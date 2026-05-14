JUPAS收分2026︱「8大」医护相关课程 即睇医科/护理学/牙医/中医/物理治疗收生分数
更新时间：15:28 2026-05-14 HKT
发布时间：15:28 2026-05-14 HKT
发布时间：15:28 2026-05-14 HKT
医护课程向来是不少尖子的选择，除了传统医护课程，去年更有文凭试（DSE）状元入读城市大学（城大/CityU）的兽医学学士课程。为方便同学了解各大学医护及相关课程去年的收分情况，《星岛教育》特别整理该范畴的课程，在2025年的收生分数（Admission Scores）及2026年计分方法等提供参考资讯。综观多所院校的医护课程，香港大学（港大/HKU）的「牙医学士」去年收生分数相对高，中位数高达48分，上四分位数更高达50分；至于由城大开办、全港唯一的「兽医学学士」课程，中位数为33.5分，喜爱动物又成绩优异的同学可以考虑。计划在大学联招（JUPAS）改选的同学，可在5月27日下午5时前，申请更改课程选择，包括重新调整选科次序，或新增想报读的课程等，惟全部课程选择不可多于20个。
JUPAS收分2026︱香港大学HKU医护相关课程（部分）
牙医学士
理学士(言语及语言病理学)
护理学学士菁英领袖培育专修组别
内外全科医学士
护理学学士
中医全科学士
药剂学学士
生物医学学士
工学学士(生物医学工程)
JUPAS收分2026︱香港中文大学CUHK医护相关课程（部分）
生物医学工程学
- 课程编号：JS4460
- 计分方法：最佳5科
- 科目比重：英文x 1.5；以下科目成绩最佳1科：数学/M1/M2 x 1.5；生物、化学、物理x 1.5
- 上四分位数：44.5
- 中位数：42.25
- 下四分位数：41.25
- 课程详细资讯：>>按此<<
内外全科医学士课程
内外全科医学士课程环球医学领袖培训专修组别
- 课程编号：JS4502
- 计分方法：中文 + 英文 + 数学 + 最佳的生物或化学 +最佳2科（6科需相等或高于40分，且任何4科需有5**）
- 上四分位数：41.5
- 中位数：40.5
- 下四分位数：40
- 课程详细资讯：>>按此<<
护理学
药剂学
中医学
生物科技、创业与医疗管理
延伸阅读：JUPAS收分2026｜盘点8大语文课程 中文/英文/语言学入学资讯 边科收分达42分？
JUPAS收分2026︱香港科技大学HKUST医护相关课程（部分）
理学士（生物医学及健康科学）
- 课程编号：JS5118
- 计分方法：英文+数学+最佳生物/化学/物理/ M1/M2+最佳其他2科
- 科目比重：英文x1.5；生物/化学x2；物理/ M1/M2 x1.5
- 中位数：43.13
- 下四分位数：40.5
- 课程详细资讯：>>按此<<
JUPAS收分2026︱香港理工大学PolyU医护相关课程（部分）
医疗化验科学(荣誉)理学士
精神健康护理学(荣誉)理学士
护理学(荣誉)理学士
职业治疗学(荣誉)理学士
眼科视光学(荣誉)理学士
物理治疗学(荣誉)理学士
放射学(荣誉)理学士
JUPAS收分2026︱香港城市大学CityU医护相关课程（部分）
生物医学 [主修: 理学士(生物科学) / 理学士(生物医学)]
- 课程编号：JS1805
- 计分方法：3个核心科 + 2科选修
- 科目比重：英文/生物/化学x 2；数学/企会财/设计与应用科技/资讯及通讯科技/ M1/M2/物理x 1.5、其他选修科 x 1
- 中位数：38.5
- 下四分位数：37.5
- 课程详细资讯：>>按此<<
理学士(生物医学) (特点: 临床化学、血液学、微生物学和病理学 / 临床实习 / 密集实验室经验)
- 课程编号：JS1807
- 计分方法：3个核心科 + 2科选修
- 科目比重：英文/生物/化学x 2；数学/企会财/设计与应用科技/资讯及通讯科技/ M1/M2/物理x 1.5、其他选修科 x 1
- 中位数：45.5
- 下四分位数：43
- 课程详细资讯：>>按此<<
兽医学学士 (特点: 健康一体化 / 动物健康与福利 / 公共衞生 / 双认证兽医课程)
延伸阅读：JUPAS收分2026︱一文看清「8大」AI相关课程 21分都有机会收？
JUPAS收分2026︱香港浸会大学医护相关课程（部分）
中医学学士及生物医学理学士(荣誉)
中药学学士(荣誉)
JUPAS收分2026︱香港教育大学EdUHK医护相关课程（部分）
言语病理学及复康荣誉理学士
2026年JUPAS招生8间大学的DSE成绩计算方法
|DSE成绩
|5**
|5*
|5
|4
|3
|2
|1
|香港大学
|8.5
|7
|5.5
|4
|3
|2
|1
|香港中文大学
|8.5
|7
|5.5
|4
|3
|2
|1
|香港科技大学
|8.5
|7
|5.5
|4
|3
|2
|1
|香港理工大学
|8.5
|7
|5.5
|4
|3
|2
|1
|香港城大学
|8.5
|7
|5.5
|4
|3
|2
|1
|香港浸会大学
|7
|6
|5
|4
|3
|2
|1
|岭南大学
|7
|6
|5
|4
|3
|2
|1
|香港教育大学
|7
|6
|5
|4
|3
|2
|1
资料来源：JUPAS网站及各院校网页。
注：上述计算方法的实际比重，或会视乎学科或课程要求而有所不同，资讯以院校公布公准。
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