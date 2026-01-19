从全方位学习周到STEAM精英培训 基真小学打造创科教育蓝图

在香港教育界，STEM教育已成为主流，加入艺术元素的STEAM更强调创意与跨学科融合。位于葵青区的中华基督教会基真小学，早在多年前已积极推动相关课程，透过「全方位学习周」和多元化STEAM活动，让学生从小一开始走出课室，进行探究式学习，将知识应用于生活中，培养解难思维和团队合作精神。

学校管理及行政主任陈康凝主任、科学科主任岑伟成主任及资讯科技主任杨淋主任指出，学校教育理念是以学生为中心，强调试错学习和实践应用。从2023年起，学校扩大精英培训计划，选拔有潜质学生参与校外比赛，培育创科自学的新一代。

基真小学的「全方位学习周」是课程核心亮点，活动每年举行一次，为期一周，全校学生跳出常规课堂，专注跨学科主题探究。陈主任解释，此举打破传统课堂时空局限，增加动手实作机会：「以往课堂时间有限，知识较分散，学生多是被动接收。我们希望透过大型专题研习，将语文、数理、科学、编程及视艺等领域有机连结，激发自主学习和创造力。」学生暂时放下繁重课业，全情投入，仿佛置身「创科嘉年华」。

学生为中心 从接收者变成主动探究者

全方位学习周推行多年，陈康凝主任表示，学生学习更主动；老师亦须学习新课题，师生一起迎接挑战。

学习周贯彻「以学生为本」理念，让学生从知识接收者转变为主动探究者。活动融合PDAR（计划-执行-分析-反思）循环，鼓励将错误视为学习养分。「我们不追求标准答案，而是重视学生如何修正错误、自我反思并激发创意。」评估模式多元，涵盖口头汇报、同侪互评及自我评价，不再单靠纸笔测试。这种模式让学生走出课室，将书本知识转化为实际应用，培养解难能力与创新思维。

由基础到进阶 年级项目各有特色

透过制作「空气动力船」，学生能具体掌握作用力和反作用力的物理原理。

各级项目循序渐进，由基础探究延伸至复杂应用。小一「生活中的探索：纸飞机」，学生折纸飞机测试飞行距离，初步探讨空气动力学，融合科学、视艺和语文知识。小二「磁中鱼」探索磁特性并创作玩具。小三「空气动力船」认识作用力及反作用力。

小四前往广州开展「自然保育与可持续发展探索之旅」，实地考察历史、环保与保育议题。小五「逻辑艰难：智能车迷宫」运用mBot编程解决难题。小六「智能植物灌水系统」使用Micro:bit设计自动洒水装置，融汇科技、环保与生活应用。

小六项目实例 从参观到成品实现

「磁中鱼」体现了寓学于乐的精神，让学生在游戏中掌握「磁」的特性，成功将科学知识融会贯通。

小六课程先参观智能种植系统，了解水泵原理，再亲手组装与编程。杨主任表示：「学生利用湿纸巾模拟土壤湿度，测试水泵自动开关，随后分组设计外观，融入艺术元素。」成功作品置于校园植物区，让学生见证科技解决生活问题。

试错不怕错 学生主导老师引导

纸飞机能否飞得远，与空气动力学息息相关。

学校强调「试错」与实践。陈主任分享：「部分学生初期怕错，我们强调没有绝对答案，接纳不同解决方法。老师化身引导者，让学生在试错中成长。」低年级以个人探究为主，高年级多为分组项目，促进团队协作。家长反馈正面，子女变得主动探索，成就感提升。

展望未来两三年，学校将深化科技主题，广泛融入AI元素。每周设「体验课」，涵盖校内活动及走访香港18区，例如前往桥咀岛地质考察，将书本知识与实地体验连结。

跨学科连结 应用真实世界

这种模式贯通各学习领域，让科学探究延伸至常规课程以外。陈主任总结：「知识虽依学科划分，但生活是横向连结的。我们期望学生透过专题项目，将零散知识融会贯通，切实应用于真实世界。」

STEAM课程多元化 从基础课程到精英培育

科学科主任岑伟成主任

基真小学将STEAM融入日常课程，采用电脑科与科学科「双轨并行」策略。课程从小一起奠基，由浅入深，延伸至课后培训及校外比赛，坚持「普及与拔尖」并重。

科学科探究为本 每级动手制作

科学科独立成科后，探究活动更成熟。各级设至少一个STEAM活动及专题研习，紧扣课本主题。例如小一设计笔袋探究物料特性，小二制作模型车学习力与运动，小三测试保温瓶效能，小五制作护耳罩测量分贝，小六以生态瓶探讨生态平衡。岑主任解释：「采用『公平测试』及PDAR模式，让学生经历完整探究循环，并根据结果不断改良成品。」

电脑科早着先机 运算思维从低年级开始

资讯科技主任杨淋主任总结：「从日常课程到高阶比赛，我们致力培养学生的自学能力，装备每位学生在未来的创科时代中稳步立足。」

电脑科小一即开展：小一以绘本引入编程概念；小二用Code.org游戏式学习编程与machine learning的概念；小三运用ScratchJr创作故事。高年级推行「一生一Micro:bit」与生成式人工智能课程，深化编程及AI应用。杨主任强调：「我们早于两年前引入 AI 课程，并加入个人化的学习跟进。我们重视人人机会平等，从基础到应用，全面培养运算思维。」

课后活动丰富多姿 全校参与乐在其中

自2023年起，学校扩展课后活动，如「小小科学家」小息实验、「一人一花」环保计划。在精英培育方面，一年级已开始选拔人才加入校队，采用「梯队式培训」，高年级带领低年级传承经验。近年屡创佳绩，包括中华基督教会联校Micro:bit气垫船比赛冠军、星际蜘蛛编程大赛亚军。未来将机械狗、机械臂等器材融入校本课程，加强AI及数字教育。

学生亲身体验 失败中学懂坚毅

在全方位学习周与STEAM活动中，学生体验动手做的乐趣与挑战，从气馁到坚持，最终收获成功感与自信。

五年级mBot迷宫项目 坚持与团队合作的重要

（左起）五年级学生谢泊熹和陈玥晴认为，mBot制作过程最大的收获是学会坚持不放弃。

五年级陈玥晴与谢泊熹参与mBot迷宫项目。陈玥晴回忆：「搭建迷宫时纸板屡次倒下，编程时机器人不断撞墙，我们反复除错。」她曾气馁，但学会坚毅。谢泊熹认为项目锻炼协作：「单打独斗不行，必须依靠团队。」他热爱编程，立志成为机械工程师。

每位同学先自制一个mBot「小迷宫」，最后将所有作品拼合成一个「超级大迷宫」进行竞速比赛。

六年级自动洒水系统 成就感满分

（左起）六年级学生林艺航与陈荣轩皆是热爱编程的校队主力，具有丰富的参赛经验。对这两位「编程老手」而言，自动洒水系统须测试三次才成功，竟然觉得「次数太多」，足见他们对效率与精准度的自我要求极高。

六年级林艺航与陈荣轩制作自动洒水系统。林艺航回忆：「最头痛是校准湿度，因感测器数值差异，透过三次取平均值才成功。」成功令他信心大增，并尝试应用学到的电路原理修好家中遥控车。他亦分享了无人机足球赛经验，从被动挨打到掌握策略，这段经历让他坚定了未来开发 AI App 的梦想。

自动洒水系统最难的部分是每部机的感测效果都有差异，导致数据不稳定。

陈荣轩补充道：「编程过程充满挑战，看到制成品运作正常的那一刻，内心无比满足。」除了专题研习，他亦在校际气垫船比赛中展现了过人的韧性，最终勇夺冠军。这份坚持的精神延伸至他的梦想——立志成为电脑编程员，设计一套AI防盗系统，「希望能困住小偷，协助警方执法，借此保障社区安宁。」

诚如老师所言，在基真的校园里，学生从失败中学会坚持，从合作中获得喜悦，创科梦想已悄悄萌芽，相信他们未来将在创科路上大放异彩。

