男人都要担遮？日本街头「不分男女撑伞防晒抗暑」成趋势 日环境省证降温效果 专家推介3大买遮指标

夏季极端高温频传，防晒与预防中暑已成为民众外出的首要任务。近日，有赴日旅客在东京原宿街头观察到，在烈日当空的无遮蔽街道上，熙来攘往的行人不分男女皆撑起阳伞遮阳。这番景象不仅让旅客惊呼「这或许是日本人肤色白皙的秘诀」，更在网路上引发热烈讨论。事实上，撑伞防护早已融入日本民众的日常生活。根据日本电视台的深入报导，面对严酷的气候，阳伞已从单纯的美容防晒工具，正式晋升为出门不可或缺的「必需品」。

阳伞已是生活必需品？ 游日惊见东京街头「不分男女撑伞防晒抗暑」

事缘，有网民在社交平台上分享个人的游日观察，并附上一段日本街头的影片。从照片中可以清晰看见，在烈日当空的无遮蔽街道上，熙来攘往的行人中不分男女，皆纷纷撑起阳伞以遮挡强烈的阳光，形成了一幅典型的日本夏日街头景象。事主表示自己「突然发现日本人撑伞遮阳的比例很高」，并对此现象感到相当惊讶。面对街头普遍的防晒举动，事主好奇地提出疑问：「是因为这样他们才都那么白吗？」。根据事主的描述，日本街头撑伞防晒的习惯极为普及，这也让他将当地人白皙的肤色与高比例的撑伞行为直接产生了联想。

撑伞防晒成为日本全民日常？ 日媒：百货防晒伞营业额飙升

日本电视台亦曾报导，如今在日本街头随处可听见民众直言「没有阳伞真的不行」的心声。早在2010年左右，「日伞男子」一词便已出现，但当时受限于性别刻板印象，多数男性仍不愿撑伞。然而，在猛暑的威胁下，这个观念已彻底翻转。

这股将阳伞视为必需品的热潮，也真实反映在惊人的销售数据上。据松屋银座百货统计，受梅雨季提前结束影响，七月份防晒伞营业额飙升至去年同期的六倍之多。其中，男士伞具的销售成长尤为显著，七月首五日的销量即达去年整月的两倍。除了高尔夫球友与通勤族为了降温而购买，长辈为爱孙添购的情况也屡见不鲜。此外，知名服饰品牌UNIQLO今年更邀请男星松下洸平代言，大力倡导男性撑伞的观念，获得网民一面倒的支持。许多人强调，避免阳光直射不仅能防晒老、防晒伤，更能预防白内障等健康问题。

实测证明有效降温！环境省数据指明防热伤害效能

过去阳伞主要用于阻隔紫外线，如今其核心价值更侧重于「预防中暑」。日本环境省的实测数据显示，在模拟烈日照射下，相较于单纯配戴帽子，使用具备「遮热」功能的阳伞能有效阻绝太阳热能，不仅让伞下身体保持凉爽，更能减少高达17.3%的排汗量。

大同大学专门研究阳伞效能的渡边诚教授进一步指出，撑起阳伞能使衡量中暑风险的「WBGT暑热指数」平均下降1.8，最高可减少2.9，这等同于直接降低了中暑警戒的层级。渡边教授生动地形容：「携带阳伞，就像是把专属的阴凉处随身带著走。」不过报导也提醒，最佳的防晒对策仍是撑伞同时搭配涂抹防晒乳，以抵御地面反射的紫外线。

伞具专家传授：挑选抗暑阳伞的三大黄金法则

面对市面上琳瑯满目的防晒伞产品，日本「伞具专家」土屋种之建议消费者在选购时，务必检查标签是否具备以下三大核心指标：

遮光（Shading）：有效阻挡光线穿透。 遮热（Heat Shielding）：有效隔绝外部热能。 UV Cut 99%以上：强力防护紫外线。

只要具备上述三项条件，消费者即可依据个人喜好挑选外观。若追求最高级别的降温体验，土屋先生强烈建议选择「外层银色、内层黑色涂层」的款式，此设计能完美反射外部光热并吸收内部余光。

在市场流行趋势方面，以往偏向女性化的蕾丝款式比例下降，取而代之的是男女皆宜的「中性设计」（Unisex），如素色、条纹或圆点图案。同时，结合抗强风树脂骨架、兼具优异防水与遮热效能的「全天候型」晴雨两用伞，因为能轻松应对各种突发天气，具备极高实用性，正成为目前市场上的热销主力。

资料来源：keryltsao@Threads

延伸阅读：迪卡侬$199防晒外套用家赞「非常满意」！凉感透气/UPF50+阻挡紫外线 官方揭秘：关键不在布料