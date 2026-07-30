Instagram误按「赞」后收回，对方到底知不知道？IG总监Adam Mosseri亲解背后运作

许多人在深夜或空闲时浏览社交平台，常会翻阅他人多年前的旧贴文或短影音，却不慎点下「爱心」赞好（Like button），往往会陷入被对方发现的尴尬之中。近期，Instagram（IG）总监Adam Mosseri针对这项广大用户的共同疑虑，透过影片发布了正式解答，详细说明收回赞后的系统通报机制。

偷看旧动态「手滑按赞收回」，对方会知道吗? IG总监亲自出面解答

Instagram用户们或许都有过这样尴尬的经历：不小心滑到多年前的内容，手滑点了「赞」，随后又迅速取消。这个小小的失误，是否会被对方发现，一直是用户心中的疑问。

偷偷浏览别人多年前的贴文或短影音（Reels）时，竟手滑误触了「爱心」，吓得赶紧收回赞。究竟这个小失误会不会被对方抓包？针对这个广大用户心中的疑虑，Instagram总监Adam Mosseri近期透过影片亲自给出了解答。

「Like后弹弓手」的2种情况！系统限制「推播通知」难撤回

针对这个广大用户心中的疑虑，Instagram总监Adam Mosseri近期透过影片亲自给出了解答。

根据Mosseri的说明，点击「赞」的当下，系统会同时触发「手机推播通知」与「App内的通知」。他明确指出，即便用户迅速取消按赞，使得系统同步删除了App内的纪录，但受限于作业系统的底层逻辑，官方「无法撤回已经发送到对方手机上的推播通知」。

这意味著官方系统层面无法干涉已经推送到用户手机萤幕上的讯息，对方的锁定萤幕上仍会留下按赞的痕迹。Mosseri进一步补充，如果对方点击该通知进入应用程式，「将不会看到任何按赞纪录」。

官方实用建议：滑旧动态请务必小心

Mosseri坦言，如果技术上允许撤回手机推播通知，他们绝对会这么做，但目前确实无能为力。因此，他给大家一个最实际的建议：「当你在浏览别人多年前的旧动态时，请务必格外小心，避免误触任何赞。」

对此残酷真相，不少网民纷纷崩溃留言表示「这让事情变得超级无敌尴尬」、「看来要跟前任说声抱歉，那真的是我手滑」。也有不少用户点出，相比起按赞，不小心按到「转发（Repost）」其实才是更具毁灭性、最危险的按钮。

资料来源：Mosseri@Instagram

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