭大学预科课程（IBDP）表现卓越，更孕育出多位政商界名人，因此每年中一招生，都吸引不少家长为子女申请。然而，如子女未能在中一成功入读该校，现时仍有机会。圣保罗男女中学将于下周一（4月27日）至5月8日，接受中二至中五的入学申请，有意为子女报读的家长，需留意各阶段的考试及面试时间表。

学术成绩出众

位于中西区的直资男女校圣保罗男女中学创立于1915年，办学历史悠久。校方在高中推行DSE及IBDP双轨课程，让学生按个人志向及升学需要弹性选择，借此激发学生潜能。事实上，该校的公开试成绩多年来表现出色，去年便诞生了3名DSE「超级状元」，而在2024年亦出产2名「超级状元」。

在国际文凭（IBDP）方面，根据英国升学网站IB-Schools.com最新的全球100大成绩最优秀IB学校排名榜，以2025年成绩来排名，该校稳居全球第2名，成绩表现同样亮眼，过去亦曾诞生多位IB状元及榜眼。

校友人才辈出

创校逾百年，圣保罗男女中学的校友阵容鼎盛，包括前教育统筹局局长李国章、长江集团主席李泽钜、盈科拓展集团创办人兼主席李泽楷，以及前全国政协委员周梁淑怡等。校方秉承「信、望、爱」的校训，除了追求卓越学术成就，亦致力培养学生建立积极的人生观及关爱他人的品格。

学费方面，2025至26学年各级收费略有不同：中二为每年$84300，中三为$80800。升至高中后，中四及中五的文凭试课程（DSE）每年为$75900，而中五国际文凭课程（IBDP）则为$123400。校方强调，具经济需要的学生可向校方申请助学金或学费减免计划。

是次插班申请一律经由网上系统递交，初步入选者将获邀参与6月27日的笔试，最终录取者须通过7月8日的面试甄选。

圣保罗男女中学招收插班生资料

年级：中二至中五

申请日期：4月27日至5月8日

重要日子：

6月中旬：电邮通知获邀笔试者

6月27日：举行入学考试，包括中英数三科

7月8日：举行面试

申请所需文件：

1. 申请人证件近照（档案格式须为 gif / jpg / jpeg / png; 最低解像度: 240x300 像素点，

或相同长阔比例）

2. 最近两年成绩表（包括所有学期成绩及操行）

3. 课外活动表现及服务的证明文件（每类最多填5项；只须递交最近／最高级别的成绩资料）

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