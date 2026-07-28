内地客遇窃八达通惨遭奇招「掉包」？被换成一物怒斥「好贱啊！」 网民：咁新奇？

八达通是旅客访港必备的支付工具，但使用实体卡时需妥善保管。近日，有一位内地旅客在社交平台发文，分享早前来港时遭遇小偷的经历。事主表示，在福田口岸购入一张租用版八达通，惟仅使用两天就遭人盗走，更离谱的是小偷更将原有八达通「掉包」，换成另一张欠费的小童八达通，让不少网民感震惊，直呼「咁新奇？」

内地客遇窃八达通惨遭奇招「掉包」？被换成一物怒斥：「好贱啊！」

事主在帖文中透露，早前在福田口岸购入一张价值$200的「租用版八达通」，扣除按金$50后，内含储值额$150。然而，该八达通卡仅使用两天便不翼而飞，而最令事主无奈的是，小偷并非单纯将八达通偷走，更将其换成一张小童八达通，「被偷就算了！还给我换成了一张欠费的小童卡」。面对这种离奇的作案手法，事主感到十分愤怒，直斥小偷行为「好贱啊」，并气愤质疑不法分子「就靠着偷卡度日？」

网民惊讶：咁新奇？

帖文公开后，新奇手法引起网民的关注与热议。不少网民对事主的遭遇感到好奇，纷纷询问犯案过程，留言问道：「小偷换卡？咁新奇？」、「怎么被偷的？包背在后面了？」事主回应时表示完全不知道在甚么地方被盗，惟曾将八达通放随后背包：「背到过后面，有个小拉链」。有网民则建议事主可以下载八达通手机App，有效减低财物遗失或被盗的风险，而事主则叹道「之前内地总有问题让我办不成功，我放弃了才买的，结果到香港就开通成功了……」此外，事件也唤起其他旅客的防盗意识，有网民分享指过关来港前，家人看到其背著帆布包便曾提醒要注意防盗，感叹「看来我下次要小心点了」。

来源：小红书

文：LW