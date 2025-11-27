岭大入学攻略2026︱LU 10个最多人申请/竞争最激烈联招JUPAS课程 第一位逾50人争1学位 附最新收分

岭大入学攻略2026︱大学联合招生计划（JUPAS）现已开放申请。《星岛教育》综合了本港8所教资会资助大学2025年的收生资料，整理出各课程的竞争情况，协助同学掌握入学机会。今日将介绍岭南大学（下称岭大／LU）10个最多人申请/竞争最激烈的联招课程。

岭大入学攻略2026︱研究型博雅大学 课程多元化

岭南大学致力为学生提供丰盛的优质教育，近年正强化研究工作，目标是成为一所领先的研究型博雅大学。该校课程设计广泛及跨学科，提供涵盖人文、工商及社会科学等领域的课程，校方亦鼓励学生参与舍堂生活和课外活动，投入社区服务及多元化的工作体验。

岭大今年首次参与2026年度《泰晤士高等教育》（THE）的「世界大学排名」，位列全球第301至350位，其中在「国际展望」评审指标中，高踞全球第47位。此外，岭大在2025年度THE「世界大学影响力排名」中，于联合国可持续发展目标「SDG 4：优质教育」排全球第一，反映该校在实践优质教育及推动联合国可持续发展目标备受国际肯定。

岭大在2026学年将提供23个JUPAS课程，根据岭大提供的数据，《星岛教育》整合出该校最多人申请的5个课程（以Band A计算），及竞争最激烈的5个课程（以2025年的Band A申请人数对比同年的学额计算），文中亦列出相关课程的计分方法及2025年收生分数，助同学掌握最新收生趋势，考入心仪学系。值得注意的是，岭大在2026/27学年推出全新的「弹性收生安排」，凡将岭大相关课程置于Band A选择，且整体学业成绩优异，但其中一个核心科目（中文或数学）成绩低于一般入学要求一级的申请人，将获大学作特别考虑，择优取录。

岭大入学攻略2026︱岭大分数换算方法

级别 分数 5** 7 5* 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1

岭大入学攻略 2026︱岭南大学5个最多人申请课程

岭大在2025学年最多申请者选择的5个课程（以Band A计算），依次为工商管理（荣誉）学士 - 市场学与社交媒体（JS7215）、中文（荣誉）文学士（JS7101）、工商管理（荣誉）学士 - 风险及保险管理（JS7216）、社会科学（荣誉）学士 - 心理学（JS7303）及历史（荣誉）文学士（JS7709）。

第5位：历史（荣誉）文学士 (可选专修: 亚洲史/全球史)

2026年入学资讯：

课程编号： JS7709

JS7709 课程简介： 课程涵盖从古代至今的世界历史，内容包括中国、香港、日本、韩国、欧洲、美洲等地的历史，让学生更全面地认识当今世界的状况，并依个人兴趣选修更专门的课程。

课程涵盖从古代至今的世界历史，内容包括中国、香港、日本、韩国、欧洲、美洲等地的历史，让学生更全面地认识当今世界的状况，并依个人兴趣选修更专门的课程。 学额： 31

31 计分方法： 最佳5科

最佳5科 加权科目： 中文x1.5；英文x2；中史x1.2；历史x1.2

中文x1.5；英文x2；中史x1.2；历史x1.2 课程详细资料：>>按此<<

2025年申请/收分资料：

Band A申请人数： 486

486 中位数： 26.2

26.2 下四分位数：26

第4位：社会科学(荣誉)学士-心理学 (可选专修：辅导心理学/工业与组织心理学)

2026年入学资讯：

课程编号： JS7303

JS7303 课程简介： 学生将学习心理学导论、生物心理学、社会心理学、认知心理学等科目，透过理论与实践的训练，毕业生能在日常生活中以批判性的态度运用心理学知识。

学生将学习心理学导论、生物心理学、社会心理学、认知心理学等科目，透过理论与实践的训练，毕业生能在日常生活中以批判性的态度运用心理学知识。 学额： 20

20 计分方法： 最佳5科

最佳5科 加权科目： 英文x2；数学x1.5

英文x2；数学x1.5 课程详细资料：>>按此<<

2025年申请/收分资料：

Band A申请人数： 512

512 中位数： 25

25 下四分位数：24.5

第3位：工商管理（荣誉）学士 - 风险及保险管理(可选专修：保险科技)(课程特色: 专业国际资格认证/专属师友计划)

2026年入学资讯：

课程编号： JS7216

JS7216 课程简介： 课程让学生深入了解行业实务及市场趋势，以满足香港、中国内地以至海外银行及保险业潜在雇主的需求。毕业生可从事核保师、理赔主任、保险产品开发人员、银行家等工作。

课程让学生深入了解行业实务及市场趋势，以满足香港、中国内地以至海外银行及保险业潜在雇主的需求。毕业生可从事核保师、理赔主任、保险产品开发人员、银行家等工作。 学额： 30

30 计分方法： 最佳5科

最佳5科 加权科目： 英文x2；数学x2；M1 x1.5；M2 x1.5；企业、会计与财务概论x1.5；经济x1.5；资讯及通讯科技x1.5

英文x2；数学x2；M1 x1.5；M2 x1.5；企业、会计与财务概论x1.5；经济x1.5；资讯及通讯科技x1.5 课程详细资料：>>按此<<

2025年申请/收分资料：

Band A申请人数： 529

529 中位数： 27

27 下四分位数：26

第2位：中文（荣誉）文学士 (课程特色：中国语言与文学/创意写作/数字人文)

2026年入学资讯：

课程编号： JS7101

JS7101 课程简介： 课程涵盖文学、专业写作等范畴，学生可以选修中国古典文学、中国语言学等科目，另外亦有新闻写作、传媒写作等实用及职业导向的科目。

课程涵盖文学、专业写作等范畴，学生可以选修中国古典文学、中国语言学等科目，另外亦有新闻写作、传媒写作等实用及职业导向的科目。 学额： 42

42 计分方法： 最佳5科

最佳5科 加权科目： 中文x1.5；英文x1.5；中史/中国文学x1.5

中文x1.5；英文x1.5；中史/中国文学x1.5 课程详细资料：>>按此<<

2025年申请/收分资料：

Band A申请人数： 579

579 中位数： 25.845

25.845 下四分位数：25.27

第1位：工商管理(荣誉)学士-市场学及社交媒体 (课程特色：综合行销/社交媒体与数字行销/消费者行为与市场调研)

2026年入学资讯：

课程编号： JS7215

JS7215 课程简介： 课程旨在培养学生在竞争激烈的商业环境中具备适应力、分析能力与创造力，毕业生在多个领域担任重要领导职位，包括银行与金融、行销传讯、酒店与旅游业等。

课程旨在培养学生在竞争激烈的商业环境中具备适应力、分析能力与创造力，毕业生在多个领域担任重要领导职位，包括银行与金融、行销传讯、酒店与旅游业等。 学额： 36

36 计分方法： 最佳5科

最佳5科 加权科目： 英文x2；数学x2；M1 x1.5；M2 x1.5；企业、会计与财务概论x1.5；经济x1.5；资讯及通讯科技x1.5

英文x2；数学x2；M1 x1.5；M2 x1.5；企业、会计与财务概论x1.5；经济x1.5；资讯及通讯科技x1.5 课程详细资料：>>按此<<

2025年申请/收分资料：

Band A申请人数： 718

718 中位数： 28.5

28.5 下四分位数：27.05

岭大入学攻略2026︱岭南大学5个竞争最激烈的课程

岭大竞争最激烈的课程（以2025年Band A申请人数对比同年学额），第一位是社会科学（荣誉）学士 - 健康及社会服务管理（JS7305），平均逾50人争1个学位；其次是社会科学（荣誉）学士 - 政府与国际事务学（JS7302），平均近30人争1个学位。第三至第五位分别是社会科学（荣誉）学士 - 心理学（JS7303）、社会科学（荣誉）学士 - 社会学（JS7304）及工商管理（荣誉）学士 - 商业分析与创新（JS7212）。

第5位：工商管理（荣誉）学士 - 商业分析与创新 (课程特色：电子商务/信息系统/运营管理/数据科学/人工智能)：约20.43人争1个学位

2026年入学资讯：

课程编号： JS7212

JS7212 课程简介： 课程涵盖电子商务、资讯系统、营运管理、数据科学和人工智慧等广泛的专业知识，提供实践培训，培养学生的创业精神，鼓励他们制订创业计划。

课程涵盖电子商务、资讯系统、营运管理、数据科学和人工智慧等广泛的专业知识，提供实践培训，培养学生的创业精神，鼓励他们制订创业计划。 学额： 7

7 计分方法： 最佳5科

最佳5科 加权科目： 英文x2；数学x2；M1 x1.5；M2 x1.5；企业、会计与财务概论x1.5；经济x1.5；资讯及通讯科技x1.5

英文x2；数学x2；M1 x1.5；M2 x1.5；企业、会计与财务概论x1.5；经济x1.5；资讯及通讯科技x1.5 课程详细资料：>>按此<<

2025年申请/收分资料：

Band A申请人数： 143

143 申请人对比学额比例： 约20.43

约20.43 中位数： 27

27 下四分位数：25.05

第4位：社会科学（荣誉）学士 - 社会学 (可选专修：社会创新与社会研究)：约20.83人争1个学位

2026年入学资讯：

课程编号： JS7304

JS7304 课程简介： 课程帮助学生洞察社会问题的根源，并提出切实可行的解决方案及政策建议，毕业生将可胜任政府部门、非政府组织及社会企业等工作。

课程帮助学生洞察社会问题的根源，并提出切实可行的解决方案及政策建议，毕业生将可胜任政府部门、非政府组织及社会企业等工作。 学额： 18

18 计分方法： 最佳5科

最佳5科 加权科目： 英文x2；数学x1.5

英文x2；数学x1.5 课程详细资料：>>按此<<

2025年申请/收分资料：

Band A申请人数： 375

375 申请人对比学额比例： 约20.83

约20.83 中位数： 25

25 下四分位数：24.5

第3位：社会科学（荣誉）学士 - 心理学：25.6人争1个学位

2026年入学资讯：

课程编号： JS7303

JS7303 课程简介： 学生将学习心理学导论、生物心理学、社会心理学、认知心理学等科目，透过理论与实践的训练，毕业生能在日常生活中以批判性的态度运用心理学知识。

学生将学习心理学导论、生物心理学、社会心理学、认知心理学等科目，透过理论与实践的训练，毕业生能在日常生活中以批判性的态度运用心理学知识。 学额： 20

20 计分方法： 最佳5科

最佳5科 加权科目： 英文x2；数学x1.5

英文x2；数学x1.5 课程详细资料：>>按此<<

2025年收分：

Band A申请人数： 512

512 申请人对比学额比例： 25.6

25.6 中位数： 25

25 下四分位数：24.5

第2位：社会科学（荣誉）学士 - 政府与国际事务学：约29.36人争1个学位

2026年入学资讯：

课程编号： JS7302

JS7302 课程简介： 课程涵盖多个领域，包括中港政治，亚洲的国际关系与区域安全，让学生认识权力如何被塑造、分享、获取与分配，及掌握理论与实务并重的地缘政治知识。

课程涵盖多个领域，包括中港政治，亚洲的国际关系与区域安全，让学生认识权力如何被塑造、分享、获取与分配，及掌握理论与实务并重的地缘政治知识。 学额： 14

14 计分方法： 最佳5科

最佳5科 加权科目： 英文x2；数学x1.5；M1 x1.5；M2 x1.5；中史x1.5；地理x1.5；历史x1.5

英文x2；数学x1.5；M1 x1.5；M2 x1.5；中史x1.5；地理x1.5；历史x1.5 课程详细资料：>>按此<<

2025年收分：

Band A申请人数： 411

411 申请人对比学额比例： 约29.36

约29.36 中位数： 28

28 下四分位数：26.9

第1位：社会科学（荣誉）学士 - 健康及社会服务管理：约50.88人争1个学位

2026年入学资讯：

课程编号： JS7305

JS7305 课程简介： 课程提供健康和社会服务领域的最新理论和实践，并为学生提供实习机会。学生将具备领导团队、管理社会企业、批判性地分析政策、撰写报告等技能。

课程提供健康和社会服务领域的最新理论和实践，并为学生提供实习机会。学生将具备领导团队、管理社会企业、批判性地分析政策、撰写报告等技能。 学额： 8

8 计分方法： 最佳5科

最佳5科 加权科目： 英文x1.5；健康管理与社会关怀科x1.5

英文x1.5；健康管理与社会关怀科x1.5 课程详细资料：>>按此<<

2025年收分：

Band A申请人数： 407

407 申请人对比学额比例： 约50.88

约50.88 中位数： 21.5

21.5 下四分位数：21

各课程的收生资讯，以院校公布为准。

资料来源：院校提供、JUPAS及岭大网页

