英皇书院百年校庆 法定古迹校园一连两日开放

升学攻略
更新时间：18:19 2026-03-12 HKT
发布时间：18:19 2026-03-12 HKT

位于中西区、迄立于半山一个世纪的传统名校英皇书院，今年正式踏入创校100周年。作为百年老校，英皇书院有不少名人校友，例如前香港特别行政区行政长官梁振英、前天文台台长林超英等；近年亦培育出多位DSE超级状元（7科5**）。适逢百年校庆，英皇书院将于明天及后天（13及14日）举行开放日，欢迎公众参观。家长除可带同子女亲身到校园认识学校，更能感受校园的历史气息，欣赏新古典主义风格的建筑。

曾招生女生

英皇书院于1926年创校，为官立男校。但原来在60年代，该校曾招收女生。在1961年，高中毕业班及预科班均接受女生申请，其后才逐步不收女生。此外，学校早在1951年成立口琴队，1988年增设乐器必修课程，并推行「一人一乐器」计划，是本港较早推行此计划的学校之一。一直以来，英皇书院以「慎思笃行」为校训，推行全人教育，德、智、体、群、美五育并重，全面照顾学生需要，协助他们发掘潜能、均衡发展。

事实上，该校人才辈出，近年更诞生几位「超级状元」，例如去年的容卓言、2024年的叶劭源，以及2022年的甘仲轩等。历年校友更来自社会各界，包括前行政长官梁振英、前天文台台长林超英、前劳工及福利局局长罗致光、前财经事务及库务局局长陈家强、著名骨科医生何百昌、前香港建筑师学会会长吴永顺等。

除了有多位名人校友，这座位于般咸道的红砖墙校舍，也是该区的著名地标之一。英皇书院现时的校舍有逾百年历史，虽然二次大战期间校舍曾遭破坏，但经修葺后已恢复昔日古典风貌。在2011年，英皇书院获香港古物古迹办事处列为法定古迹。根据资料记载，该校是香港现存六幢战前官立学校校舍之一。校舍以爱德华时代红砖建造，采用新古典主义风格，在本港甚为罕见。校内古典建筑特色处处可见，例如拱形柱、饰有石柱的外廊、粗琢隅石、模制檐楣、围绕窗户的石造缘饰等，令校舍典雅别致，在香港同类学校建筑中独树一格。

今年适逢100周年校庆，英皇书院于2月推出披上「英皇世纪号」百周年校庆主题的电车，在港岛区行走，为校庆增添色彩。校庆重头戏——开放日，将于明天及后天举行，活动包括摊位游戏、舞狮表演（周六）、旧生与现届学生中西乐表演、六社不同演出、STEAM活动，以及开放课室供公众参观等。对该校有兴趣的公众，可趁这两天亲身体验校园生活，同时欣赏这座典雅的百年建筑。

英皇书院百周年校庆开放日

  • 日期：3月13日及14日（周五及周六）
  • 时间：10：00至17：00（13日）、10：00至16：00（14日）
  • 地址：西营盘般咸道63A号
  • 查询：>>按此<<

