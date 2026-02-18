英国升学｜Queen Ethelburga's Collegiate 「神奇校」设国家级体育学院 培训体坛精英

在英国教育界，有4间寄宿学校以突破传统的办学模式迅速崛起，被誉为「神奇4校」。其中的Queen Ethelburga's Collegiate (QE)，创立于1912年、坐落英格兰北部约克郡的著名私校，招收年龄从3个月至19岁，是一间大型男女寄宿中学。

投下庞大体育资源

QE拥有2间国家级体育学院，促进体育发展。网上图片

QE在体育方面投下庞大资源，成立2间国家级体育学院：其一是与Leeds Rugby Academy和Foundation at Leeds Carnegie合办的榄球学院；另一间是与Yorkshire Jets合办的手球学院，供有意专项发展的学生接受专业培训。若学生在榄球方面达到郡级水平，可参加专为精英运动员设计的「精英体育项目」（PSP），接受高强度个人化训练，内容包括技术与战术发展、影片分析，以及体能训练，所有计划均按学生个人需求制订。

学术表现佳 设弹性课程

QE学生在公开试表现出众。网上图片

学校公开试成绩多年来位居前列，稳踞英国私立学校排名前10。在2025年公开考试中，英国高考A-Level考获A*至B的学生比例高达94%，于《The Times》英国私立学校A-Level排名中排第7。

此外，QE提供极具弹性的课程体系，除传统学科外，亦设艺术、体育、传媒，以及大量BTEC课程，让学生按兴趣与能力深化所长，充分发挥潜能。因此，QE吸引来自全球约50多个国家和地区的学生，约一半为国际生，亦成为众多香港家长与学生的心仪选择。

QE汇聚了来自不同文化与国籍的学生，彼此间建立深厚联系。学校提供完善支援与资源，并组织各类学习小组、艺术与运动兴趣小组，全面辅助学生成长。高中学生更有机会担任各类领导职务，包括学习小组成员、同侪导师等。不仅促进学生之间的互动与学习，更有助于培养开放包容的态度和服务社会的精神。

