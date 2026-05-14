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JUPAS收分2026︱「8大」医护相关课程 即睇医科/护理学/牙医/中医/物理治疗收生分数

升学攻略
更新时间：15:28 2026-05-14 HKT
发布时间：15:28 2026-05-14 HKT

 医护课程向来是不少尖子的选择，除了传统医护课程，去年更有文凭试（DSE）状元入读城市大学（城大/CityU）的兽医学学士课程。为方便同学了解各大学医护及相关课程去年的收分情况，《星岛教育》特别整理该范畴的课程，在2025年的收生分数（Admission Scores）及2026年计分方法等提供参考资讯。综观多所院校的医护课程，香港大学（港大/HKU）的「牙医学士」去年收生分数相对高，中位数高达48分，上四分位数更高达50分；至于由城大开办、全港唯一的「兽医学学士」课程，中位数为33.5分，喜爱动物又成绩优异的同学可以考虑。计划在大学联招（JUPAS）改选的同学，可在5月27日下午5时前，申请更改课程选择，包括重新调整选科次序，或新增想报读的课程等，惟全部课程选择不可多于20个。

JUPAS收分2026︱香港大学HKU医护相关课程（部分）

牙医学士

  • 课程编号：JS6107  
  • 计分方法：最佳的生物/化学成绩x 1.3 + 最佳5科
  • 上四分位数：50
  • 中位数：48
  • 下四分位数：47
  • 课程详细资讯：>>按此<<

理学士(言语及语言病理学)

  • 课程编号：JS6157   
  • 计分方法：最佳5科
  • 上四分位数：35
  • 中位数：34
  • 下四分位数：34
  • 课程详细资讯：>>按此<<

护理学学士菁英领袖培育专修组别

  • 课程编号：JS6418  
  • 计分方法：最佳5科（可包括M1/M2或丙类科目较高分科目）+ 第6科最佳成绩 x 0.5
  • 上四分位数：37
  • 中位数：37
  • 下四分位数：36
  • 课程详细资讯：>>按此<<

内外全科医学士

  • 课程编号：JS6456   
  • 计分方法：最佳6科
  • 上四分位数：47
  • 中位数：44
  • 下四分位数：42
  • 课程详细资讯：>>按此<<

护理学学士

  • 课程编号：JS6468  
  • 计分方法：最佳5科（可包括M1/M2或丙类科目较高分科目）+ 第6科最佳成绩 x 0.5
  • 上四分位数：28
  • 中位数：27
  • 下四分位数：26
  • 课程详细资讯：>>按此<<

中医全科学士

  • 课程编号：JS6482   
  • 计分方法：最佳5科（可包括M1/M2或丙类科目较高分科目）+ 第6科最佳成绩 x 0.5
  • 上四分位数：34
  • 中位数：33
  • 下四分位数：31
  • 课程详细资讯：>>按此<<

药剂学学士

  • 课程编号：JS6494   
  • 计分方法：最佳6科
  • 上四分位数：41
  • 中位数：39
  • 下四分位数：38
  • 课程详细资讯：>>按此<<

生物医学学士

  • 课程编号：JS6949   
  • 计分方法：最佳6科
  • 上四分位数：41
  • 中位数：40
  • 下四分位数：39
  • 课程详细资讯：>>按此<<

工学学士(生物医学工程)

  • 课程编号：JS6925   
  • 计分方法：英文 + 数学 + 最佳3科（可包括M1/M2及丙类科目）
  • 上四分位数：31
  • 中位数：29
  • 下四分位数：29
  • 课程详细资讯：>>按此<<

JUPAS收分2026︱香港中文大学CUHK医护相关课程（部分）

生物医学工程学

  • 课程编号：JS4460  
  • 计分方法：最佳5科
  • 科目比重：英文x 1.5；以下科目成绩最佳1科：数学/M1/M2 x 1.5；生物、化学、物理x 1.5
  • 上四分位数：44.5
  • 中位数：42.25
  • 下四分位数：41.25
  • 课程详细资讯：>>按此<<

内外全科医学士课程

  • 课程编号：JS4501   
  • 计分方法：中文 + 英文 + 数学 + 最佳的生物或化学 +最佳2科
  • 上四分位数：38
  • 中位数：37
  • 下四分位数：36
  • 课程详细资讯：>>按此<<

内外全科医学士课程环球医学领袖培训专修组别

  • 课程编号：JS4502   
  • 计分方法：中文 + 英文 + 数学 + 最佳的生物或化学 +最佳2科（6科需相等或高于40分，且任何4科需有5**）
  • 上四分位数：41.5
  • 中位数：40.5
  • 下四分位数：40
  • 课程详细资讯：>>按此<<

护理学

  • 课程编号：JS4513   
  • 计分方法：最佳5科
  • 科目比重：最佳的生物、化学、物理成绩 x 1.2
  • 上四分位数：30.1
  • 中位数：28.6
  • 下四分位数：28.3
  • 课程详细资讯：>>按此<<

药剂学

  • 课程编号：JS4525 
  • 计分方法：最佳5科
  • 上四分位数：33.5
  • 中位数：32
  • 下四分位数：30.5
  • 课程详细资讯：>>按此<<

中医学

  • 课程编号：JS4542  
  • 计分方法：最佳5科
  • 上四分位数：30.5
  • 中位数：30.5
  • 下四分位数：29
  • 课程详细资讯：>>按此<<

生物科技、创业与医疗管理

  • 课程编号：JS4725   
  • 计分方法：最佳的生物或化学+最佳4科
  • 科目比重：英文、生物或化学中的最佳两科x 1.5
  • 上四分位数：29
  • 中位数：27.5
  • 下四分位数：27.5
  • 课程详细资讯：>>按此<<

延伸阅读：JUPAS收分2026｜盘点8大语文课程 中文/英文/语言学入学资讯 边科收分达42分？

JUPAS收分2026︱香港科技大学HKUST医护相关课程（部分）

理学士（生物医学及健康科学）

  • 课程编号：JS5118   
  • 计分方法：英文+数学+最佳生物/化学/物理/ M1/M2+最佳其他2科
  • 科目比重：英文x1.5；生物/化学x2；物理/ M1/M2 x1.5
  • 中位数：43.13
  • 下四分位数：40.5
  • 课程详细资讯：>>按此<<

JUPAS收分2026︱香港理工大学PolyU医护相关课程（部分）

医疗化验科学(荣誉)理学士

  • 课程编号：JS3478  
  • 计分方法：任何最佳5科（第6科达第3级或以上获加分）
  • 科目比重：各科目比重不同，详见JUPAS网页
  • 中位数：309
  • 下四分位数：306.5
  • 课程详细资讯：>>按此<<

精神健康护理学(荣誉)理学士

  • 课程编号：JS3337   
  • 计分方法：任何最佳5科
  • 科目比重：各科目比重不同，详见JUPAS网页
  • 中位数：209
  • 下四分位数：206
  • 课程详细资讯：>>按此<<

护理学(荣誉)理学士

  • 课程编号：JS3648   
  • 计分方法：任何最佳5科
  • 科目比重：各科目比重不同，详见JUPAS网页
  • 中位数：218
  • 下四分位数：213.5
  • 课程详细资讯：>>按此<<

职业治疗学(荣誉)理学士

  • 课程编号：JS3624   
  • 计分方法：任何最佳5科
  • 科目比重：各科目比重不同，详见JUPAS网页
  • 中位数：278
  • 下四分位数：279.5
  • 课程详细资讯：>>按此<<

眼科视光学(荣誉)理学士

  • 课程编号：JS3290   
  • 计分方法：任何最佳5科（第6科达第3级或以上获加分）
  • 科目比重：各科目比重不同，详见JUPAS网页
  • 中位数：277.8
  • 下四分位数：247.8
  • 课程详细资讯：>>按此<<

物理治疗学(荣誉)理学士

  • 课程编号：JS3636   
  • 计分方法：任何最佳5科
  • 科目比重：各科目比重不同，详见JUPAS网页
  • 中位数：320
  • 下四分位数：320
  • 课程详细资讯：>>按此<<

放射学(荣誉)理学士

  • 课程编号：JS3612  
  • 计分方法：任何最佳5科（第6科达第3级或以上获加分）
  • 科目比重：各科目比重不同，详见JUPAS网页
  • 中位数：339
  • 下四分位数：328.5
  • 课程详细资讯：>>按此<<

JUPAS收分2026︱香港城市大学CityU医护相关课程（部分）

生物医学 [主修: 理学士(生物科学) / 理学士(生物医学)]

  • 课程编号：JS1805 
  • 计分方法：3个核心科 + 2科选修
  • 科目比重：英文/生物/化学x 2；数学/企会财/设计与应用科技/资讯及通讯科技/ M1/M2/物理x 1.5、其他选修科 x 1
  • 中位数：38.5
  • 下四分位数：37.5
  • 课程详细资讯：>>按此<<

理学士(生物医学) (特点: 临床化学、血液学、微生物学和病理学 / 临床实习 / 密集实验室经验)

  • 课程编号：JS1807  
  • 计分方法：3个核心科 + 2科选修
  • 科目比重：英文/生物/化学x 2；数学/企会财/设计与应用科技/资讯及通讯科技/ M1/M2/物理x 1.5、其他选修科 x 1
  • 中位数：45.5
  • 下四分位数：43
  • 课程详细资讯：>>按此<<

兽医学学士 (特点: 健康一体化 / 动物健康与福利 / 公共衞生 / 双认证兽医课程)

  • 课程编号：JS1801 
  • 计分方法：最佳5科（包括英文/数学/生物及化学）
  • 科目比重：各科均为 x 1
  • 中位数：33.5
  • 下四分位数：32
  • 课程详细资讯：>>按此<<

延伸阅读：JUPAS收分2026︱一文看清「8大」AI相关课程 21分都有机会收？

JUPAS收分2026︱香港浸会大学医护相关课程（部分）

中医学学士及生物医学理学士(荣誉)

  • 课程编号：JS2410  
  • 计分方法：最佳5科
  • 科目比重：中文x 1.5、英文x 1.5、生物 x 1.5；化学 x 1.25
  • 平均数：32.27
  • 课程详细资讯：>>按此<<

中药学学士(荣誉)   

  • 课程编号：JS2420  
  • 计分方法：最佳5科
  • 科目比重：英文x1.5、化学 x 1.5；数学x 1.25、生物x 1.25
  • 平均数：27.04
  • 课程详细资讯：>>按此<<

JUPAS收分2026︱香港教育大学EdUHK医护相关课程（部分）

言语病理学及复康荣誉理学士

  • 课程编号：JS8727  
  • 计分方法：最佳5科
  • 科目比重：英文x 1.5；中文x 1.5
  • 中位数：28
  • 下四分位数：26
  • 课程详细资讯：>>按此<<

2026年JUPAS招生8间大学的DSE成绩计算方法

DSE成绩 5** 5* 5 4 3 2 1
香港大学 8.5 7 5.5 4 3 2 1
香港中文大学 8.5 7 5.5 4 3 2 1
香港科技大学 8.5 7 5.5 4 3 2 1
香港理工大学 8.5 7 5.5 4 3 2 1
香港城大学 8.5 7 5.5 4 3 2 1
香港浸会大学 7 6 5 4 3 2 1
岭南大学 7 6 5 4 3 2 1
香港教育大学 7 6 5 4 3 2 1

资料来源：JUPAS网站及各院校网页。
注：上述计算方法的实际比重，或会视乎学科或课程要求而有所不同，资讯以院校公布公准。

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