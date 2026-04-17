升中派位2026｜统一派位选校 首3志愿宜先攻后守 估算派位组别变阵

2026学年的升中「统一派位」阶段已经开始，子女如在「自行分配学位」阶段，未被中学纳为正取生，而家长又想让他们入读官津中学，就要参加「统一派位」。现时家长已可透过子女就读小学，取得《中学一览表》及《中一派位选择学校表格》等选校文件，并须于5月7日前，把选校表交回学校，让校方把选校表呈交教育局；至于已登记成为「中一派位电子平台」用户的家长，则可透过平台递交「统一派位」申请。不论以电子或纸本申请「统一派位」，结果同样在7月7日，连同「自行分配学位」结果一并公布。

全选热门校有危机

在「统一派位」阶段，家长最烦恼的，就是怎样为所选的学校排序。Elsie早前见到身兼香港资助小学校长会主席的油蔴地天主教小学（海泓道）校长陈淑仪，想起该校每年的派位结果都很理想，自然要请她和家长分享「统一派位」选校排序的心得。

听陈校长讲，该校每年都会为家长举行讲座，教家长如何填写「统一派位」选校表，避免家长填错。提到今年升中形势，陈校长表示，本地小六学生人数虽然不算多，但因为政府近年推出「高才通」、「优才」等人才计划，而这些计划下的受养人，有机会报读本地学校的中一，因此家长在「统一派位」的选校策略，应是「进取＋保守」，即首志愿可以进取，第二和第三志愿则要保守一点。

「不赞成首3志愿，都拣选最受欢迎的中学，因为这些中学在派第一志愿时，已经收满学生，所以家长在第二和第三志愿，再选这类中学，其实已经无位，届时子女随时像跌入无底深潭，被派去很后的学校。」陈校长补充，第二志愿所选的学校，仍然可以是好学校，但要相对较少人竞争；第三志愿的选择，则是较为稳阵，相对较大机会获派的学校。

《中一派位选择学校表格》分为两部分︰甲部「不受学校网限制的学校选择」，家长可在全港校网中，选择3间有参加派位的中学；至于乙部「按学校网的学校选择」，家长则只可在所属校网中，选择最多30间中学，而派位程序是先派甲部，再派乙部。Elsie知道，过往很多家长对甲部的选择心大心细，不知应否拣选校网以外的中学、子女获派心仪中学的机会如何等等。

随机编号影响派序

陈校长提醒家长，若有意在甲部为子女拣选其他校网的中学，必先留意子女的成绩，并要和老师讨论，了解子女在所属校网，以及全港的派位组别（Banding），如果子女属边缘位置，例如「Band1尾，Band 2头」的情况，就更要留意。她表示，学生的派位组别分为两个，分别是所属校网的派位组别，用于乙部派位；另一个是全港学生的派位组别，用于甲部，「有些情况是，学生的成绩在所属校网为Band 2，但和全港学生比较，则上调至Band 1；或可能相反，学生的成绩在所属校网为Band 1，但和全港学生比较，则下调至Band 2。」

陈校长解释，各校网的学生成绩，或存在差异，当电脑将全港学生经调整后的积分按高低排序后，就可能出现所属校网和全港的派位组别不同。以她所知，油尖旺及中西区的学生和全港学生比较时，有机会出现「Band 2升上Band 1」的情况，「每个学生情况未必一样，所以最好请教子女的老师，他们会比较清楚。」

家长了解子女在原校网和全港的派位组别后，甲部选校时就可以作参考。陈校长举例，如果子女在本区属Band 1，但全港属Band 2，那么甲部选校就没有优势，建议家长甲部也主力选本区中学；相反，如果子女在本区属Band 2，但全港属Band 1，则可以在甲部「博高一级」，试拣其他地区心仪中学，结果或有惊喜。

值得一提的是，在「统一派位」阶段，学生除了因应其派位组别，决定电脑派位的先后次序外，学生的随机编号亦是影响派位次序的原因，所以陈校长强调家长选校时不能过分进取，「如果学生的随机编号排得很后，即使他本身是Band 1学生，也会很后才处理其选择。」

预先整理「叩门」文件

陈淑仪建议家长在派位结果公布前，可及早准备「叩门」文件。资料图片

另外，在选校前，陈校长建议家长除了参加讲座、开放日、浏览学校网页等途径了解学校外，亦可在放学或午饭时段，到想选的学校外观察，了解校风。对于时下流行的社交平台资讯，陈校长认为家长不要尽信，「因为不知道哪些资讯是真，哪些是假。」

最后，陈校长认为家长在派位结果公布前，可预先下载心仪中学的中一「叩门」申请表，并填好表格，整理好所需文件，当派位结果不理想时，可立即到心仪中学「叩门」，避免届时心慌意乱，漏带文件或填漏资料，影响成功「叩门」的机会。

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