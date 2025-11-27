英国升学｜Norwich School 长踞英私校Top 100

Norwich School创立于1906年，是成绩优异的大型私立日校；位于英格兰东部Norwich市中心，旁边就是当地大教堂Norwich Cathedral。现时全校约有1200名学生，绝大部分来自当地家庭，因此学校只为国际生提供寄宿家庭服务。

在英国学校的排行榜中，Norwich School一直稳占诺福克郡（Norfolk）和沙福郡（Suffolk）的榜首，多年位居英国私立学校Top 100以内。过去十年（2015-2025），学生在A-Level考获A*至B均达75%至89%。每年约有20名毕业生分别获剑桥、牛津、伦敦帝国学院（IC）、伦敦政治经济学院（LSE）、伦敦大学学院（UCL）及其他Top 10名校录取。Sixth Form学生可接受学校UCAS团队及职业顾问指导，欲申请牛剑、伦敦帝国学院工程/电脑/科学/数学等高难度学科，可参加「Apply+」计划，修读高难度课程及参加面试培训。

最特别是Norwich School还会帮助香港学生申请Non-JUPAS服务，报读香港的大学，可见对香港学生有充分支援。

学校重视艺术及设计，设有纺织工作室、3D设计室、iMac电脑室、摄影室、激光切割机等，亦具备多种设计软件，包括Adobe Creative Suite及制作电影、动画的专业软件。学生可在视觉传意、电影及动画、摄影、珠宝设计、室内设计、建筑等范畴学习感兴趣的项目。

国际生比率低于10%，因此不设校内宿舍。所有国际生都会住在经校方审查的寄宿家庭（Host Family）里，而大部分家庭均与学校有密切联系，包括有教师申请成为寄宿家庭。国际生可在道地英语环境里生活及学习，提升语言能力，深入认识英国文化；寄宿家庭费用亦比寄宿学校低。

「Oh!爸妈」授权转载

