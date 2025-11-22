英国升学｜Queen Anne's School 脑神经科学融入教学 激发学生潜能

在考试前闻一闻新鲜柠檬的香气，就有助缓解紧张、提升表现？这不是民间偏方，而是英国Queen Anne's School与University of Bristol一项研究的有趣发现！这间位于英格兰雷丁市郊、拥有超过125年历史的女子寄宿中学，不仅学术成绩优异，更致力将心理学与脑神经科学融入教学，以创新方式激发每位学生的潜能。

为鼓励学生掌握自主学习能力，校方融合心理学、脑神经科学及教育理论，以科学方法深入探索大脑吸收新事物的运作机制。在此基础上，学校推出教与学研究计划「Brain Can Do」，短短6年内举办3届教学研讨会，并成功邀请剑桥大学、卡迪夫大学、伦敦大学金匠学院及雷丁大学等多间英国院校的学者，到校分享前沿研究与实践成果。

激发学习潜能 重视音乐教育

近期研究方面，学校与University of Bristol合作，以Year 12的学生作为研究对象，特许她们延迟1小时上课。研究统计该批同学的学习成绩、行为和睡眠习惯，发现她们的专注力较以往提高；更指考试前呼吸新鲜柠檬香气能有助学生纾缓紧张情绪，提升答题表现。

除了在STEM教育上非常出众，音乐教育同样是亮点。约三分二的学生学习乐器，许多人还参与合唱团或乐团，并有机会在伦敦的St John's Smith Square、Westminster Abbey等地演出。

2018年启用的Scott Music Centre进一步提升音乐教学条件，校内增设21座新钢琴、20间隔音练习室，以及专业级录音棚等设施。为鼓励有突出音乐才能的国际学生，学校特别设立音乐奖学金，音乐总监亦曾多次亲赴香港为申请者进行奖学金面试。

在公开考试方面，Queen Anne's School表现出色。2025年的A-Level考试中，学生取得A*至A达47%，而A*至C更高达94%。

