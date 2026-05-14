JUPAS收分2026︱「8大」医护相关课程 即睇医科/护理学/牙医/中医/物理治疗收生分数

医护课程向来是不少尖子的选择，除了传统医护课程，去年更有文凭试（DSE）状元入读城市大学（城大/CityU）的兽医学学士课程。为方便同学了解各大学医护及相关课程去年的收分情况，《星岛教育》特别整理该范畴的课程，在2025年的收生分数（Admission Scores）及2026年计分方法等提供参考资讯。综观多所院校的医护课程，香港大学（港大/HKU）的「牙医学士」去年收生分数相对高，中位数高达48分，上四分位数更高达50分；至于由城大开办、全港唯一的「兽医学学士」课程，中位数为33.5分，喜爱动物又成绩优异的同学可以考虑。计划在大学联招（JUPAS）改选的同学，可在5月27日下午5时前，申请更改课程选择，包括重新调整选科次序，或新增想报读的课程等，惟全部课程选择不可多于20个。

JUPAS收分2026︱香港大学HKU医护相关课程（部分）

牙医学士

课程编号：JS6107

计分方法：最佳的生物/化学成绩x 1.3 + 最佳5科

上四分位数：50

中位数：48

下四分位数：47

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理学士(言语及语言病理学)

护理学学士菁英领袖培育专修组别

课程编号：JS6418

计分方法：最佳5科（可包括M1/M2或丙类科目较高分科目）+ 第6科最佳成绩 x 0.5

上四分位数：37

中位数：37

下四分位数：36

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内外全科医学士

护理学学士

课程编号：JS6468

计分方法：最佳5科（可包括M1/M2或丙类科目较高分科目）+ 第6科最佳成绩 x 0.5

上四分位数：28

中位数：27

下四分位数：26

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中医全科学士

课程编号：JS6482

计分方法：最佳5科（可包括M1/M2或丙类科目较高分科目）+ 第6科最佳成绩 x 0.5

上四分位数：34

中位数：33

下四分位数：31

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药剂学学士

生物医学学士

工学学士(生物医学工程)

课程编号：JS6925

计分方法：英文 + 数学 + 最佳3科（可包括M1/M2及丙类科目）

上四分位数：31

中位数：29

下四分位数：29

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JUPAS收分2026︱香港中文大学CUHK医护相关课程（部分）

生物医学工程学

课程编号：JS4460

计分方法：最佳5科

科目比重：英文x 1.5；以下科目成绩最佳1科：数学/M1/M2 x 1.5；生物、化学、物理x 1.5

上四分位数：44.5

中位数：42.25

下四分位数：41.25

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内外全科医学士课程

课程编号：JS4501

计分方法：中文 + 英文 + 数学 + 最佳的生物或化学 +最佳2科

上四分位数：38

中位数：37

下四分位数：36

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内外全科医学士课程环球医学领袖培训专修组别

课程编号：JS4502

计分方法：中文 + 英文 + 数学 + 最佳的生物或化学 +最佳2科（6科需相等或高于40分，且任何4科需有5**）

上四分位数：41.5

中位数：40.5

下四分位数：40

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护理学

课程编号：JS4513

计分方法：最佳5科

科目比重：最佳的生物、化学、物理成绩 x 1.2

上四分位数：30.1

中位数：28.6

下四分位数：28.3

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药剂学

中医学

生物科技、创业与医疗管理

延伸阅读：JUPAS收分2026｜盘点8大语文课程 中文/英文/语言学入学资讯 边科收分达42分？

JUPAS收分2026︱香港科技大学HKUST医护相关课程（部分）

理学士（生物医学及健康科学）

JUPAS收分2026︱香港理工大学PolyU医护相关课程（部分）

医疗化验科学(荣誉)理学士

精神健康护理学(荣誉)理学士

护理学(荣誉)理学士

职业治疗学(荣誉)理学士

眼科视光学(荣誉)理学士

物理治疗学(荣誉)理学士

放射学(荣誉)理学士

JUPAS收分2026︱香港城市大学CityU医护相关课程（部分）

生物医学 [主修: 理学士(生物科学) / 理学士(生物医学)]

课程编号：JS1805

计分方法：3个核心科 + 2科选修

科目比重：英文/生物/化学x 2；数学/企会财/设计与应用科技/资讯及通讯科技/ M1/M2/物理x 1.5、其他选修科 x 1

中位数：38.5

下四分位数：37.5

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理学士(生物医学) (特点: 临床化学、血液学、微生物学和病理学 / 临床实习 / 密集实验室经验)

课程编号：JS1807

计分方法：3个核心科 + 2科选修

科目比重：英文/生物/化学x 2；数学/企会财/设计与应用科技/资讯及通讯科技/ M1/M2/物理x 1.5、其他选修科 x 1

中位数：45.5

下四分位数：43

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兽医学学士 (特点: 健康一体化 / 动物健康与福利 / 公共衞生 / 双认证兽医课程)

课程编号：JS1801

计分方法：最佳5科（包括英文/数学/生物及化学）

科目比重：各科均为 x 1

中位数：33.5

下四分位数：32

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延伸阅读：JUPAS收分2026︱一文看清「8大」AI相关课程 21分都有机会收？

JUPAS收分2026︱香港浸会大学医护相关课程（部分）

中医学学士及生物医学理学士(荣誉)

课程编号：JS2410

计分方法：最佳5科

科目比重：中文x 1.5、英文x 1.5、生物 x 1.5；化学 x 1.25

平均数：32.27

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中药学学士(荣誉)

课程编号：JS2420

计分方法：最佳5科

科目比重：英文x1.5、化学 x 1.5；数学x 1.25、生物x 1.25

平均数：27.04

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JUPAS收分2026︱香港教育大学EdUHK医护相关课程（部分）

言语病理学及复康荣誉理学士

2026年JUPAS招生8间大学的DSE成绩计算方法

DSE成绩 5** 5* 5 4 3 2 1 香港大学 8.5 7 5.5 4 3 2 1 香港中文大学 8.5 7 5.5 4 3 2 1 香港科技大学 8.5 7 5.5 4 3 2 1 香港理工大学 8.5 7 5.5 4 3 2 1 香港城大学 8.5 7 5.5 4 3 2 1 香港浸会大学 7 6 5 4 3 2 1 岭南大学 7 6 5 4 3 2 1 香港教育大学 7 6 5 4 3 2 1

资料来源：JUPAS网站及各院校网页。

注：上述计算方法的实际比重，或会视乎学科或课程要求而有所不同，资讯以院校公布公准。

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