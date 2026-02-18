升中面试2026｜借拜年练面试技巧 校长︰内容要个人化，不要太AI!

农历年假期后，官津中学的中一面试即将展开，子女有申请中一「自行分配学位」的家长，相信都会在这段期间，为子女准备面试，希望子女一击即中，获心仪中学。北角循道学校校长郑家明接受《星岛教育》访问时表示，现时距离中一面试的时间不多，同学除了要在心态和状态上作准备外，也要留意面试技巧。他比喻中一面试就如体操比赛，内容包括基本动作、指定动作和自选动作，如何能让老师在众多参加面试的同学中，看到自己优秀、特出的一面，事前准备就很重要。

郑家明表示，面试的基本动作，就是指学校会询问申请人的背景、就读小学等；指定动作就是回应学校设定的问题，包括可能有小组讨论、时事问题、日常生活、推理解难、两文三语的应用、用指定语文描述图像等等；至于自选动作，就是要表达为何要申请该校?自己有甚么别人没有的优势?「不能只简单回答『素仰 贵校校风纯朴』，要讲到申请的学校为甚么可配合自己?在学习上有甚么期望等等。」

在农历年假期，拜年是指定节目，郑家明认为可趁这机会，请子女在亲戚面前，模拟自我介绍，同时训练说话的流畅度，「首先要了解自己的特点，同时问自己，『当每个学生都说同一番说话，如何增加老师的印象?』。」通常自我介绍的时间约为1分钟，同学不要有「挨过」那分钟的心态就算，而应趁这时段，介绍自己兴趣、特点、性格或喜欢甚么课外活动等等。

郑家明又说，同学在分享感受时，需有例子说明，说自己的故事。「例如说喜欢运动，就要讲每日用多少时间运动或练习；喜欢STEM的，就可以讲曾有甚么发明和研究？有没有成功或失败的经验分享；如喜欢音乐的，也可以讲平日如何分享音乐等等。」他指面试是让同学展现个人性格、兴趣和能力的机会，所以答案内容要个人化，「不要太AI!」

在心态方面，郑家明就提醒同学要有礼貌，说话时要与别人有眼神接触，留意坐姿要端正，「在小组讨论方面，要留意不要让人感觉霸占发言机会，但也不要太被动。」此外，他建议家长可以趁假期，和子女到心仪中学附近逛逛，或上网浏览学校资料，增加对学校的认识，都可以提升子女的面试信心。「最后，在正向教育上，也会建议家长不要只留意子女的不足，反而要多以强项为本，多发掘小孩子的闪光弹，有助提升他们的自信。」

记者：陈艳玲

