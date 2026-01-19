DSE 2026｜文凭试重要资讯 考试时间表/校本评核/认受性一文看清

DSE 2026｜踏入2026年后，中六生都积极备战今年的香港中学文凭试（DSE）。应届考生应留意考试相关的重要日期，特别是每科的开考时间，做好事前准备，然后全力准备考试。「星岛教育」准备了一系列DSE相关的重要资讯，让考生一文看清文凭试考试日期、校本评核及其他细节。

DSE 2026｜文凭试简介

香港中学文凭试（Hong Kong Diploma of Secondary Education Examination, HKDSE）是香港的公开考试，由2012年开始举办，用来评核中六学生的学业水平。DSE的科目分为3类别，包括甲类高中科目、乙类应用学习科目及丙类其他语言科目。考生可从这3个类别中，挑选最多8科报考。DSE亦获国际认可，考生能够以DSE成绩报读本地或海外的大学及专上院校。

DSE 2026｜笔试考试时间表

日期 时间 科目/卷别 4月8日（星期三） 8:30 - 12:30 视觉艺术 （一）及（二） 4月9日（星期四） 8:30 - 10:00 中国语文（一） 10:45 - 13:00 中国语文（二） 4月10日（星期五） 8:30 - 10:00 英国语文（一） 11:00 - 13:00 英国语文（二） 4月11日（星期六） 9:15 - 12:10* 英国语文（三）（聆听及综合能力考核） 4月13日（星期一） 8:30 - 10:45 数学必修部分（一） 11:30 - 12:45 数学必修部分（二） 4月14日（星期二） 8:30 - 10:30 公民与社会发展 4月15日（星期三） 8:30 - 10:15 伦理与宗教（一） 11:00 - 12:45 伦理与宗教（二） 4月16日（星期四） 8:30 - 11:00 化学（一） 11:45 - 12:45 化学（二） 4月17日（星期五） 8:30 - 10:30 设计与应用科技（一） 11:15 - 13:15 设计与应用科技（二） 8:30 - 11:30 英语文学（一） 13:30 - 15:30 英语文学（二） 4月18日（星期六） 8:30 - 10:30 健康管理与社会关怀（一） 11:15 - 13:00 健康管理与社会关怀（二） 4月20日（星期一） 8:30 - 11:00 生物（一） 11:45 - 12:45 生物（二） 4月21日（星期二） 8:30 - 10:30 中国文学（一） 11:15 - 13:15 中国文学（二） 8:30 - 10:00 科技与生活（一） 10:45 - 12:45 科技与生活（二） 4月22日（星期三） 8:30 - 11:00 物理（一） 11:45 - 12:45 物理（二） 4月23日（星期四） 8:30 - 11:15 地理（一） 12:00 - 13:15 地理（二） 4月24日（星期五） 8:30 - 10:30 资讯及通讯科技（一） 11:15 - 12:45 资讯及通讯科技（二） 4月25日（星期六） 8:30 - 10:30 历史（一） 11:15 - 12:45 历史（二） 4月27日（星期一） 8:30 - 9:30 企业、会计与财务概论（一） 10:15 - 12:45 企业、会计与财务概论（二） 4月28日（星期二） 8:30 - 10:30 体育（一） 11:15 - 12:45 体育（二） 4月29日（星期三） 8:30 - 10:45 中国历史（一） 11:30 - 12:50 中国历史（二） 4月30日（星期四） 8:30 - 11:00 数学延伸部分单元（一）及（二） 5月2日（星期六） 8:30 - 10:00 旅游与款待（一） 10:45 - 12:30 旅游与款待（二） 5月4日（星期一） 8:30 - 9:30 经济（一） 10:15 - 12:45 经济（二） 5月5日（星期二） 8:30 - 10:00 音乐 1A 10:45 - 12:15 音乐 1B 5月6日（星期三） 后备

*如果是使用收音机或红外线接收系统广播之试场应考聆听考试的考生，报到时间是上午8时30分；于使用学校广播系统／USB 播放机／电脑广播之试场应考聆听考试的考生报到时间为上午8时45分。下午12时10分是约计聆听卷别的完结时间。

DSE 2026｜实习及口试时间表#

日期 时间 科目/卷别 2026年2月下旬至3月下旬 8:00 - 19:00 体育（实习考试） 2026年3月上旬至3月中旬 9:00 - 18:00 音乐（实习考试） 2026年3月10日至3月19日（星期一至星期五） 17:00 - 20:30 英国语文（口试） 2026年3月21日（星期六） 9:00 - 17:30 英国语文（口试）（特殊需要考生）

#应考实习考试及口试的考生，应留意准考证所列出的考试日期及时间。

DSE 2026｜其他重要日期

报名： 2025年9月11日至10月8日

2025年9月11日至10月8日 缴交考试费截止日期： 2025年10月15日下午11时59分或之前

2025年10月15日下午11时59分或之前 逾期缴交考试费： 2025年10月16日至10月21日下午11时59分前 （如适用）

2025年10月16日至10月21日下午11时59分前 （如适用） 申请逾期报名／更改报考科目资料： 2025年11月14日至12月5日 （暂定）

2025年11月14日至12月5日 （暂定） 缴付附加费及考试费（如适用）截止日期： 2025年12月9日下午11时59分或之前

2025年12月9日下午11时59分或之前 申请退出考试的截止日期： 2025年12月1日

2025年12月1日 上载「考生手册」至考评局网页：2025年12月中旬

派发准考证：

实习考试（体育科及音乐科）：2026年1月下旬（暂定）

甲类科目考试：2026年2月中旬（暂定）

放榜日期：

2026年7月15日 （暂定）

DSE 2026｜各科评核大纲/样本试题/考生表现示例

以下列出甲类科目的详细资讯连结，DSE考生可借此了解各个科目的评核大纲、样本试题、考生表现示例等实用资料。

DSE 2026｜校本评核（SBA）

DSE设有校本评核，由学校老师评核学生的日常表现。所有学校考生均须完成校本评核，其分数会纳入DSE成绩，以减少对公开试成绩的依赖，鼓励学生自主学习。

设有校本评核的科目包括：

核心科目：中国语文、英国语文

选修科目：生物、化学、中国文学、设计与应用科技、健康管理与社会关怀、资讯及通讯科技、英语文学、物理、科技与生活、视觉艺术

关于校本评核的详情，可参考校本评核简介小册子。

DSE 2026｜报名注意事项

DSE 2026｜报考资格

学校考生：必须于2025/2026学年度为已获批准参加2026年DSE之注册学校之中六正读生，并在该校之注册地址上课。

自修生：曾应考DSE，或以本次考试年份之一月一日计算，已足十九岁。假如未符合以上条件，但曾应考相等于DSE的公开考试，或于考试前一年已修毕或正修读等同中六的非DSE课程，考评局会考虑这类人士以自修生报考的特殊报考申请。

DSE 2026｜考试费

学校考生及持有香港永久性居民身份证的自修生：

甲类中国语文及英国语文科（每科）： $777

$777 其他科目（每科）：$519

未持有香港永久性居民身份证的自修生：

甲类中国语文及英国语文科（每科）： $1377

$1377 其他科目（每科）：$1119

合资格的考生可申请考试费减免，详情可参考考评局的资料。值得注意的是，自修生及于内地考场应考的考生，都需要缴交报名费，费用分别是$595元及$2500元。

DSE 2026｜报名方法

学校考生： 报考申请须经过校长批核及透过所属学校提交。

报考申请须经过校长批核及透过所属学校提交。 自修生：须透过香港中学文凭考试网上服务的报名系统提交申请。

资料来源：考评局

注：以上资料以考评局最新公布为准

