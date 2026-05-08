中大入学攻略2026｜CUHK联招JUPAS 5大「神科」＋5大新兴科目一览 附最新收分/计分方法

中大CUHK入学攻略2026｜坊间普遍认为大学「神科」是一些入学门槛高、出路较佳的学科，毕业后可投身专业行业，因此不少学生都对「神科」趋之若鹜，将之订立为升学目标。《星岛教育》今日将介绍香港中文大学（下称中大）5科「神科」，除了医科、法律和商科等传统专业科目，近年科技、人工智能等课程亦跻身「神科」行列。

中大CUHK入学攻略2026｜「神科」排名高 新兴科目应对社会需要

此外，中大过去数年开办多个新课程，以应对社会对多元人才日益增长的需求，本文会按学科特色、毕业生出路等，介绍5个新兴科目，包括Band A申请人数、课程计分方法及2025年收生分数，助同学了解收生趋势，为考入心仪学科做好部署。

中大在「QS世界大学排名2026」中位列全球第32位，创下历史新高，而被视为「神科」的个别学术领域，表现亦相当出色。根据「泰晤士高等教育世界大学学科排名2025」，中大在「医疗与健康」领域位列全球第26位。另外，根据「QS世界大学学科排名2026」，医学课程排名全球第37位；数据科学与人工智能排全球第28位。此外，中大在「美国新闻与世界报道学科排名2025-2026」年中，人工智能学科排在全球第7位。

中大CUHK入学攻略2026｜中文大学分数换算方法

绝大部分中大课程的分数转换方式如下：

级别 分数 5** 8.5 5* 7 5 5.5 4 4 3 3 2 2 1 1

唯内外全科医学士及内外全科医学士环球医学领袖培训专修组别，采用5**=7；5*=6；5=5；4=4；3=3；2=2；1=1的换算方法。

中大CUHK入学攻略2026｜中文大学5个「神科」 附2025年联招JUPAS收分

1．中大「神科」2026︱内外全科医学士学位课程–环球医学领袖培训专修组别

2026年基本资讯

JUPAS课程编号： JS4502

JS4502 课程简介： 课程为6年制，除了提供内外全科医学士的专业医学培训，亦提供领导技能培训，透过海外交流、研究生学习，提升全球视野及领导能力。医学院将于2026/27学年推出新课程模式 CU Medicine Plus，透过系统化的三层架构，装备学生掌握专业知识，同时培养创科精神、领导能力及人文关怀。

课程为6年制，除了提供内外全科医学士的专业医学培训，亦提供领导技能培训，透过海外交流、研究生学习，提升全球视野及领导能力。医学院将于2026/27学年推出新课程模式 CU Medicine Plus，透过系统化的三层架构，装备学生掌握专业知识，同时培养创科精神、领导能力及人文关怀。 学额： 30-50（与JS4501内外全科医学士课程合计学额为300）

30-50（与JS4501内外全科医学士课程合计学额为300） 计分方法： 6科（中文、英文、数学、最佳生物／化学及最佳2科）

6科（中文、英文、数学、最佳生物／化学及最佳2科） 加权科目： 无

无 课程详细资料：>>按此<<

2025年申请/收生数据

Band A申请人数： 76

76 上四分位数： 41.5

41.5 中位数： 40.5

40.5 下四分位数：40

2．中大「神科」2026︱工商管理学士（工商管理学士综合课程）及法律博士双学位课程

2026年基本资讯

JUPAS课程编号： JS4264

JS4264 课程简介： 课程为5年制，是跨学科精英课程，提供商业和法律专业知识与实务技能。毕业生如有意投身法律专业，可再报考法学专业证书课程（PCLL），从而取得本地执业律师资格。

课程为5年制，是跨学科精英课程，提供商业和法律专业知识与实务技能。毕业生如有意投身法律专业，可再报考法学专业证书课程（PCLL），从而取得本地执业律师资格。 学额： 25

25 计分方法： 中文＋英文＋数学＋最佳2科

中文＋英文＋数学＋最佳2科 加权科目： 英文x2

英文x2 课程详细资料：>>按此<<

2025年申请/收生数据

Band A申请人数： 62

62 上四分位数： 37.5

37.5 中位数： 37.5

37.5 下四分位数：36

3．中大「神科」2026︱计量金融学

2026年基本资讯

JUPAS课程编号： JS4252

JS4252 课程简介： 开办于1998年，是全港首个计量金融课程，涵盖金融、应用数学、统计、人工智能和信息技术等。课程提供研讨会、分享会等体验式学习机会，亦有强大的校友网络，有助学生从业内人士认识到更多行业最新发展。

开办于1998年，是全港首个计量金融课程，涵盖金融、应用数学、统计、人工智能和信息技术等。课程提供研讨会、分享会等体验式学习机会，亦有强大的校友网络，有助学生从业内人士认识到更多行业最新发展。 学额： 37

37 计分方法： 最佳5科

最佳5科 加权科目： 英文x2；数学x2；最佳M1/M2/化学/物理/经济x1.5

英文x2；数学x2；最佳M1/M2/化学/物理/经济x1.5 课程详细资料：>>按此<<

2025年申请/收生数据

Band A申请人数： 154

154 上四分位数： 54.75

54.75 中位数： 52.5

52.5 下四分位数：51.75

4．中大「神科」2026︱金融科技学

2026年基本资讯

JUPAS课程编号： JS4428

JS4428 课程简介： 金融科技是新兴的工程学科，课程提供多学科培训，包括工程创新技术及金融科技的商业和法律环境，让学生接触和深入了解尖端金融应用，如投资、风险管理和创新等。

金融科技是新兴的工程学科，课程提供多学科培训，包括工程创新技术及金融科技的商业和法律环境，让学生接触和深入了解尖端金融应用，如投资、风险管理和创新等。 学额： 30

30 计分方法： 最佳5科

最佳5科 加权科目： 英文x1.25；中文x1.25；数学x1.75；M1/M2 x1.75；生物、化学、物理、经济、资讯及通讯科技、企业、会计与财务概论x1.5

英文x1.25；中文x1.25；数学x1.75；M1/M2 x1.75；生物、化学、物理、经济、资讯及通讯科技、企业、会计与财务概论x1.5 课程详细资料：>>按此<<

2025年申请/收生数据

Band A申请人数： 118

118 上四分位数： 48.75

48.75 中位数： 47.375

47.375 下四分位数：45.625

5．中大「神科」2026︱人工智能：系统与科技

2026年基本资讯

JUPAS课程编号： JS4468

JS4468 课程简介： 全球就业市场对人工智能专家求才若渴，课程旨在为不同行业培养优秀的人工智能工程师/科学家，包括生物医学工程/科学、信息和计算技术等。

全球就业市场对人工智能专家求才若渴，课程旨在为不同行业培养优秀的人工智能工程师/科学家，包括生物医学工程/科学、信息和计算技术等。 学额： 30

30 计分方法： 最佳5科

最佳5科 加权科目： 英文x1.25；中文x1.25；数学x1.75；M1/M2 x1.75；生物、化学、物理、资讯与通讯科技x1.5

英文x1.25；中文x1.25；数学x1.75；M1/M2 x1.75；生物、化学、物理、资讯与通讯科技x1.5 课程详细资料：>>按此<<

2025年申请/收生数据

Band A申请人数： 81

81 上四分位数： 55.75

55.75 中位数： 52.375

52.375 下四分位数：50.375

中大CUHK入学攻略2026｜中文大学5个新兴课程 附2025年联招JUPAS收分

中大过去5年在各学院推出多个新学科，发展科创、文创及体育等，培养具备前瞻视野和专业技能的人才，本文将介绍2026年新开办的「外交与国际事务」、2025年开办的「人体运动科学与健康研究」及「公共人文学」、分别于2023及2022年开办的「跨学科数据分析及Ｘ双主修课程」、「生物科技、创业与医疗管理」。

1．中大新兴科目2026︱外交与国际事务

2026年基本资讯

JUPAS课程编号：JS4898

课程简介： 2026学年新开学科，采用跨学科课程设计，涵盖社会科学及法律领域，学生可于大使馆、领事馆及国际机构，如世界卫生组织（WHO）和国际货币基金组织（IMF）实习，还可于外交学院接受以必修暑期科目进行的专业培训。

2026学年新开学科，采用跨学科课程设计，涵盖社会科学及法律领域，学生可于大使馆、领事馆及国际机构，如世界卫生组织（WHO）和国际货币基金组织（IMF）实习，还可于外交学院接受以必修暑期科目进行的专业培训。 学额： 15

15 计分方法： 最佳5科

最佳5科 加权科目： 无

无 课程详细资料：>>按此<<

2025年申请/收生数据

Band A申请人数：不适用

2．中大新兴科目2026︱人体运动科学与健康研究

2026年基本资讯

JUPAS课程编号： JS4320

JS4320 课程简介： 中大教育学院在2025年推出的新课程，旨在为对人体运动科学、医学、教练、健康和康复以及研究活动感兴趣的学生，提供跨学科的学习体验。学生可申请修读与北京体育大学合办的双学位课程，分别于两所大学各修读两年，毕业后可获两所学府的学士学位。

中大教育学院在2025年推出的新课程，旨在为对人体运动科学、医学、教练、健康和康复以及研究活动感兴趣的学生，提供跨学科的学习体验。学生可申请修读与北京体育大学合办的双学位课程，分别于两所大学各修读两年，毕业后可获两所学府的学士学位。 学额： 20

20 计分方法： 最佳5科

最佳5科 加权科目： 无

无 课程详细资料：>>按此<<

2025年申请/收生数据

Band A申请人数： 159

159 上四分位数： 27.5

27.5 中位数： 26

26 下四分位数：24.5

3．中大新兴科目2026︱公共人文学

2026年基本资料

JUPAS课程编号： JS4100

JS4100 课程简介： 2025学年新开科目，课程结合文化研究的批判思考和文化管理的实务知识，培育新一代文化中介者、制作人和专业人才，毕业生可投身人文学科教育及研究，或成为文化艺术领域专业人才。

2025学年新开科目，课程结合文化研究的批判思考和文化管理的实务知识，培育新一代文化中介者、制作人和专业人才，毕业生可投身人文学科教育及研究，或成为文化艺术领域专业人才。 学额： 37

37 计分方法： 最佳5科

最佳5科 加权科目： 无

无 课程详细资料：>>按此<<

2025年申请/收生数据

Band A申请人数： 195

195 上四分位数： 24.5

24.5 中位数： 23.5

23.5 下四分位数：23

4．中大新兴科目2026︱跨学科数据分析及Ｘ双主修课程

2026年基本资料

JUPAS课程编号： JS4760

JS4760 课程简介： 这是由中大及中大（深圳）推出全港首个「大湾区 2+2」双主修学位课程，涵盖与商务、工程和科学相关的知识及技能，将大数据及商务分析应用于创新发展。

这是由中大及中大（深圳）推出全港首个「大湾区 2+2」双主修学位课程，涵盖与商务、工程和科学相关的知识及技能，将大数据及商务分析应用于创新发展。 学额： 28

28 计分方法： 最佳5科

最佳5科 加权科目： 数学x1.5；M1/M2 x2；经济/资讯及通讯科技x1.5

数学x1.5；M1/M2 x2；经济/资讯及通讯科技x1.5 课程详细资料：>>按此<<

2025年申请/收生数据

Band A申请人数： 105

105 上四分位数： 37

37 中位数： 35

35 下四分位数：34.75

5．中大新兴科目2026︱生物科技、创业与医疗管理

2026年基本资料

课程编号： JS4725

JS4725 课程简介： 课程由理学院、医学院和工商管理学院合办，专为有志在生物技术科创、商业分析或医疗保健管理领域发展的学生而设。毕业生可投身生命科学、环境解决方案等领域，担当科创企业顾问或分析师等。

课程由理学院、医学院和工商管理学院合办，专为有志在生物技术科创、商业分析或医疗保健管理领域发展的学生而设。毕业生可投身生命科学、环境解决方案等领域，担当科创企业顾问或分析师等。 学额： 15

15 计分方法： 最佳5科

最佳5科 加权科目： 无

无 课程详细资料：>>按此<<

2025年申请/收生数据

Band A申请人数： 45

45 上四分位数： 29

29 中位数： 27.5

27.5 下四分位数：27.5

注：各课程的收生资讯，以院校公布为准。

资料来源：JUPAS及中大网页

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