汇基（东九龙）IAL成绩优异 本周六办高中非本地课程讲座
更新时间：14:13 2026-04-21 HKT
发布时间：14:13 2026-04-21 HKT
发布时间：14:13 2026-04-21 HKT
位于观塘区的直资中学汇基书院（东九龙），向来以提供多元化国际课程及全人教育见称。校方自2019年起推行双轨制，让学生可按兴趣及学术目标，选择报考中学文凭试（DSE）或国际高级程度会考（IAL）。去年该校IAL成绩表现出色，多个学科合格率及优良率均维持高水平，校方将于本周六（4月25日）举行入学讲座，让家长深入了解非本地课程的优势与教学特色。
双轨制教学激发潜力
创立于2003年的汇基书院（东九龙）以英语为主要教学语言。除了两文三语外，校方更开办日语、法文及德文班，全面提升学生的国际视野。在高中课程规划上，校方提供灵活选择，学生升读中五时可按个人志向，投考本地DSE或非本地的IAL课程。
在IAL课程中，学生除了要修读4科必修科，还可选择3或4科选修科目，范畴涵盖科学、人文及商科。这种弹性的选科模式，让学生可深入钻研感兴趣的领域，从而激发学术潜力。以去年的IAL成绩为例，数学、生物、物理及化学科均有逾半数学生取得A或A*的佳绩；商业科表现最为出众，逾7成学生勇夺A或A*，学术水平备受肯定。
该校另一大特色是注重学生的自律与独立生活能力，规定全体中一学生须参加为期10周的「五天校内住宿体验」，借此培养良好的学习与生活习惯。目前校内设有88个宿位，为应对日益增长的需要，校方计划于2028年增加92个宿位，届时全校宿位总数将达180个，进一步强化寄宿教育的优势。
入学讲座门票先到先得
为让有意报读非本地课程的家长掌握更多资讯，校方将于本周六举办入学讲座。届时将介绍办学理念、校园生活及非本地课程细节。讲座将以英语进行，有兴趣的家长可透过网上平台登记，门票名额有限，先到先得。
高中非本地课程入学讲座
- 日期：4月25日（周六）
- 时间：14：00至15：30
- 地点：观塘利安里2号
- 备注：此为实体活动，一人一门票。参加者请提前二十分钟到达该校（出示含二维码的电子门票）
- 查询及报名：>>按此<<
延伸阅读：
汇基书院（东九龙）建新翼增宿位助招海外生 校长：重新部署「七日宿」等配套｜专访
最Hit
麦当劳隐藏点餐技巧！1方法悭$8.5买猪柳汉堡餐 网民：2026仲有人唔知？
2026-04-20 13:27 HKT
张曼玉罕现身北京「五官彻底分离」？ 61岁零滤镜最新颜值惹议 两部位被指面目全非
2026-04-20 09:00 HKT
地产中介放售公屋盘称「全新靓装修连电器」 惟屋内1设计遭网民群嘲：法证先「风」？
2026-04-20 15:08 HKT