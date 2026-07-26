$5旅行神器！DAISO「3D减压鞋垫」网民实测暴走、久站也不痛：直接回购3个

在出国旅行或需要长时间步行的情况下，许多人常因鞋履缺乏支撑而导致足部疲劳甚至痛楚。近日，有网民在社交平台上分享了偶然于DAISO（大创）随意购入一款鞋垫，结果在长时间步行后发现双脚负担大减，感到十分惊喜，吸引大量有相同困扰的网民热烈讨论。

DAISO $5鞋垫成旅行神器！网民实测暴走、久站也不痛

据了解，该款引起热议的产品为DAISO的「3D减压步行辅助鞋垫」，售价仅100円（约港币$4.8），主打3D立体成型及足弓支撑设计，能有效分散步行时全身的压力。此外，其杯状包覆结构可稳定脚跟重心，加上半截式及镂空脚跟的剪裁，放入鞋内后依然能保留充足的活动空间，不会挤压脚趾，因此被大众视为旅行及久站一族的隐藏版神器。

实测效果超预期：走完一整天后直接回购3个

这款鞋垫原本只是事主的一次救急购物，起初对其功效并未抱有太大期望。惟在垫上鞋垫并经历了整日的密集行程后，舒适度远超预期。事主形容自己「走完一整天后直接回购3个」，并强调这款神器非常适用于旅行暴走，最后更感叹「旅行真的不能只顾穿搭」。

网民赞久走久站也有效

帖文发布后，随即引发大量有相似困扰的网民共鸣。不少因工作性质需要久走久站的网民表示高度赞同，称该鞋垫能有效舒缓跖骨及内侧足弓的痛楚，更有留言表示自己的足底筋膜炎状况在走路过程中有缓解。

然而，网民亦提供了不同的真实反馈与建议，有人提醒使用时「要穿厚袜子」，并指出初期穿著可能会有些许不适应。同时，也有网民客观指出，该款鞋垫内侧鼓起的设计未必适合高足弓人士使用，否则可能会加剧不适，建议高足弓者直接选购具对应功能的运动鞋。