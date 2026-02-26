名校开放日｜民生书院百周年校庆 下月举行开放日暨校史新书发布

位于九龙城区的传统名校民生书院，今年庆祝创校100周年校庆，因此将举办连串庆祝活动。民生书院是香港少数提供「幼小中」15年一贯教育的学校，亦曾培育多位公开试状元，包括去年入读香港城市大学兽医学士课程的DSE状元李政。为庆祝创校百周年，该校将于3月7及8日举行「百周年校庆开放日」，由民生书院幼稚园、小学、中学及港岛民生书院携手呈献精彩节目之余，亦有以民生书院校史为主轴的《薪火龙城——家国之间的民生书院》新书发布会，对该校及当时香港历史有兴趣的大众都可以留意。

一点光，百载情。千帆举，万里程

民生书院于1926年创校，以「光与生命」及「人人为我，我为人人」为校训，贯彻全人发展理念。学校重视体验式学习与同侪协作，发展学生潜能，使他们成为有效率和主动的学习者。同时，该校大力推广STEAM教育及创业体验，激发探索与创新精神；并透过多元化跨课程阅读，建立浓厚的阅读文化。

创校百年以来，民生书院孕育众多杰出校友，遍布不同界别，包括丽新集团主席林建岳、香港科技探索有限公司创办人王维基、中华电力有限公司董事庄伟茵、著名指挥家叶咏诗、广告导演袁剑伟、歌手彭羚等，可谓人才辈出。

百年校庆主题为「一点光，百载情。千帆举，万里程。」当中的「一点光」源自校训「光与生命」，象征知识、真理与希望，代表学校如启蒙灯塔，照亮学生生命与未来。事实上，该校早前已举办「校徽传承仪式」及校友分享「AI素养」讲座等活动，衔接悠久校史与前瞻教育愿景。

至于下月举行的重点校庆活动——「百年校庆开放日」，除了设有校庆主题展览及互动游戏外，还有以民生书院校史为主轴的《薪火龙城——家国之间的民生书院》新书发布会，该书以各地档案史料、回忆文献与口述历史为基础，撰写当时历史背景下的民生书院。届时作者---历史学家邝智文教授亦会出席，对该校及当时香港历史有兴趣的大众都可以留意。

另外，开放日亦设中华服饰时装展、校友讲座及才艺表演等多项精彩内容， 有兴趣报读该校的家长及子女，当日可亲临九龙民生书院，体验该校百年的光辉历程。

百周年校庆开放日

日期：3月7日（周六）及3月8日（周日）

时间：12：00至17：00（3月7日）、9：00至16：00（3月8日）

地址：九龙城东宝庭道8号民生书院

